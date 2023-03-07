©Engin Akyurt/ Unsplash

EIB erneuert Partnerschaft mit Brabant Water für hochwertiges, sicheres Trinkwasser in den Niederlanden

Sanierung und Ausbau von Wasseraufbereitungsanlagen und Verteilungsnetzen für 2,5 Millionen Menschen im Versorgungsgebiet von Brabant Water

Finanzierung soll helfen, die Versorgungssicherheit mit Blick auf den Klimawandel und die derzeit hohe Servicequalität aufrechtzuerhalten

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe und Brabant Water haben ihre Partnerschaft aus dem Jahr 2016 mit einem Darlehen von höchstens 200 Millionen Euro erneuert. Mit den Mitteln will das Unternehmen einen Teil seines Investitionsprogramms 2022–2026 für Wassergewinnungs- und -verteilungsanlagen finanzieren. Brabant Water ist der zweitgrößte Wasserversorger in den Niederlanden und beliefert in der Provinz Nordbrabant rund 2,5 Millionen Menschen. Das Investitionsprogramm umfasst hauptsächlich die Modernisierung von Grundwasseraufbereitungsanlagen sowie die Sanierung und den Ausbau des Verteilungsnetzes, um die derzeit hohe Wasserqualität aufrechtzuerhalten.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, wie viel Wartung und Instandhaltung für das sehr hochwertige Trinkwasser in den Niederlanden erforderlich sind. „Da die Folgen des Klimawandels nun allmählich zu spüren sind, ist sauberes und sicheres Trinkwasser wichtiger denn je. Gerne helfen wir Brabant Water dabei, die Menschen in seinem Einzugsgebiet weiterhin zuverlässig mit hochwertigem Trinkwasser zu versorgen.“

Rob van Dongen, CEO von Brabant Water: „Wir freuen uns, dass das Darlehen von der EIB die Finanzierung künftiger Investitionen sichert, die zur Bewältigung der kommenden quantitativen und qualitativen Herausforderungen notwendig sind.“

Brabant Water will seine Wasserversorgungs- und -verteilungsnetze modernisieren und ausbauen, um die Zuverlässigkeit und Effizienz seiner Dienstleistungen zu erhöhen. Zudem soll die Qualität der Trinkwasserversorgung durch die Sanierung und Kapazitätserweiterung bestehender Grundwasseraufbereitungsanlagen verbessert werden. Dies ist die dritte Finanzierungsvereinbarung zwischen der EIB und Brabant Water.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt im Auftrag der Europäischen Union langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die EU-Mitgliedsländer – die Niederlande halten 5,2 Prozent der Anteile. Dadurch kann die EIB langfristige Finanzierungen für solide Projekte bereitstellen, die zu den Zielen der Europäischen Union beitragen. 2022 vergab die EIB für Projekte in den Niederlanden Kredite von knapp über 2,2 Milliarden Euro.

Brabant Water ist der zweitgrößte Trinkwasserversorger der Niederlande. Das Versorgungsgebiet umfasst alle Kommunen Nordbrabants im Südosten der Niederlande sowie die Kommune Tholen in der Nachbarprovinz Zeeland.