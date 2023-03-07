© Shutterstock

EIB und GeNeuro SA – über ihre Forschungs- und Entwicklungstochter GeNeuro Innovation SAS in Lyon – haben die Unterzeichnung eines Darlehens über insgesamt 25 Millionen Euro bekannt gegeben

Erste Tranche über 7 Millionen Euro für eine klinische Phase-2-Studie zu Long Covid wird sofort bereitgestellt; weitere Tranchen über 10 Millionen Euro und 8 Millionen Euro sind für Vorbereitung und Start der Phase 3 vorgesehen

Mit den ersten 7 Millionen Euro weist GeNeuro genug Liquidität bis zum dritten Quartal 2024 aus

Finanzierung unter InvestEU unterstreicht das Engagement der EIB im Kampf gegen Long Covid – ein globales Gesundheitsproblem, unter dem Millionen Menschen leiden

Das biopharmazeutische Unternehmen GeNeuro hat heute die Unterzeichnung einer Kreditvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) über insgesamt bis zu 25 Millionen Euro bekannt gegeben, die über das Programm InvestEU abgesichert ist. GeNeuro arbeitet an neuartigen Therapien gegen neurodegenerative Erkrankungen und Autoimmunkrankheiten wie Multiple Sklerose (MS), amyotrophe Lateralsklerose (ALS) und schwerwiegende Folgen von Covid-19 (Long Covid).

Jesús Martin-Garcia, CEO von GeNeuro: „Wir danken der EIB für ihre Unterstützung für GeNeuros personalisierten Ansatz zur Behandlung neuropsychiatrischer Syndrome, unter denen Millionen Menschen leiden, die Covid-19 hatten. Diese Finanzierung ist ein Beleg für die wachsende Sorge über dieses schwerwiegende Gesundheitsproblem. Die ersten sieben Millionen Euro werden in die klinische Phase-2-Studie zu Long Covid fließen – erste Ergebnisse sollten bis Jahresende vorliegen.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Nach Impfstoffen und Mitteln zur Behandlung akuter Fälle fördert die EIB mit der Finanzierung für GeNeuro jetzt Therapien gegen Long Covid. GeNeuro profitiert als eines der ersten Biotechnologie-Unternehmen von dem neuen Programm InvestEU, durch das der EIB zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen. Die Finanzierung ergänzt andere Projekte zu Covid-19-bezogenen Syndromen, an denen innovative europäische Biotechfirmen arbeiten, die wir über unser Venture-Debt-Programm unterstützen.“

GeNeuro startete Ende 2022 eine Phase-2-Studie zur klinischen Prüfung der Wirksamkeit einer sechsmonatigen Behandlung mit dem von GeNeuro entwickelten Anti-W-ENV-Antikörper Temelimab. Die Therapie soll die kognitive Beeinträchtigung und Müdigkeit von Long-Covid-Patienten verringern, bei denen das W-ENV-Protein im Blut nachgewiesen wurde. Dies ist bei mehr als 25 Prozent der Patienten der Fall, die über anhaltende Beschwerden nach der Erkrankung an Covid-19 klagen. Verläuft die klinische Prüfung erfolgreich, könnte diese personalisierte Therapie Millionen Menschen helfen, die unter Long Covid leiden.

Eckdaten und Bedingungen der Kreditvereinbarung

Die 25 Millionen-Euro-Fazilität gliedert sich in drei Tranchen: eine erste Tranche von 7 Millionen Euro (Tranche A), eine zweite von 10 Millionen Euro (Tranche B) und eine dritte von 8 Millionen Euro (Tranche C). Die Auszahlung der einzelnen Tranchen – auch der ersten sieben Millionen Euro – ist an Bedingungen geknüpft. Die wichtigsten sind:

Tranche A:

Ausgabe von Optionsscheinen in Verbindung mit der Tranche A

Tranche B:

Vollständige Auszahlung der Tranche A

Ausgabe von Optionsscheinen in Verbindung mit der Tranche B

Positive Ergebnisse der klinischen Phase-2b-Studie zu Long Covid

30 Millionen Euro Cash in Form von Eigenkapital, Lizenzerträgen oder Kundenvorschüssen

Tranche C:

Vollständige Auszahlung der Tranche B

Ausgabe von Optionsscheinen in Verbindung mit der Tranche C

Produktionsverträge mit zwei auf die Auftragsfertigung spezialisierten Unternehmen

Aufnahme erster Patienten in eine klinische Phase-3-Studie zu Long Covid oder bedingte Zulassung von Temelimab für diese Indikation, gewährt durch Swissmedic, die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA oder die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA

30 Millionen Euro Cash (zusätzlich zu den 30 Millionen Euro für die Tranche B) in Form von Eigenkapital, Lizenzerträgen oder Kundenvorschüssen

Die drei Tranchen stehen für die Dauer von 36 Monaten ab Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags zur Verfügung.

Der Vertrag sieht einen festen jährlichen Zinssatz von 2 Prozent für alle Tranchen und einen abnehmenden kapitalisierten Zins je Tranche vor (7 Prozent für Tranche A, 5 Prozent für Tranche B und 2,5 Prozent für Tranche C), bei einer Laufzeit von fünf Jahren für jede Tranche. Diese Zinsen werden jährlich kapitalisiert. Sie sind bei Fälligkeit zahlbar und werden in den Nominalbetrag des Darlehens eingerechnet und somit verzinst.

