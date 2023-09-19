© Shutterstock

CTP, Europas größter börsennotierter Entwickler, Eigentümer und Verwalter von Industrie- und Logistikimmobilien (gemessen an der Bruttomietfläche), hat von der Europäischen Investitionsbank (EIB) eine Finanzierung in Höhe von 200 Millionen Euro erhalten. Die Mittel fließen in ein groß angelegtes Programm zur Installation von Solarmodulen in den europäischen Gewerbeparks von CTP.

Der unbesicherte Kredit mit einer Laufzeit von zehn Jahren beschleunigt die Energiewende, erhöht die Stromversorgungssicherheit und stärkt den Klimaschutz sowie den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt. Er wurde zu attraktiven Konditionen vergeben und ist Teil des Beitrags der EIB zu REPowerEU, dem Plan, mit dem Europas Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten beendet werden soll.

Mit einem Portfolio von 10,9 Millionen Quadratmetern Bruttomietfläche in Mittel- und Osteuropa und mit einem zunehmenden Fokus auf westeuropäische Märkte wie Deutschland, Österreich und die Niederlande will CTP in seinem gesamten Portfolio schnell mehr Leistung aus Erneuerbaren erreichen. Für sein ehrgeiziges Programm zur Installation von PV-Anlagen hat das Unternehmen ein eigenes Energieunternehmen gegründet.

Seit 2020 sorgt CTP dafür, dass alle seine Industrie- und Logistikgebäude bereit für die Installation von Solaranlagen sind. Der Entwickler und Betreiber strebt eine Rendite (yield on cost) von 15 Prozent auf seine Solarinvestitionen an und hatte Ende 2022 Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung von 38 Megawatt Peak auf seinen Dächern installiert. Im Jahr 2023 sollen weitere 100 Megawatt Peak hinzukommen. Mit dem EIB-Kredit kann CTP sein mittelfristiges Ziel von 400 Megawatt Peak bis 2026 erreichen. An Standorten, an denen Strom aus erneuerbaren Energien zurzeit nicht im Gebäude selbst erzeugt werden kann, geht CTP Partnerschaften mit Energieversorgern ein, die die Abnehmer zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien versorgen.

CTP will sein Portfolio bis 2030 auf 20 Millionen Quadratmeter nahezu verdoppeln. Langfristig sollen energieautarke Industrieparks entstehen, die 100 Prozent ihres Energiebedarfs selbst decken und überschüssige Energie für umliegende Kommunen in das lokale Stromnetz speisen. Das senkt die Nutzungskosten für die Kunden von CTP und hilft beim Aufbau eines widerstandsfähigeren und sichereren Energienetzes. Gleichzeitig verbessert es den CO 2 -Fußabdruck von CTP und seinen Kunden.

Richard Wilkinson, Chief Financial Officer der CTP-Gruppe: „Der Kredit der Europäischen Investitionsbank zeugt von unserer soliden Unternehmensstrategie, in unserem Portfolio großflächig Solaranlagen zu installieren. Deshalb bekommen wir langfristige unbesicherte Finanzierungen zu günstigen Bedingungen. Nachhaltige Finanzierungen sind der Weg in die Zukunft, und wir freuen uns, die EIB als neuen Partner gewonnen zu haben.“

Peter Ceresnik, Chief Operating Officer von CTP: „CTP ist seit Langem Vorreiter bei der Entwicklung nachhaltiger Industrie- und Logistikflächen, und bei erneuerbaren Energien legen wir nun den gleichen Weitblick und Ehrgeiz an. Mit ihrem Kredit beschleunigt die EIB unsere Pläne, das Solarpotenzial unseres Portfolios maximal auszuschöpfen und mittelfristig, bis 2026, Anlagen mit einer Leistung von 400 Megawatt Peak zu installieren. Längerfristig werden unsere Gewerbeparks eine positive Energiebilanz aufweisen. Sie erzeugen und teilen erneuerbare Energie, was nicht nur unseren Kunden, sondern auch den umliegenden Kommunen zugutekommt und damit dem gesamten Planeten.“

