Journalistinnen und Filmemacher aus aller Welt können ihre besten Storys über den globalen Süden einsenden

EIB und Plan International sponsern Preis für Berichterstattung über Lösungen von und für Frauen

Einsendeschluss ist der 9. Februar 2023

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Plan International wollen gemeinsam mit One World Media zu wenig beachtete Storys aus der ganzen Welt promoten, die sich mit Entwicklungsfragen befassen, Stereotype durchbrechen, das Narrativ verändern und Menschen über Kulturen hinweg verbinden.

Die zwei Organisationen sponsern einen Preis, mit dem herausragende Medienberichte über Antworten auf aktuelle Herausforderungen von und für Mädchen und Frauen im globalen Süden ausgezeichnet werden. Gefragt sind Beiträge unter anderem aus Fernsehen, digitalen, Audio-, Film- oder Druckmedien, die sich mit Lösungen für Frauen im globalen Süden befassen. Die Berichte erzählen von Mädchen und Frauen, die erfolgreich Lösungen für Probleme suchen, mit denen Frauen und die Gesellschaft ganz allgemein konfrontiert sind. Das sind Lösungen zur Verbesserung der finanziellen und wirtschaftlichen Inklusion, Lösungen in den Bereichen Klimawandel und Umweltschutz und Lösungen, die den Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung verbessern oder Frauen und Mädchen stärken.

One World Media wurde von einer Gruppe von Journalistinnen und Journalisten ins Leben gerufen, die die Berichterstattung über den globalen Süden aufwerten wollten. Seither wurden mehr als 1 000 Journalistinnen und Filmemacher mit fast 400 Preisen ausgezeichnet.

Gemma Bradshaw, Direktorin von One World Media, mit Blick auf die diesjährige Preisverleihung: „Die Preise zeigen einmal mehr, warum die Storys so wichtig sind. Sie erzählen von Menschen und Orten, von denen wir sonst nie hören würden. In einer zunehmend polarisierten Welt zeigen uns die prämierten Storys, dass Freud und Leid universell sind; die Geschichten können tief verwurzelte Klischees verändern. Besonders freuen wir uns, dass wir zu Storys beitragen, die uns an die zentrale Rolle der Frauen bei der Bewältigung einiger der größten Herausforderungen unserer Zeit erinnern, sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene.“

Shiva Dustdar, Direktorin und Leiterin des EIB-Instituts und eines der Jurymitglieder für die Kategorie „Women‘s Solutions“: „Ich bin sehr stolz darauf, dass die EIB gemeinsam mit One World Media und Plan International den Women‘s Solution Reporting Award fördert. Wir brauchen unabhängige Medien für starke Storys von Frauen, die die Welt verändern. Ich hoffe, dass ihre zündenden Ideen durch diesen Preis Verbreitung finden und uns alle inspirieren.“

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Gendergerechtigkeit: „Bei der EIB wollen wir durch unsere Investitionen tief verwurzelte geschlechtsspezifische Ungleichheiten beseitigen. Durch unsere Teilnahme an der 2X Challenge und unsere SheInvest-Initiative haben wir erkannt, dass wir alle profitieren, wenn Frauen und Mädchen die Möglichkeit erhalten, ihr Leben zu verbessern. Wir brauchen mehr Storys, die den Weg weisen.“

Kathleen Sherwin, Chief Strategy and Engagement Officer bei Plan International: „Die Mädchen und jungen Frauen, die wir treffen und die die Welt zum Besseren verändern, geben uns neuen Mut. Sie setzen sich an die Spitze von Bewegungen, bewirken Änderungen, sind Aktivistinnen und schöpferisch tätig, und sie bieten Lösungen, die unser Leben und unsere Gesellschaft völlig verändern können. Sie haben eine gewaltige Geschichte zu erzählen, und genau deswegen freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit One World Media und der EIB beim Women‘s Solutions Reporting Award.“

Vorschläge für die 35. One World Media Awards können bis zum 9. Februar 2023 eingereicht werden.

Hintergrundinformationen

One World Media

One World Media ist eine nicht gewinnorientierte Organisation im Vereinigten Königreich. Sie unterstützt Journalistinnen und Filmemacher, die über den globalen Süden berichten. Seit mehr als drei Jahrzehnten arbeitet die Organisation mit Partnern aus dem Vereinigten Königreich und der ganzen Welt zusammen, um den internationalen Journalismus zu stärken und Medienberichte über globale Themen zu fördern. Die One World Media Awards gehen an Beiträge, die von Relevanz, Originalität und Kreativität, Substanz und Genauigkeit, Wirkung und Reichweite, Diversität und Qualität geprägt sind.

Die Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen, sowohl in Europa als auch weltweit.

Um mehr für Frauen und Mädchen zu bewirken, hat die EIB-Gruppe eine Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen und einen Gender-Aktionsplan verabschiedet. Damit will sie die Geschlechtergleichstellung und vor allem die wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen fest in ihrem Geschäftsmodell verankern – bei der Mittelvergabe, Mittelbündelung und Beratung, innerhalb und außerhalb der Europäischen Union.

Die EIB will auch die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz vorantreiben. Als Bank der EU setzt sie sich bewusst für Diversität und Inklusion ein. Sie bringen unbestreitbare Vorteile für die Bank und bereichern das Umfeld aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen: Die Gleichstellungsinitiativen der EIB

Plan International

Plan International ist eine unabhängige Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe. Mädchen und Jungen sollen weltweit die gleichen Rechte und Chancen haben.

Wir glauben an die Kraft und das Potenzial jedes Kindes. Diese werden jedoch oft durch Armut, Gewalt, Ausgrenzung und Diskriminierung unterdrückt. Vor allem Mädchen werden immer noch stark benachteiligt. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen, Unterstützenden und Partnern jeden Geschlechts setzen wir uns für eine gerechtere Welt ein und gehen gegen die Ursachen der Probleme vor, mit denen Mädchen und schutzbedürftige Kinder konfrontiert sind.

Unser Ziel ist die Achtung der Kinderrechte, von der Geburt bis zum Erwachsenenalter. Und wir zeigen Kindern, wie sie sich auf Krisen und problematische Situationen vorbereiten und darauf reagieren können. Wir treiben Veränderungen in der Praxis und Politik auf lokaler, nationaler und globaler Ebene voran und greifen dabei auf unseren Einfluss, unsere Erfahrung und unser Know-how zurück.

Seit über 85 Jahren bauen wir starke Partnerschaften für Kinder auf und sind heute in mehr als 80 Ländern tätig.