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EGYPT GREEN ECONOMY FINANCING FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
14.103.046,26 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 14.103.046,26 €
Durchleitungsdarlehen : 14.103.046,26 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2022 : 14.103.046,26 €
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13/01/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGYPT GREEN ECONOMY FINANCING FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: EIB und ALEXBANK fördern Energieeinsparungen und erneuerbare Energien mit 15 Millionen US-Dollar

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Dezember 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2022
20140704
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EGYPT GREEN ECONOMY FINANCING FACILITY
BANK OF ALEXANDRIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 15 million (EUR 13 million)
USD 30 million (EUR 26 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to AlexBank under Egypt GEFF (Green Economy Financing Facility) for private sector financing of green economy projects, including energy efficiency, renewable energy and a significant Climate Action component.

The loan will provide financing to the projects undertaken by small, medium and mid-cap enterprises across Egypt to support the development of energy efficiency and small renewable energy projects in the private sector as well as climate change mitigation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures including procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards as well as international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding in the country.

The Bank will require the intermediary institution to take all requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EGYPT GREEN ECONOMY FINANCING FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Jan 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74448966
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140704
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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