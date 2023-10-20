Auf dem Strategischen EU-Nigeria-Treffen haben Jutta Urpilainen, EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften, und Abubakar Atiku Bagudu, nigerianischer Minister für Haushalt und Wirtschaftsplanung, ein Finanzierungspaket von über 900 Millionen Euro (728 Milliarden Naira) angekündigt. Das umfassende Paket ist wie Team Europa zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen der EU und Nigeria, die – gemäß den Prioritäten des Landes und von Global Gateway – einen grünen, resilienten, digitalen und inklusiven Wandel vorantreiben soll. Global Gateway ist eine Initiative der EU, um nachhaltige und zuverlässige Verbindungen mit Partnerländern zu schaffen.

EU-Kommissarin Urpilainen: „Mein Besuch stärkt unsere Partnerschaft mit Nigeria und bringt im Rahmen der Global-Gateway-Strategie und der EU-Unterstützung für die Prioritäten des Landes ein neues Maßnahmenpaket auf den Weg. Gestützt auf unsere langjährige Zusammenarbeit wird die EU im Sinne der gemeinsamen Verantwortung, des Engagements und der Rechenschaftspflicht weiter in eine gemeinsame Zukunft und in Sicherheit, Demokratie und Wohlstand für alle investieren. Nicht zuletzt dafür ist das Paket von Krediten und Zuschüssen gedacht, das wir hier heute unterzeichnen und das der nigerianischen Landwirtschaft, der Jugend und der gesamten Gesellschaft zugutekommt.“

Haushalts- und Wirtschaftsplanungsminister Abubakar Atiku Bagudu: „Heute erreichen wir einen weiteren Meilenstein in der Entwicklungszusammenarbeit zwischen der EU und Nigeria. An den Volumina gemessen, den thematischen Finanzierungen, den Konditionen und der geografischen Abdeckung bei der Mittelverteilung ist das eine der fruchtbarsten Beziehungen. Der strategische Dialog zwischen der EU und Nigeria findet zum Zeitpunkt des Regierungswechsels in Nigeria statt – eine gute Gelegenheit, unsere gemeinsamen Prioritäten klar zu formulieren.“

„Ich freue mich sehr, heute zwei Finanzierungsvereinbarungen für wichtige Bereiche in Nigeria und der gesamten Region bekannt zu geben: Gesundheit und Unternehmertum. Die Partnerschaft mit Emzor Pharmaceutical Industries ist ein großer Schritt hin zur schnelleren Behandlung von Malaria und zu einer besseren Gesundheitsversorgung in der Region. Gleichzeitig verringern wir die Abhängigkeit vom Import wichtiger Medikamente. Wir freuen uns, die Entwicklung eines Vorreiters zu begleiten, der die Lieferkette und Produktion von Malariamedikamenten stärken soll.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Das Unternehmertum zu fördern ist eines unserer zentralen Ziele in Afrika. Mit einem neuen Kredit an die Access Bank wollen wir Unternehmerinnen den Zugang zu Finanzierungen erleichtern und die Beschäftigung ankurbeln, aber auch eine nachhaltige Geschäftspraxis fördern, die den Prioritäten einer grünen Wirtschaft entspricht. Die EIB hat als erste multilaterale Entwicklungsbank die 2X-Kriterien für Finanzierungen mit Genderfokus übernommen. W, ir gratulieren dem Management der Access Bank für ihre Vorreiterrolle in diesem Bereich.“

Das von der EU und Nigeria gemeinsam entwickelte Paket fördert neue Programme unter Global Gateway:

Klimasmarte Landwirtschaft (29 Millionen Euro)

Nachhaltige Energie (37 Millionen Euro)

Zugang zur Gesundheitsversorgung (45 Millionen Euro)

Bildung: Unterstützung Jugendlicher und der Bildungsentwicklung im Nordwesten des Landes (5,4 Millionen Euro), um den Lehrberuf zu verbessern und Kompetenzen bei Lehrkräften aufzubauen

Zusätzlich fördert das Paket einen besseren Zugang zum nigerianischen Sozialschutzsystem (46 Millionen Euro), ein besseres Grenzmanagement und die Wiedereingliederung von Rückkehrenden (28,4 Millionen Euro), die Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung von Boko Haram-Kämpfern im Nordosten (20 Millionen Euro) sowie die Verbesserung des Strafrechtssystems, des Zugangs zur Justiz und der Korruptionsbekämpfung (30 Millionen Euro).

