© Unsplash

Beim Gipfel für einen neuen globalen Finanzierungspakt in Paris hat Barbados ein Paket innovativer Initiativen angekündigt. Auf diese Weise will die Regierung den Übergang zu Netto-Null zu beschleunigen, das Land resilienter machen, Arbeitnehmende stärken und Investitionen des Privatsektors anschieben und gleichzeitig die Staatsverschuldung im Blick behalten. Die Initiativen knüpfen an die aktuellen Reformen der Klimapolitik an, die durch die Resilienz- und Nachhaltigkeitsfazilität des Internationalen Währungsfonds (IWF) unterstützt werden und bei der Mobilisierung privater und öffentlicher Mittel für Klimaprojekte eine Katalysatorrolle erfüllen dürften.

Das integrierte Paket steht für eine Kooperation, die ihresgleichen sucht, und für einen neuen „Systemansatz“. Dieser Ansatz bringt die Regierung, die Resilienz- und Nachhaltigkeitsfazilität (RSF) beim IWF und die langjährigen Finanzierungspartner des Landes zusammen – von der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) über die Weltbankgruppe (WBG), die Entwicklungsbank für Lateinamerika und die Karibik (CAF) und die Europäische Investitionsbank (EIB) bis zum Grünen Klimafonds (GCF).

Barbados spürt die Folgen des Klimawandels sehr stark und muss massiv investieren, um die Menschen vor Hurrikans, Überschwemmungen und Dürren zu schützen und sein Naturkapital zu erhalten. Weil die Regierung fest entschlossen ist, den öffentlichen Schuldenstand auf ein tragfähiges Niveau zu bringen, kann sie nur begrenzt Kredite aufnehmen. Auf der Suche nach Lösungen hat sie zusammen mit ihren Finanzierungspartnern vier komplementäre Ansätze identifiziert.

Neue Blue Green Bank

Die Regierung von Barbados hat beschlossen, zehn Millionen US-Dollar aus dem Haushaltsspielraum, den die RSF freigesetzt hat, als Kapital für die erste Blue Green Bank zu nutzen.

Das Fünffache dieses Betrags kann an Krediten vergeben werden. Dieser Schritt ebnet weiteren Partnern den Weg: GCF, CAF und IDB können die Blue Green Bank mit technischer Hilfe oder Kapital unterstützen. Der GCF schlägt seinem Verwaltungsrat im Juli vor, als Mitgründer einzusteigen.

Sobald die Blue Green Bank am Start ist, beteiligt sie sich an grünen Investitionen. Über 250 Millionen US-Dollar sollen in erschwinglichen Wohnraum, sturmsichere Dächer, die Elektrifizierung des öffentlichen und privaten Verkehrs und weitere pariskonforme Projekte fließen.

Resilientere Infrastruktur durch neue Instrumente der Entwicklungsfinanzierer

Die EIB, die CAF, die IDB, der GCF und die RSF greifen der Regierung mit kostengünstigen, langfristigen Finanzierungsinstrumenten unter die Arme. Sie ermöglichen Investitionen in eine resiliente Infrastruktur für Wasser und Abwasser, Hochwasser- und Küstenschutz und unterstützen den Umbau der staatseigenen Betriebe und die Stärkung der Beschäftigten.

Die EIB hat EU-Zuschüsse von 18 Millionen US-Dollar für klimaresiliente Projekte in der Karibik zur Wasser- und Sanitärversorgung und zum Schutz der Meere bereitgestellt. Sie flankieren eine Darlehensfazilität von 165 Millionen US-Dollar.

Der GCF steuert je Projekt bis zu 1,5 Millionen US-Dollar an Zuschüssen für eine umfassende Projektvorbereitung, Innovationen und transformative Wirkung bei. Außerdem sollen mit dem Geld Investitionsvorschläge für weitere GCF-Finanzierungen vorbereitet werden.

Bessere und günstigere öffentlich-private Partnerschaften

Die multilateralen Finanzierungspartner von Barbados bauen ihre Hilfe bei der Projektvorbereitung aus, um private Investitionen für öffentlich-private Partnerschaften anzuziehen und eine resilientere Infrastruktur zu errichten. Die IDB stärkt die Kapazität und Expertise der Regierung im Bereich der öffentlich-privaten Partnerschaften.

Die Multilaterale Investitionsgarantie-Agentur der Weltbankgruppe stellt Investitionsgarantien, um die Kosten der Finanzierung über den Privatsektor zu reduzieren.

Die International Finance Corporation der Weltbankgruppe hilft Barbados, das erste großskalige Onshore-Windprojekt des Landes zu entwickeln und die Netzresilienz zu verbessern.

Neue nicht kreditfinanzierte Investitionen in Natur- und Sozialkapital

Die Regierung von Barbados und ihre Entwicklungspartner wollen an den Erfolg des Blue Bond mit der IDB und The Nature Conservancy aus dem Jahr 2022 anknüpfen, mit dem ca. 50 Millionen US-Dollar für die Erhaltung der Meere beschafft wurden. Ein besonderer Fokus liegt auf einer neuen Generation von Instrumenten für Investitionen in Natur- und Sozialkapital.

Zusammen helfen all diese Initiativen Barbados, seine Resilienzziele zu erreichen und die Menschen des Inselstaates zu schützen. Gleichzeitig tragen sie zum Umbau der Wirtschaft und zur Wahrung der unberührten Natur bei.

Zitate