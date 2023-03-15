Neue Hilfe aus EU-Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit, das von EIB mit Unterstützung der EU entwickelt wurde

Finanzierungsvertrag über 50 Millionen Euro mit Banque Centrale Populaire zur stärkeren Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen Marokkos in exportorientierten Wertschöpfungsketten

Start eines interaktiven, didaktischen Leitfadens „Dekarbonisierung“ für marokkanische KMU in Zusammenarbeit mit Arbeitgeberverband

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Banque Centrale Populaire (BCP) haben die Unterzeichnung eines Finanzierungsvertrags über 50 Millionen Euro im Rahmen des EU-Programms für Handel und Wettbewerbsfähigkeit („Trade and Competitiveness Programme“, kurz TCP) bekannt gegeben. Das Programm wurde von der EIB mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union entwickelt. Die Gelder erleichtern exportorientierten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Zugang zu Finanzierungen und ihre Integration in lokale und internationale Wertschöpfungsketten.

Dank des neuen Finanzierungsvertrags kann die BCP KMU in den Zielsektoren der Exportwirtschaft, d. h. Automobil-, Textil- und Lebensmittelindustrie (Agroindustrie und landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten), mit neuen Krediten zu günstigen Bedingungen versorgen. Die förderfähigen Projekte fallen vor allem in den Bereich „Lean and Green“. Dazu gehören Effizienz-, Produktivitäts-, Wertschöpfungs- und Qualitätssteigerungen wie etwa Investitionen in Dekarbonisierung (Abfallreduzierung und Recycling, Energieeffizienz, erneuerbare Energien und neue Prozesse). Darüber hinaus können Betriebsmittel finanziert werden, sofern sie sich positiv auf das Exportpotenzial in exportorientierten Wertschöpfungsketten auswirken, sowie Digitalisierung und FuE zur Erschließung neuer Märkte.

Der Vertrag ergänzt eine erste Vereinbarung zwischen der EIB und der BCP, die im Oktober 2022 anlässlich des Starts des EU-Programms für Handel und Wettbewerbsfähigkeit geschlossen wurde. Damals wurde mit der BCP eine erste Garantievereinbarung über acht Millionen Euro unterzeichnet. Die Garantie ermöglichte es der BCP, durch eine bessere Risikoverteilung ein Investitionsvolumen von rund 50 Millionen für marokkanische KMU zu finanzieren.

Die beiden Komponenten des TCP, d. h. Finanzierung über ein zwischengeschaltetes Institut und Risikoteilung, werden ergänzt durch technische Hilfe für Unternehmen, Partnerfinanzinstitute und Interessengruppen, insbesondere die Branchenverbände in den Zielsektoren. Auf diese Weise bringt die EIB ihr gesamtes technisches und finanzielles Know-how in Exportförderung, Risikobewertung, Dekarbonisierung und Wettbewerbsfähigkeit ein, um die Wertschöpfungsketten mit der EU zu stärken.

Diese Ziele entsprechen der KMU-Förderpolitik der marokkanischen Regierung, die die Integration der Unternehmen in globale Wertschöpfungsketten in den Mittelpunkt stellt. Damit sollen Arbeitsplätze geschaffen, die technischen, ökologischen und sozialen Standards sowie die Unternehmensführung verbessert und gleichzeitig die lokale Komponente der exportierten Wertschöpfung ausgebaut werden.

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung begrüßte EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix die Zusammenarbeit mit der BCP, einer der führenden marokkanischen Banken mit starker Präsenz im KMU- und Midcap-Segment, auch in ländlichen Gebieten.

Ricardo Mourinho Félix, Vizepräsident der EIB mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Marokko: „Ich freue mich über die hervorragende Zusammenarbeit mit der Banque Centrale Populaire, mit der wir das Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit in Marokko auf den Weg gebracht haben. Diese neue Vereinbarung erleichtert marokkanischen KMU den Zugang zu Finanzierungen und stärkt gleichzeitig ihre Fähigkeit, den Übergang zur CO 2 -Neutralität erfolgreich zu bewältigen. In Marokko fördern wir vorrangig die Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. In den letzten fünf Jahren entfielen darauf 40 Prozent unserer Finanzierungen. Mit unserem finanziellen und technischen Know-how begleiten wir Finanzinstitute wie die BCP bei der Förderung von KMU – ein Segment der marokkanischen Wirtschaft, das wesentlich für Innovation und die Schaffung von Arbeitsplätzen ist.“

Patricia Llombart Cussac, EU-Botschafterin in Marokko: „Die Partnerschaft zwischen zwei Finanzinstituten wie der EIB und der BCP zeigt sehr konkret unser Engagement für den Handel und die Wettbewerbsfähigkeit Marokkos. Sie ist Teil der Grünen Partnerschaft zwischen Marokko und der EU, die wir gemeinsam im Oktober ins Leben gerufen haben. Wir müssen Hand in Hand arbeiten, um die Klimakrise zu bewältigen und die Wettbewerbsfähigkeit der marokkanischen Unternehmen zu verbessern, indem wir sie bei den zahlreichen Herausforderungen unterstützen, mit denen sie konfrontiert sind. Die Dekarbonisierung ist dabei sowohl eine Notwendigkeit als auch eine Chance für die Wettbewerbsfähigkeit der marokkanischen Unternehmen.“

Kamal Mokdad, Generaldirektor der BCP und zuständig für das Auslandsgeschäft, begrüßte die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der EIB und die Unterzeichnung des zweiten Vertrags im Rahmen des EU-Programms für Handel und Wettbewerbsfähigkeit. Er fügte hinzu: „Der Vertrag entspricht der Strategie der BCP, ihre KMU-Kunden zu unterstützen und deren Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Der EIB-Kredit ermöglicht es der BCP, ihr Gesamtangebot für KMU zu erweitern, insbesondere für exportorientierte Sektoren, die von maßgeschneiderten Lösungen zu günstigen Konditionen und von technischer Hilfe in Schlüsselbereichen wie Entwicklung von Wertschöpfungsketten, Dekarbonisierung, Einsparung von Ressourcen und Digitalisierung profitieren.“

Neuer Leitfaden für Dekarbonisierung

Darüber hinaus hat die EIB in Zusammenarbeit mit dem marokkanischen Unternehmerverband Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) die Veröffentlichung eines Dekarbonisierungsleitfadens angekündigt. Entwickelt wurde der Leitfaden in Zusammenarbeit mit dem Team für technische Hilfe des Programms für Handel und Wettbewerbsfähigkeit und der Kommission für grüne Wirtschaft der CGEM. Es handelt sich um ein interaktives, didaktisches Online-Tool für marokkanische KMU, das ihren Übergang zur CO 2 -Neutralität erleichtern und beschleunigen soll.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist seit über 40 Jahren ein wichtiger Partner Marokkos. Sie finanziert die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in wichtigen Sektoren der marokkanischen Wirtschaft. Gefördert werden Unternehmen und Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Bildung, Gesundheit, Verkehr und erneuerbare Energien.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