EU-Kommissarin Urpilainen nahm außerdem an der Unterzeichnung von EIB-Krediten an zwei nigerianische Privatunternehmen und Banken unter der Global-Gateway-Initiative teil. Die erste Finanzierung ist ein „2X Challenge“-Darlehen von 50 Millionen Euro an die Access Bank für Kredite an Unternehmerinnen und Managerinnen in Nigeria. Die Mittel sollen gemäß den Prioritäten einer grünen Wirtschaft Beschäftigung und Wachstum ankurbeln. Das zweite Darlehen von 14 Millionen Euro geht an Emzor Active Pharmaceutical Ingredients. Das Unternehmen baut damit eine Produktionsanlage für Malariamedikamente auf.

Liste der zu Unterzeichnenden Finanzierungsvereinbarungen under der EU-Nigeria-Kooperationsprojekte, die beim 8. strategischen EU-Nigeria-Dialog verabschiedet werden

(Abuja, 19. Oktober 2023)

Global-Gateway – Nigeria Vertragspartner Mio. EUR Finanzierungsvereinbarungen 116,4 Klimasmarte Landwirtschaft für Entwicklung Die grüne und digitale Wirtschaft in Nigeria sollen entwickelt werden, indem vor allem eine klimasmarte innovative Landwirtschaft durch ein verbessertes Agrarindustrieumfeld und die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und jungen Menschen gefördert werden. Ministerium für Landwirtschaft und Ernährungssicherheit 29 Kooperationsprogramm für einen nachhaltigen Energiesektor Die grüne und digitale Wirtschaft in Nigeria sollen entwickelt werden, indem vor allem der Zugang zu sauberer, effizienter und zuverlässiger Energie verbessert wird und gleichzeitig die Umweltverschmutzung und Treibhausgase eingedämmt werden. Energieministerium 37 Besserer Zugang zu reproduktiver Gesundheitsversorgung und zu Gesundheitsversorgung von Jugendlichen Ein nachhaltiger demografischer Wandel und die universelle Gesundheitsversorgung sollen gefördert werden, indem zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit sowie zur Gesundheit von Müttern und Kindern in Nigeria beigetragen und dabei auf die geschlechts- und altersbezogenen Bedürfnisse eingegangen wird. Gesundheitsministerium 45 Bildung und Stärkung von jungen Menschen im Nordwesten Nigerias Verbesserung des Lehrberufs und Kompetenzaufbau bei Lehrkräften Bildungsministerium 5,4 Unterzeichnete EIB-Kredite 64 Emzor Active Pharmaceutical Ingredients (Kreditunterzeichnung) Unter dem Covid-19-Finanzierungsrahmen für die Erzeugung pharmazeutischer Grundstoffe soll der Bau einer Produktionsanlage für Malariamedikamente finanziert werden. Emzor 14 Access Bank Gender Finance (Kreditunterzeichnung) Eine „2X Challenge“-Finanzierung für Kredite an Unternehmerinnen und Managerinnen in Nigeria soll gemäß den Prioritäten einer grünen Wirtschaft Beschäftigung und Wachstum ankurbeln. Access Bank 50 EIB-Kredite in der Pipeline 600 Husk Renewable Energy Investment (Kreditunterzeichnung) Finanziert werden rund 150 kleine Solarinselanlagen mit einer Gesamtleistung von 15 Megawatt Peak, die etwa 54 000 Haushalte und 6 000 kleine und mittlere Unternehmen versorgen. Es handelt sich um eine der GG2023-Leitinitiativen. Husk Power Systems (vorbehaltlich Kreditunterzeichnung) 20 Nigeria Access to Agri Markets (RAAMP) (Infopunkt) Finanziert werden Landstraßen und Agrologistik-Zentren in verschiedenen Bundesstaaten Nigerias. Der Kredit wurde bereits genehmigt und soll bald unterzeichnet werden. Finanzministerium/Ministerium für Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums (vorbehaltlich Kreditunterzeichnung) 150 DBN Green and Innovative SMEs (Infopunkt) Die geplante Finanzierung für die Nigerianische Entwicklungsbank soll die Kreditvergabe an innovative und grüne kleine und mittlere Unternehmen in Nigeria ankurbeln. Finanzministerium/Nigerianische Entwicklungsbank (vorbehaltlich Genehmigung) 200 Wide-Lag – Lagos inland waterway green transport (Infopunkt) Unter Federführung der AFD wollen die EIB und die Kommission das Finanzierungspaket für das grüne Verkehrsprojekt gemeinsam mit der Regierung von Lagos ergänzen, damit solarbetriebene Fähren auf den Binnenwasserstraßen des Bundesstaats zum Einsatz kommen. Finanzministerium/Regierung von Lagos (vorbehaltlich Genehmigung) 170+60 EU-Zuschuss (+130 AFD) Global Gateway insg. 780,4