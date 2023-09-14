Neues Krankenhaus soll hochwertige Gesundheitsversorgung für über 220 000 Kinder im Südosten Bulgariens sicherstellen

Projekt ist die erste Kinderklinik im Land, die von Beratung und finanzieller Unterstützung durch die EIB profitiert

Klinik will ein neues Versorgungsmodell umsetzen und die Hochschulforschung stärken

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der Stadt Burgas einen Kredit über 12,8 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Geld soll eine moderne, emissionsfreie Kinderklinik in der Schwarzmeerstadt gebaut werden, die eine hochwertige Gesundheitsversorgung für über 220 000 Kinder im Südosten Bulgariens bietet.

Das neue Krankenhaus will ein Versorgungsmodell nach neuesten Standards umsetzen, bei dem die Eltern ihre Kinder in jeder Phase ihres Aufenthalts begleiten können. Die Kinder sollen sich wohler fühlen und entspannter sein. Das erhöht den Behandlungserfolg und erleichtert den kleinen Patienten die Anpassung.

Weiteres Plus der ersten Finanzierung für eine bulgarische Universitäts-Kinderklinik: Der Kredit ist sieben Jahre lang tilgungsfrei. Zudem ist es das erste Krankenhausprojekt, für das die EIB über die Europäische Plattform für Investitionsberatung umfangreiche Beratung und technische Hilfe bereitstellt.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Das Projekt zeigt beispielhaft, wie die Europäische Investitionsbank für die Menschen arbeitet und direkt dazu beiträgt, dass sich ihr Lebensstandard verbessert. Ich freue mich sehr, dass die Stadt Burgas damit Kindern künftig eine erstklassige Gesundheitsversorgung in einem umweltfreundlichen Krankenhaus anbieten kann.“

Das achtstöckige Gebäude wird 123 Betten haben, plus 10 Betten in der Kinderintensivstation. Laut Planung soll die Klinik zwischen 500 und 700 medizinische Fachkräfte und nichtmedizinische Kräfte beschäftigen. Die neue Einrichtung wird helfen, medizinisches Fachpersonal zu gewinnen und in der Region zu halten. Zudem wird sie an die medizinische Fakultät der Universität angebunden und positive Impulse für die Hochschulforschung und ‑ausbildung geben.

Dimitar Nikolov, Bürgermeister von Burgas: „Die neue Kinderklinik ist nicht nur für die Stadt Burgas wichtig, sondern auch für den gesamten Südosten des Landes. Sie sichert eine hochwertige und umfassende Versorgung von Kindern mit verschiedensten Krankheiten, die nun zur Behandlung nicht mehr nach Sofia oder ins Ausland müssen.“

Ein multinationales Team von EIB-internen und externen Fachleuten erarbeitete eine detaillierte Machbarkeitsstudie für die Stadt, zu der auch die funktionale Planung und vorläufige Gestaltung der Klinik nach internationalen Standards und Best Practices gehörte. Das Team half zudem bei den Ausschreibungsunterlagen für Bau und Ausstattung und bei den Anträgen für EU-Zuschüsse.

Geplant ist ein energieeffizientes, umweltfreundliches Gebäude. Es soll erneuerbare Energien nutzen, etwa über eine Solaranlage auf dem Dach. Vorgesehen sind auch eine energiesparende Beleuchtung und eine Anlage, die Regenwasser sammelt und filtert, um damit die Grünanlagen um das Gebäude zu bewässern.

„Mit der Kompetenz und Erfahrung ausländischer Fachleute, die die EIB einbringt, hilft uns die Bank sehr bei diesem bedeutenden Projekt“, so Bürgermeister Nikolov. „Mit dem EIB-Kredit, den wir heute unterzeichnet haben, können wir den Bau nun angehen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB ist seit 1992 in Bulgarien tätig. Mehr als sechs Milliarden Euro haben wir für Projekte vergeben, die das regionale Entwicklungsgefälle abbauen und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft stärken. Außerdem bringen wir mit Beratung Projekte in Sektoren wie Verkehr, Wasser, Gesundheit und Umwelt auf den Weg.

Burgas ist die viertgrößte Stadt Bulgariens und die größte im Südosten des Landes. Die am Schwarzen Meer gelegene und von drei Seen umgebene Stadt ist ein bulgarischer Handels- und Verkehrsknoten und entwickelt sich rasant. Burgas ist ein beliebtes Reiseziel am Meer, mit einer guten Infrastruktur und Verbindungen zu den Ferienorten an der Schwarzmeerküste.