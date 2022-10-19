Der Vertrag stärkt die Unterstützung der Banque Centrale Populaire (BCP) für marokkanische KMU in exportorientierten Wertschöpfungsketten

Er erleichtert den KMU über die BCP den Zugang zu langfristigen Finanzierungen und neuen Begleitmechanismen

Es handelt sich um den ersten Vertrag unter dem EU-Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit, das von der EIB mit Unterstützung der EU entwickelt wurde

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Banque Centrale Populaire (BCP) geben die Unterzeichnung des ersten Garantievertrags im Rahmen des EU-Programms für Handel und Wettbewerbsfähigkeit („Trade and Competitiveness Programme“) bekannt, dessen Schwerpunkt unter anderem auf einem besseren Zugang zu Finanzierungsmitteln für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) liegt. Der Vertrag wird die Wettbewerbsfähigkeit marokkanischer KMU, insbesondere in den vier wichtigsten Exportsektoren Autoindustrie, Textilsektor, Agrarindustrie und Landwirtschaft, verbessern.

Durch den Vertrag erhalten KMU über die BCP leichter Zugang zu langfristigen Finanzierungen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit für den Export zu verbessern. Unterstützt werden Investitionen in die Modernisierung und Dekarbonisierung, in Kapazitätssteigerungen sowie der Bedarf an Betriebskapital. Die ausgewählten Unternehmen erhalten kostenlose technische Beratung durch Sachverständige, um ihre Kapazitäten zu stärken und den Aufbau ihrer Kompetenzen bei Exportfragen zu steigern.

Es handelt sich um die erste Vereinbarung unter dem Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit, das von der EIB mit finanzieller Unterstützung der EU entwickelt wurde und dazu beitragen wird, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und ihre Geschäftsmöglichkeiten in der EU zu verbessern. Das Programm ermöglicht es zwischengeschalteten lokalen Banken, mehr Risiken zu übernehmen und ausgewählte Wirtschaftssegmente zu erreichen.

Das Programm ist zudem eine direkte Antwort auf den industriellen Aufbauplan Marokkos für den Zeitraum 2021–2023 mit dem Ziel, das Land zur wettbewerbsfähigsten dekarbonisierten und innovativen Industriebasis für Europa zu machen. Des Weiteren wird es das erforderliche Know-how in den Bereichen Dekarbonisierung, Produktivität und Digitalisierung bereitstellen und gleichzeitig die Teilhabe von Frauen und jungen Menschen gewährleisten, um die Wertschöpfungsketten zwischen Marokko und der EU zu unterstützen.

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung bekräftigte EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix, wie wichtig es für die EIB-Gruppe ist, marokkanische KMU bei der Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen, um durch die Dekarbonisierung und die Stärkung der Wertschöpfungsketten mit der Europäischen Union den Export zu fördern.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Marokko, anlässlich des offiziellen Startschusses für die Partnerschaft mit der BCP: „Wir bewegen uns auf CO 2 -ärmere Wirtschaftsmodelle zu. Dabei ist es unsere Aufgabe als Bank der EU und Klimabank, unsere Partner vor Ort zu begleiten. In Marokko spielen KMU eine entscheidende Rolle. Mit diesem neuen Programm engagieren wir uns dafür, ihren Zugang zu günstigen Finanzierungen und hochwertiger Unterstützung zu erleichtern, um den Aufbau von Kompetenzen zu fördern. Ich freue mich über die Unterzeichnung des ersten Vertrags mit der BCP. So können wir konkret die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit marokkanischer PMU unterstützen, um die Chancen regionaler Wertschöpfungsketten besser zu nutzen und so dauerhafte Arbeitsplätze in den wichtigsten Exportsektoren im Königreich Marokko zu schaffen.“

Patricia Pilar Llombart Cussac, EU-Botschafterin in Marokko: „Wir starten heute ein Programm, mit dem wir unsere Partnerschaft mit Marokko fortsetzen. Diese hat mehrere Facetten, insbesondere die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, der Wettbewerbsfähigkeit und des grünen Wandels der kleinen und mittleren Unternehmen. KMU sind eine wichtige Säule der Wirtschaft. Die EU würdigt ihre Bedeutung und ihr Potenzial und widmet einen Großteil ihrer Partnerschaft mit Marokko der Entwicklung des Privatsektors und seiner Wettbewerbsfähigkeit. Ich bin zuversichtlich, dass das Programm zu den von Marokko unternommenen Anstrengungen zugunsten eines grünen Wandels und der Resilienz der Wertschöpfungsketten beiträgt.“

Mohamed Karim Mounir, Präsident der BCP-Gruppe: „Als wichtigster Akteur im Bankensektor Marokkos und als langjähriger Partner der EIB freut sich die BCP, das Programm Handel und Wettbewerbsfähigkeit zu unterzeichnen, damit ihre KMU-Kunden von dessen Vorteilen profitieren können. Auf der Basis dieses Programms wird die BCP dem KMU-Markt ein vollständiges Gesamtpaket anbieten, das sich speziell an exportorientierte Branchen richtet, um sie mit maßgeschneiderten Lösungen zu günstigen Konditionen zu begleiten.“

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank (EIB)

Die EIB ist seit 40 Jahren ein wichtiger Partner Marokkos. Sie finanziert die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in wichtigen Sektoren der marokkanischen Wirtschaft. Gefördert werden Unternehmen und Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Bildung, Gesundheit, Verkehr und erneuerbare Energien.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Europäische Union

Die EU ist das Ergebnis einer wirtschaftlichen und politischen Partnerschaft zwischen 27 europäischen Ländern und spielt eine wichtige Rolle auf der internationalen Bühne – durch diplomatische Beziehungen, Handel, Entwicklungshilfe und die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen. In Marokko arbeitet die EU in erster Linie auf die Umsetzung der Partnerschaft EU–Marokko hin: Sie begleitet finanziell den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Reformprozess und vereinbart für die EU und für Marokko vorteilhafte Handelsabkommen und setzt diese um.

Team Europa

Die EU hat die Initiative Team Europa ins Leben gerufen, die Mittel der EU, seiner Mitgliedstaaten und von Finanzinstitutionen, insbesondere der EIB, zur Unterstützung der Partnerländer und zur Deckung ihres kurzfristigen Bedarfs kombiniert. Sie soll unter anderem den Privatsektor – vor allem kleine und mittlere Unternehmen – fördern und staatliche Reformen insbesondere mit Blick auf eine wirtschaftliche Erholung und den Klimawandel begleiten.

BANQUE CENTRALE POPULAIRE

Die BCP-Gruppe ist eines der führenden Finanzinstitute Marokkos. Ihre Stärke beruht auf ihren solidarischen Werten und ihrer in Marokko einzigartigen Organisation. Sie besteht aus acht genossenschaftlich ausgerichteten regionalen Volksbanken (Banques Populaires Régionales – BPR), dem Zentralinstitut der Gruppe, die als Aktiengesellschaft an der Börse notiert ist, Zweigstellen mit Spezialisierung, Stiftungen und Banken sowie Vertretungen im Ausland. Die BCP-Gruppe ist weltweit in 32 Ländern tätig. In Marokko entfällt auf sie der größte Anteil der Spareinlagen; zudem ist sie ein wichtiger Geldgeber für die Wirtschaft.