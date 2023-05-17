Die zwei Institute arbeiten erstmals unter der Egypt-Green Economy Financing Facility (GEFF) zusammen, um Energieinvestitionen der ägyptischen Wirtschaft anzukurbeln

Neues Kreditprogramm hilft Unternehmen, Solar- und Windkraft zu nutzen

EIB-Vizepräsidentin betont Bedeutung von mehr Investitionen in saubere Energien, damit Ägypten seine Strategie für eine nachhaltige Entwicklung 2030 und die COP-27-Ziele umsetzen kann

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und ALEXBANK, eine Bank der Intesa Sanpaolo-Gruppe, haben heute eine neue Tranche von 15 Millionen US-Dollar zur Finanzierung von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz bekannt gegeben, die im Rahmen der GEFF-Initiative unterzeichnet wurde. Die GEEF soll die wirtschaftliche Modernisierung und ökologische Nachhaltigkeit ankurbeln, indem sie gezielt grüne Investitionen ägyptischer Unternehmen fördert.

Das Finanzierungsprogramm wurde anlässlich des „Europe – Egypt Energy Connectivity Event“ in der schwedischen Botschaft in Kairo bekannt gegeben. Teilnehmende waren Tarek El-Molla, Minister für Erdöl und mineralische Rohstoffe, Rania Al-Mashat, Ministerin für internationale Zusammenarbeit, die per Video zugeschaltet war, Christian Berger, Botschafter der EU-Delegation, Håkan Emsgård, schwedischer Botschafter, Matthew Baldwin, stellvertretender Generaldirektor der Europäischen Kommission, Gelsomina Vigliotti, Vizepräsidentin der EIB, und Dante Campioni, Managing Director und CEO der ALEXBANK, sowie weitere Spitzen aus der Wirtschaft.

Rania Al-Mashat, die ägyptische Ministerin für internationale Zusammenarbeit, würdigte die kontinuierliche Zusammenarbeit mit der EIB bei der Förderung des Privatsektors, die den aktuellen Prioritäten des Landes entspricht, den Privatsektor stärker zu beteiligen. Sie fügte hinzu, dass die neue Initiative mit der ALEXBANK Finanzierungen von KMU ankurbelt, um die Energieeffizienz und Investitionen in erneuerbare Energien in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft zu steigern. Die EIB hatte zuvor mit Ägypten einen Rahmenvertrag über eine stärkere Entwicklungszusammenarbeit unterzeichnet. Diese soll Jobs und innovative Lösungen hervorbringen, damit das Land seine Entwicklungsziele erreicht und der Privatsektor eine größere Rolle einnimmt. Die Ministerin betonte zudem, dass die Mittel dem Privatsektor entscheidend helfen, die ESG-Grundsätze schneller umzusetzen.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Die EIB arbeitet mit führenden Banken auf der ganzen Welt zusammen, um Investitionen in die CO 2 -Reduzierung und in erneuerbare Energien voranzutreiben. Dank der neuen Partnerschaft mit der ALEXBANK können ägyptische Unternehmen verstärkt auf grüne Energie setzen, weniger Energie verbrauchen und zum Klimaschutz beitragen. Die neue Initiative unterstützt auch die ägyptische Strategie für nachhaltige Entwicklung 2030 und die kürzlich ins Leben gerufene Strategie zur Entwicklung der Industrie.“

Dante Campioni, Managing Director und CEO of ALEXBANK: „Die ALEXBANK hat erkannt, wie wichtig der Umweltschutz ist und warum ägyptische Unternehmen unbedingt in erneuerbare Energien und Energieeffizienz investieren müssen. Die Zusammenarbeit mit der EIB spiegelt unsere gemeinsamen Ziele mit Blick auf ESG wider, etwa die Verfügbarkeit nachhaltiger Energie, der Zugang zu Klimalösungen und finanzielle Teilhabe. Damit fördern wir Investitionen der Industrie mit sehr attraktiven Finanzierungen.“

Das mit der ALEXBANK vereinbarte neue Rahmendarlehen der EIB über 15 Millionen US-Dollar fällt unter die Egypt-Green Economy Financing Facility (GEFF), unter der lokale Finanzierungspartner Mittel für Investitionen bereitstellen.

Die Initiative soll Unternehmen in ganz Ägypten helfen, verstärkt in die Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs zu investieren, die Produktqualität zu verbessern und wettbewerbsfähiger zu werden. Sie wurde beim Dialog über die Energieverbundenheit Ägypten–Europa vorgestellt, bei dem ägyptische und internationale Geschäftspartner über Lösungen für die globale Energiekrise und den Klimawandel sprechen.

In Ägypten erhalten Unternehmen unter der GEFF sowohl Finanzierungsmittel als auch Best-Practice-Beratung zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

Internationale und ägyptische Partner unterstützen gezielte Unternehmensinvestitionen

Das neue Finanzierungsprogramm wird von der EBWE kofinanziert und von der EU durch einen Zuschuss aus der Nachbarschaftsinvestitionsfazilität flankiert. Der Zuschuss dient als Akzeptanzanreiz und zur Bereitstellung technischer Hilfe bei der Ermittlung, Evaluierung und dem Monitoring förderfähiger Investitionsvorhaben. Die erstmalige Zusammenarbeit soll außerdem die schwachen Investitionen in erneuerbare Energien ankurbeln. Dazu legt sie den Fokus speziell auf grüne Investitionen und auf technische Hilfe zur Entwicklung und Beschleunigung dieser Investitionen.

Die GEFF-Initiative entspricht den UN-Zielen 7 (Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle), 12 (nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster) und 13 (umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen).

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirkungsvollere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.