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „In Mittel- und Osteuropa gibt es enormes ungenutztes Potenzial für erneuerbare Energien. Mit Krediten wie den an CTP helfen wir Ländern in der Region, ihren Öl- und Gasbedarf zu verringern und unabhängig von Energieimporten zu werden. Das senkt letztlich die Strompreise für alle und ist gut für Wirtschaft UND Gesellschaft.“

Der EIB-Kredit folgt auf den ersten Nachhaltigkeitsbericht von CTP. Darin wird transparent dargestellt, wie CTP mit seinen ESG-Zielen vorankommt und wie diese den Anforderungen der EU-Taxonomie entsprechen. Der Bericht entspricht den Standards der Global Reporting Initiative (GRI), den Best-Practice-Empfehlungen der EPRA sowie den Empfehlungen der Taskforce für die Offenlegung klimabezogener Finanzinformationen (TCFD).

CTP ist seit Langem Vorreiter bei der Entwicklung nachhaltiger energieeffizienter Industrie- und Logistikflächen. 2013 entwickelte es als erstes ein „herausragendes“ BREEAM-Gebäude außerhalb des Vereinigten Königreichs. Außerdem erhielt es als erster europäischer Industrie- und Logistikentwickler ein BREEAM-Zertifikat für sein gesamtes Portfolio von mehr als 200 Gebäuden. Seit 2021 werden alle Gebäude von CTP nach hohen BREEAM-Standards gebaut („sehr gut“ oder besser) und sind somit nachweislich energieeffizient.

Die ESG-Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf vier Kernbereiche: Streben nach Klimapositivität, Einbettung der Gewerbeparks in die umliegenden Kommunen, Förderung der sozialen Wirkung und des Wohlergehens und Führung der Geschäfte mit Integrität. Sustainalytics hat das ESG-Risiko von CTP als niedrig beurteilt. Damit gehört CTP zu den Top 1,5 Prozent der Unternehmen weltweit, was sein langfristiges Engagement für nachhaltige Geschäftsaktivitäten belegt. CTP wird auch im AEX ESG-Index gelistet, der die 25 Unternehmen der AEX- und AMX-Indizes mit der besten ESG-Performance umfasst.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der EU für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der Union. Sie finanziert solide Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen. Dazu zählen sozialer und territorialer Zusammenhalt und ein gerechter Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB hat als erste multilaterale Entwicklungsbank die Förderung für fossile Brennstoffe eingestellt und sich verpflichtet, bis 2030 mindestens eine Billion Euro für Investitionen in den Klimaschutz zu mobilisieren. Mehr als die Hälfte der Finanzierungen der EIB-Gruppe entfiel 2022 auf Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Gleichzeitig wurde fast die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU für Projekte in Kohäsionsregionen mit niedrigerem Pro-Kopf-Einkommen unterzeichnet, was das Engagement der Bank für ein gerechtes Wachstum verdeutlicht.

In seiner Sitzung vom Juli 2023 beschloss der Verwaltungsrat der EIB, die zusätzlichen Mittel für REPowerEU-Projekte auf 45 Milliarden Euro aufzustocken. Der Plan soll die europäische Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen beenden. Mit den zusätzlichen Mitteln ergänzt die EIB ihr bereits starkes Engagement für saubere Energien und erhöht das im Oktober 2022 angekündigte 30-Milliarden-Euro-Paket um 50 Prozent.

CTP

CTP ist Europas größter börsennotierter Entwickler, Eigentümer und Verwalter von Industrie- und Logistikimmobilien. Zum 31. März 2023 belief sich seine Bruttomietfläche auf 10,9 Millionen Quadratmeter in zehn Ländern. Alle Neubauten von CTP werden gemäß BREEAN mit gut oder besser zertifiziert, und Sustainalytics beurteilte das ESG-Risiko von CTP als niedrig. Das beweist, dass CTP ein nachhaltiges Unternehmen sein will. Mehr Infos unter: www.ctp.eu