EIB verstärkt Zusammenarbeit mit ING zur Vergabe günstiger Kredite und Leasingfinanzierungen für neue Investitionen, die sich positiv auf Klima und Umwelt auswirken

Initiative ist bereits das achte gemeinsame Finanzierungsprogramm von EIB und ING zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen in der Benelux-Region seit 2009 und das zweite Programm für mehr Nachhaltigkeit seit 2019

Die ING und die Europäische Investitionsbank (EIB) intensivieren ihre langjährige Zusammenarbeit und vergeben Neukredite und Leasingfinanzierungen von mehr als 600 Millionen Euro an kleine und mittlere Unternehmen in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Die Hälfte des Betrags geht an Firmenkunden der ING in den Niederlanden, die andere Hälfte an Firmenkunden des Instituts in Belgien und Luxemburg.

Im Rahmen der Initiative – die bereits achte seit 2009 – vergibt die EIB 300 Millionen Euro an die ING, die nochmals denselben Betrag bereitstellt. Damit stehen insgesamt 600 Millionen Euro für Neukredite und Leasingfinanzierungen für nachhaltige Investitionen von Unternehmen zur Verfügung. Durch den EIB-Kredit kann die ING die Finanzierungen zu niedrigeren Zinssätzen vergeben.

Über die sieben Vorgänger-Programme erhielten seit 2009 rund 3 000 Firmen insgesamt 1,85 Milliarden Euro zu attraktiven Konditionen.

Laurens de Vos, Leiter des Geschäftsbereichs Business Banking bei der ING Niederlande: „Zusammen mit der EIB können wir Unternehmen für Projekte, die sich positiv auf Klima und Umwelt auswirken, Finanzierungen mit einem attraktiven Zinsabschlag anbieten. Dadurch entscheiden sie sich vielleicht noch früher für nachhaltige Investitionen. Eine ING-Umfrage aus diesem Jahr hat gezeigt, dass niederländische Unternehmen schneller nachhaltig werden wollen. Wir als Bank wollen sie dabei unterstützen. Der deutliche Zinsabschlag hilft offenbar, und Firmen können nun unter anderem in Elektrofahrzeuge, nachhaltige Produktionsformen und grüne Gebäude investieren.“

Saskia Bauters, Leiterin des Bereichs Business Banking Sales bei der ING Belgien: „Durch die Vereinbarung mit der EIB können wir unseren Geschäftskunden einen kräftigen Zinsabschlag für die Finanzierung nachhaltiger Projekte anbieten. Das passt perfekt zu den anderen Elementen unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Durch den Abschlag entscheiden sich kleine Firmen vielleicht für die nachhaltigste Lösung. So helfen wir unseren Kunden und tragen gemeinsam zu einer nachhaltigen Wirtschaft bei, die den Klimazielen entspricht.“

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Inzwischen ist sicher fast jedem klar, dass mehr Nachhaltigkeit ein Muss ist. Als Klimabank der EU und auch im Rahmen des europäischen Grünen Deals will die EIB die grüne Gesellschaft auf Makro- und Mikroebene unterstützen. Über die Zusammenarbeit mit der ING erreichen wir auch kleine und mittlere Firmen, denen wir nun mit Zinsabschlägen einen zusätzlichen Anreiz geben wollen, wirklich ökologischer zu werden.“

Um einen Kredit oder eine Leasingfinanzierung beantragen zu können, müssen die Firmen die üblichen Kreditkonditionen der ING erfüllen. Außerdem prüft die ING, ob die Finanzierung für eine Investition verwendet wird, die Vorteile für Klima und Umwelt hat. Dazu enthält die Vereinbarung zwischen der EIB und der ING Bedingungen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang stehen. Die Kredite und Leasingfinanzierungen werden an Unternehmen mit bis zu 3 000 Beschäftigten vergeben. Die Gesamtprojektkosten dürfen 25 Millionen Euro nicht überschreiten, der Kreditbetrag ist auf maximal zehn Millionen Euro begrenzt. Die endgültige Genehmigung für die Kredite und Leasingfinanzierungen erteilt die ING.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Da ihre Anteilseigner die Mitgliedstaaten der EU sind – die Niederlande und Belgien halten jeweils 5,2 Prozent der Anteile –, kann sich die EIB an den Kapitalmärkten sehr günstig Mittel beschaffen. Mit dem Geld vergibt sie langfristige Kredite für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. 2022 vergab die EIB mehr als 2,26 Milliarden Euro für Projekte in Belgien und fast 1,2 Milliarden Euro für Projekte in den Niederlanden.

Die ING ist ein weltweit tätiges Finanzinstitut mit einer soliden Basis in Europa, das über seine Tochtergesellschaft ING Bank Bankdienstleistungen anbietet. Die ING Bank will Menschen dabei helfen, im Alltag und im Beruf immer einen Schritt voraus zu sein. Die über 58 000 Beschäftigten der ING Bank betreuen Privat- und Firmenkunden in mehr als 40 Ländern. Die Aktien der ING-Gruppe notieren an den Börsen in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brüssel und New York (ADR: ING US, ING.N).

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie der ING. Deshalb führt sie bei den Branchen-Benchmarks. Ihr AA-Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) wurde im September 2022 von MSCI bestätigt. Das Management der wesentlichen ESG-Risiken bei der ING wurde im August 2022 von der ESG-Ratingagentur Sustainalytics und im Juni 2022 von S&P Global Ratings jeweils mit „strong“ eingestuft. Die Aktien der ING-Gruppe sind in wichtigen ESG-Indexprodukten führender Anbieter wie Euronext, STOXX, Morningstar und FTSE Russell enthalten.