Unter bestimmten Umständen kann der Kredit gegen eine Gebühr teilweise oder vollständig vorzeitig zurückgezahlt werden. Dies ist auf Wunsch von GeNeuro oder der EIB nach Ereignissen möglich, die eine vorzeitige Rückzahlung begründen, so etwa einem Wechsel in der Kontrolle oder im Management von GeNeuro.

Unter bestimmten Bedingungen kann die EIB bei Eintritt von Standard-Ausfallereignissen (wie Zahlungsausfall, Täuschung oder Drittverzug) von GeNeuro die sofortige Teil- oder Gesamtrückzahlung des ausstehenden Kredits verlangen oder noch nicht ausgezahlte Beträge kündigen.

Bedingungen der Optionsschein-Vereinbarung, die zu einer potenziellen Verwässerung führen könnten

Ergänzend zum Kreditvertrag schließen die GeNeuro SA und die EIB eine Vereinbarung über Optionsscheine. Diese entsprechen 2,4 Prozent des verwässerten Aktienkapitals der GeNeuro SA’s für die Tranche A, 2,0 Prozent für die Tranche B und 1,3 Prozent für die Tranche C. Unter Berücksichtigung der aktuell bestehenden Aktienoptionen bedeutet dies: Würden die Optionsscheine für die Tranche A heute unter den aktuell vorgeschlagenen Bedingungen ausgegeben, ergäbe sich durch die zugrunde liegenden Aktien eine potenzielle Verwässerung des derzeitigen Aktienkapitals von GeNeuro um 2,5 Prozent.

Die Optionsscheine haben eine Laufzeit von sieben Jahren, die einmal verlängert werden kann. Für jeden Optionsschein kann die EIB gegen Zahlung des Ausübungspreises eine Stammaktie der GeNeuro SA erwerben (vorbehaltlich von Verwässerungsschutzklauseln). Der Ausübungspreis jedes Optionsscheins beträgt 95 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Stammaktien der Gesellschaft an den letzten 20 Handelstagen vor dem Beschluss des zuständigen Organs der Gesellschaft, diese Optionsscheine auszugeben. Sobald die Optionsscheine ausübbar werden, hat die EIB eine Verkaufsoption und kann von der GeNeuro SA verlangen, alle oder einen Teil der ausübbaren, aber noch nicht ausgeübten Optionsscheine zu ihrem inneren Wert zurückzukaufen.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die 1958 durch die Römischen Verträge gegründete Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Die EIB hat die Aufgabe, die Integration, eine ausgewogene Entwicklung sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union zu fördern. Dazu nimmt sie umfangreiche Mittel an den Kapitalmärkten auf und stellt sie zu sehr günstigen Konditionen für Projekte bereit, die den EU-Zielen entsprechen.

Die EIB hilft der EU, sich an die Spitze der nächsten Innovationswelle zu setzen – vor allem im Gesundheitswesen. Als Covid-19 eine Gesundheitskrise auslöste, stellte sie über sechs Milliarden Euro für Investitionen im Gesundheitssektor bereit. Mit dem Geld wurden medizinische Einrichtungen, zusätzliche Forschung und die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten finanziert. Als Klimabank der EU gehört die EIB zu den wichtigsten Geldgebern für die grüne Wende und ein CO 2 -armes, nachhaltiges Wachstum.

InvestEU

Das Programm InvestEU mobilisiert umfangreiche öffentliche und private Mittel für langfristige Finanzierungen in der Europäischen Union, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Dadurch ermöglicht es zusätzliche Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen, etwa dem europäischen Grünen Deal, dem digitalen Wandel und der Unterstützung von KMU. InvestEU vereint eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten der EU unter einem Dach und macht damit die Finanzierung von Investitionen in Europa einfacher, effizienter und flexibler.

Das Programm baut auf dem Erfolg der Investitionsoffensive für Europa auf, des sogenannten Juncker-Plans (unter dem zwischen 2015 und 2021 über 500 Milliarden Euro investiert wurden). InvestEU setzt sich aus drei Bausteinen zusammen: dem InvestEU-Fonds, der InvestEU-Beratungsplattform und dem InvestEU-Portal. Der Invest-EU-Fonds wird von verschiedenen Finanzpartnern umgesetzt, allen voran die EIB. Mithilfe einer EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro sollen zusätzliche Investitionen von mindestens 372 Milliarden Euro mobilisiert werden.

GeNeuro

GeNeuro nutzt die Biologie humaner endogener Retroviren (HERV), um sichere und wirksame Therapien für Patienten zu entwickeln. Dazu werden auslösende Faktoren neutralisiert, die in HERV kodiert sind (HERV machen acht Prozent der menschlichen DNA aus). GeNeuro hat seinen Firmensitz im schweizerischen Genf und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen im Lyon in Frankreich. Das Unternehmen hat die Rechte an 17 Patentfamilien, die seine Technologie schützen.