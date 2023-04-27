EIB-Darlehen unterstützt Investitionsplan 2023–2027 von CIIP über 208 Millionen Euro zur Verbesserung der integrierten Wasserversorgung

Italien mit 2,9 Milliarden Euro im Zeitraum 2016–2022 größter Empfänger von EIB-Finanzierungen im Wassersektor

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 50 Millionen Euro an das Versorgungsunternehmen CIIP, das die Bevölkerung in den italienischen Provinzen Ascoli Piceno und Fermo mit Wasser versorgt. Mit dem Geld will CIIP die Effizienz, die Versorgungssicherheit und die Klimaresilienz der Wasser- und Abwasserdienste für mehr als 414 000 Menschen in der Region Marken verbessern.

Die EIB-Finanzierung unterstützt den Investitionsplan 2023–2027 von CIIP. Ziel ist eine weitere Verbesserung der integrierten Wasserversorgung in 59 Kommunen in der Region Marken sowie mehr Klimaresilienz gegenüber künftigen Extremwetterereignissen gemäß der Wasserrahmenrichtlinie und der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser.

Die EIB ist die Klimabank der EU und mit mehr als 1 600 Projekten und Finanzierungen von rund 80 Milliarden Euro seit 1958 einer der weltweit größten Geldgeber für den Wassersektor. Italien war in den Jahren 2016–2022 der größte Empfänger von EIB-Mitteln für Wasserprojekte. In diesem Zeitraum finanzierte die EIB in dem Land 40 Projekte mit insgesamt 2,9 Milliarden Euro und ermöglichte so Investitionen in Höhe von 8,9 Milliarden Euro. Das Darlehen an CIIP ist bereits das zweite der EIB in den letzten zehn Jahren. Sie knüpft damit an kürzlich unterzeichnete Finanzierungen für CAP Group, Tea Spa, Alfa S.r.l, Veritas, SMAT und Iren Group an.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Wasser ist nicht nur die Grundlage allen Lebens, sondern auch die am stärksten vom Klimawandel betroffene Ressource. Dieses neue Darlehen an CIIP wird dazu beitragen, die integrierte Wasserversorgung in den italienischen Provinzen Ascoli Piceno und Fermo effizienter, nachhaltiger und widerstandsfähiger gegen künftige Wetterextreme zu machen.“

CIIP-Präsident Giacinto Alati: „Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns die EIB entgegenbringt. Mit dem Geld können wir die Infrastruktur für die integrierte Wasserversorgung verbessern. Das fördert die Kreislaufwirtschaft, schont die Wasserressourcen, hält die Preise stabil und kommt letztlich dem regionalen Wachstum und der versorgten Bevölkerung zugute.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2021 stellte die EIB-Gruppe 45 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.

CIIP spa – Cicli Integrati Impianti Primari (CIIP)

CIIP ist ein öffentliches Unternehmen im Besitz von 59 Mitgliedskommunen der italienischen Provinzen Ascoli Piceno und Fermo. Es ist bis 2047 im Rahmen eines Versorgungsvertrags allein für die integrierte Wasserversorgung im Versorgungsgebiet 5 (Region Marken Süd) zuständig.

Im Zeitraum 2010–2022 tätigte CIIP Infrastrukturinvestitionen in Höhe von 256 Millionen Euro.