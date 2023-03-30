Zweiter EU-Zuschuss für Bahnstrecke Belgrad–Niš auf Eisenbahnkorridor X in Belgrad unterzeichnet

EIB-Vizepräsidentin Pavlova betont Bedeutung des Projekts für regionale und europäische Integration; multimodaler Verkehr wichtig für Menschen, Umwelt und Wirtschaft in Serbien

Das Projekt gehört zum Wirtschafts- und Investitionsplan für den Westbalkan; es ist eine Team-Europa-Initiative und trägt zu Global Gateway bei

Die EIB Global hat heute einen zweiten EU-Zuschuss von 174,6 Millionen Euro für den Bahnabschnitt Paraćin–Trupale–Međurovo unterzeichnet. Die Mittel stammen aus einem 2,2 Milliarden Euro schweren EU-Finanzpaket für die Bahnstrecke Belgrad–Niš, die zum Eisenbahnkorridor X gehört. Der erste Zuschuss von 82,8 Millionen Euro aus dem Investitionsrahmen für den westlichen Balkan wurde im Februar 2023 unterzeichnet. Die Mittel helfen, 230 Kilometer Eisenbahnstrecke auszubauen und zu modernisieren. Damit sind zwischen Belgrad und Niš künftig Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern möglich, der Handel wird erleichtert, und es wird mehr Wirtschaftswachstum entlang der Strecke angestoßen.

An der Unterzeichnung nahmen die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabić, EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova, die serbische Ministerin für europäische Integration Tanja Miščević, der serbische Minister für Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur Goran Vesić, der EU-Botschafter in Serbien Emanuele Giaufret und Vertreter der serbischen Eisenbahn teil. Das Vorhaben ist ein Leitprojekt des Wirtschafts- und Investitionsplans für den Westbalkan und eine Team-Europa-Initiative. Die EU unterstützt das Projekt auch mit technischer Hilfe bei der Erstellung einer Dokumentation, die den europäischen Standards für Wirtschaft, Umwelt und Soziales und den EU-Vergaberegeln entspricht.

Lilyana Pavlova, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB) mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank im Westbalkan: „Nun haben wir innerhalb eines Monats bereits zwei Zuschüsse für dieses wichtige Projekt unterzeichnet. Das zeigt, wie engagiert die Europäische Union und ihre Institutionen die Modernisierung der Bahnverbindung zwischen zwei wichtigen serbischen Städten unterstützen. Die Strecke, die zum paneuropäischen Eisenbahnkorridor X gehört, bindet das Land auch besser an die anderen Länder der Region und letztlich an die Europäische Union an. Durch die umfangreiche finanzielle und technische Hilfe von Team Europa wird es für Serbien einfacher, sich in andere europäische Schienennetze zu integrieren und ein multimodales Verkehrsangebot aufzubauen, das den Menschen, der Umwelt und der Wirtschaft des Landes zugutekommt.“

Die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabić: „Wir danken der EIB für die Unterstützung unseres strategischen Ziels, Serbien in die EU zu integrieren. Ihre Finanzierungen für Infrastrukturprojekte mit regionaler Bedeutung fördern das Wirtschaftswachstum und die Produktivität in unserem Land. Die Bahnstrecke Belgrad–Niš ist so ein Projekt. Ebenso wie der Abschnitt Paraćin–Međurovo, für den heute der Investitionszuschuss unterzeichnet wurde. Er wird es den Menschen in Serbien leichter machen, von A nach B zu kommen, und das Land besser in die Region einbinden.“

Die serbische Ministerin für europäische Integration Tanja Miščević: „Der EU-Zuschuss von 174,6 Millionen Euro für diesen Bahnabschnitt trägt wesentlich dazu bei, den Personenverkehr in Serbien sicherer zu machen, die Fahrzeiten zu verkürzen, den Gütertransport zu beschleunigen und die Kosten für die Instandhaltung der Eisenbahninfrastruktur zu senken. All das wird die Schiene für den Personen- und Güterverkehr attraktiver machen. So erreichen wir mit Unterstützung der Europäischen Union unser Ziel, Serbiens Infrastruktur an die der Nachbarländer und Europas anzubinden. Und das wird wiederum die gesamte Entwicklung unseres Landes fördern.“

Der heute unterzeichnete Zuschuss gehört zu einem 2,2 Milliarden Euro schweren Finanzpaket, mit dem die EU die Modernisierung der Bahnstrecke Belgrad–Niš fördert. Aus dem Paket können Zuschüsse von insgesamt 600 Millionen Euro vergeben werden. Die Unterzeichnung verdeutlicht die raschen Fortschritte, die Team Europa bei der Finanzierung dieses Leitprojekts macht. Im Finanzpaket stecken auch ein EIB-Darlehen von 1,1 Milliarden Euro und ein Darlehen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung von 550 Millionen Euro.

Der serbische Minister für Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur Goran Vesić dankte der EIB für die Unterstützung der Bahnprojekte und betonte, dieser Abschnitt habe für sein Land Priorität.

Der EU-Botschafter in Serbien Emanuele Giaufret: „Die neue, von der EU finanzierte Bahnstrecke verbessert die Bedingungen vor Ort und ebnet den Weg in eine neue Zukunft. Bisher dauert die Fahrt von Belgrad nach Niš fast einen ganzen Arbeitstag. Wenn das Projekt fertig ist, nur noch eine Stunde und 40 Minuten. Gerade lange genug, um sich unterwegs einen spannenden Film anzusehen. Das Projekt verbindet die Menschen in Serbien, aber auch in Europa und in der Region. Außerdem entstehen durch die neue Bahnstrecke viele Arbeitsplätze und Impulse für die Wirtschaft.“

In den letzten zehn Jahren hat die EIB weltweit mehr als 39 Milliarden Euro für den Bau und die Modernisierung von knapp 2 000 Bahnkilometern und 304 Bahnhöfen vergeben. Als einer der führenden Geldgeber für strategische Eisenbahnstrecken im Westbalkan hat die EIB bislang über 1,2 Milliarden Euro in der Region investiert – für eine bessere regionale Zusammenarbeit und mehr Konnektivität.

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Sie unterstützt Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klimaschutz und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Wir wollen bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Mitglied von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB in Serbien

Die EIB ist seit 1977 in Serbien tätig und vergibt landesweit Finanzierungen für wichtige Infrastrukturprojekte sowie für KMU, die Industrie, den Dienstleistungssektor und Gebietskörperschaften. Seit Beginn ihrer Tätigkeit im Land hat sie Investitionen von über 7,2 Milliarden Euro zur Förderung von KMU und zur Sanierung der Verkehrs-, Bildungs-, Gesundheits- und Versorgungsinfrastruktur ermöglicht.

Die EIB im Westbalkan

Die EIB ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank in der Region Projekte im Volumen von 10,3 Milliarden Euro finanziert.