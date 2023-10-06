© Shutterstock

Erste derartige Finanzierung der EIB in Frankreich

Aufgenommene Mittel sollen Projekte für Produktionssysteme und neue Technologien in den Bereichen sauberer Verkehr, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie Kreislaufwirtschaft finanzieren

EIB-Beteiligung als führender Investor dürfte helfen, die öffentlichen Anleihemärkte für grüne Investitionen anzuzapfen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat 150 Millionen Euro in die erste Emission einer grünen Anleihe des französischen Automobilzulieferers Valeo im Volumen von 600 Millionen Euro investiert.

Bei dieser Finanzierung wurde erstmals ein neuartiger, wegweisender Rahmen für grüne und an Nachhaltigkeitsziele gebundene Finanzierungen aufgestellt, der Berichterstattung, Governance und Verifizierung regelt. Der Rahmen garantiert, dass die Erlöse nur für Projekte verwendet werden, die mit der EU-Taxonomie für grüne und nachhaltige Tätigkeiten vereinbar sind. Dazu gehören Projekte für Produktionssysteme und für die Einführung neuer Technologien in bestimmten Bereichen: sauberer Verkehr, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie Kreislaufwirtschaft. Valeo hat bisher förderfähige Projekte im Volumen von rund zwei Milliarden Euro identifiziert. Darunter sind intelligente Wärmepumpen, Systeme für das Batteriemanagement, Elektromotoren sowie kompakte, leise Frontend-Kühlmodule.

Valeo hat für seine gesamte Wertschöpfungskette das Ziel der CO 2 -Neutralität bis 2050 ausgegeben. Darunter fallen Zulieferer, die eigenen betrieblichen Aktivitäten sowie die Endnutzung der Produkte, die die Gruppe verkauft (direkte und indirekte Emissionen: Scope 1-, 2- und 3-Emissionen). Bis 2030 sollen die Emissionen von Valeo gegenüber 2019 absolut* um 45 Prozent sinken. Das Jahr 2030 ist ein Meilenstein auf dem Weg zur CO 2 -Neutralität.

Mit der neuen Anleihe kann Valeo sein Portfolio aus Technologien erweitern, die eine CO 2 -arme Mobilität fördern, vor allem seine Lösungen für die Fahrzeugelektrifizierung – ein Bereich, in dem die Gruppe Weltmarktführer ist.

Im März 2021 wurde Valeo in den neuen CAC 40 ESG-Index aufgenommen. Dort finden sich 40 Unternehmen, die Best Practices im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) nachweisen können.

Valeos umfassender Ansatz im Bereich nachhaltige Entwicklung/ESG wird regelmäßig gewürdigt.**

Die EIB arbeitet bereits seit Langem mit Valeo zusammen. Seit 2020 hat die Bank Investitionen in Technologien zur Verringerung der CO 2 -Emissionen und für eine bessere aktive Fahrzeugsicherheit mit insgesamt 750 Millionen Euro gefördert.

Die grünen Anleihen sind voll kompatibel mit dem Rahmen und den Förderkriterien der EIB für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Das Finanzierungsangebot ergänzt das bestehende Angebot an langfristigen Krediten der Bank.

Mit der Beteiligung an dieser Anleiheemission betritt die EIB in Frankreich Neuland. Die Bank will damit dazu beitragen, langfristige Mittel an den öffentlichen Anleihemärkten für grüne Investitionen zu mobilisieren.

Valeo-CEO Christophe Perillat: „Wir freuen uns sehr über den Erfolg dieser ersten grünen Anleihe. Daran zeigt sich, welche Fortschritte wir dabei gemacht haben, unsere Gruppe als führenden Elektrofahrzeug-Entwickler im Besonderen und von nachhaltiger Mobilität im Allgemeinen zu etablieren. Besonders freut uns, dass die EIB als ein zentraler Geldgeber für die Klimaziele der Europäischen Union bereit war, diese Transaktion zu unterstützen.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Ich bin hocherfreut über diese Finanzierung mit einem langjährigen Partner der Bank, der die grüne Wende bei seinen Investitionen zur Chefsache erklärt hat. Diese erste Beteiligung der EIB als führender Investor an einer erstrangigen grünen Anleihe in Frankreich zeigt, wie innovativ unsere Teams sind. Als Klimabank der EU ist die EIB seit 2007 ein Vorreiter bei der Emission grüner Anleihen, und wir sind stolz, durch unsere Beteiligung mehr privates Kapital für die Energiewende zu mobilisieren.“

* Unter Berücksichtigung der positiven Wirkung (im Hinblick auf die Verringerung der CO 2 -Emissionen) von Valeos Elektrifizierungslösungen; auch als „angepasstes Ziel“ bezeichnet

** Unter Bezugnahme auf die ESG-Ratings nichtfinanzieller Ratingagenturen. Einheitliches Registrierungsformular (URD) 2022, Seite 45

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. Die EIB finanziert hochwertige Investitionen, die Europa bei seinen zentralen Zielen helfen, wie dem europäischen Grünen Deal, mit dem die EU bis 2050 CO 2 -neutral werden will. Als Klimabank der EU fördert die EIB die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien, um die Herausforderungen der Energiewende hin zu einem neuen CO 2 -armen Wachstumsmodell zu meistern. 2022 beliefen sich die Investitionen der EIB in Frankreich in erneuerbare Energien, saubere Mobilität und Energieeffizienz auf 5,9 Milliarden Euro. Das entspricht 70 Prozent ihrer Finanzierungen.

Valeo

Als Technologieunternehmen und Partner aller Automobilhersteller und Akteure der neuen Mobilität sorgt Valeo mit seinen Innovationen dafür, dass Mobilität sauberer, sicherer und intelligenter wird. Valeo ist technologisch und industriell führend in den Bereichen Elektrifizierung, Fahrassistenzsysteme, Neuerfindung des Innenraums und Beleuchtung. Diese vier Bereiche, die für den Wandel der Mobilität entscheidend sind, sind die Wachstumsmotoren der Gruppe.

Valeo in Zahlen: 20 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2022; 109 900 Beschäftigte am 31. Dezember 2022; 29 Länder, 183 Werke, 21 Forschungszentren, 44 Entwicklungszentren, 18 Vertriebsplattformen

Valeo ist an der Pariser Börse notiert.