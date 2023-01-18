© Punch

EU-Bank hilft PUNCH Group bei der Dekarbonisierung von Autos und Industrie- und Nutzfahrzeugen; Entwicklung von Wasserstoff- und Elektroantriebstechnologien und zugehörigen Energiespeichersystemen

Investitionen betreffen hauptsächlich die Werke in Turin (Italien), einige auch den Standort in Straßburg (Frankreich)

Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen, des Kernstücks der Investitionsoffensive für Europa

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die belgische PUNCH Group haben einen Finanzierungsvertrag über 40 Millionen Euro unterzeichnet. Das führende innovative Midcap-Unternehmen entwickelt Antriebs- und Steuerungssysteme für Hybrid- und Elektrofahrzeuge und will mit dem Geld in Forschung, Entwicklung und Innovation investieren. Die Investitionen betreffen hauptsächlich die Werke am Unternehmenssitz in Turin (Italien). Einige Vorhaben werden in Straßburg (Frankreich) durchgeführt.

Besichert wird das Darlehen der EU-Bank durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), des Kernstücks der Investitionsoffensive für Europa. Mit dem Geld will die PUNCH Group Technologien für Wasserstoffmotoren und zugehörige Energiespeichersysteme (Brennstoffzellen) für Autos sowie Industrie- und Nutzfahrzeuge entwickeln. Damit trägt sie zur nachhaltigen Mobilität und zum Einsatz innovativer Technologien in ganz Europa bei.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Finanzierungen wie dieses Darlehen an die PUNCH Group bringen die Dekarbonisierung von Autos und Industrie- und Nutzfahrzeugen voran, denn sie ermöglichen die Entwicklung innovativer Lösungen wie Wasserstoff-, Brennstoffzellen- und Elektromotoren. Als Klimabank der EU spielt die EIB bei der Mobilitätswende für eine kohlenstoffarme Zukunft eine wichtige Rolle.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Wir brauchen Investitionen in Technologien für eine nachhaltige Mobilität. Nur so können wir unsere Klimaziele erreichen. Deshalb unterstützt die EIB mit dieser Finanzierung die Entwicklung von Wasserstoffmotoren für Industrie- und Nutzfahrzeuge in Italien und Frankreich und bekommt dabei Rückendeckung von der Investitionsoffensive für Europa. Die Investitionen schaffen Arbeitsplätze und fördern die Entwicklung innovativer grüner Technologien, die allen Menschen in Europa zugutekommen.“

Guido Dumarey, Gründer und CEO der PUNCH Group: „Die EIB hilft uns maßgeblich dabei, unsere Vision einer nachhaltigen Mobilität für alle umzusetzen. Wir wollen unsere Technologiekompetenz im Bereich Elektro- und Wasserstoffantriebe ausbauen und glauben an das enorme Potenzial von Wasserstoffmotoren, vor allem für Nutzfahrzeuge, Offroad-Fahrzeuge und Boote.“

Die Finanzierung steht in Einklang mit dem Pariser Abkommen und den Leitlinien der EIB für Verkehrsfinanzierungen, da sie zur Dekarbonisierung von Autos sowie Industrie- und Nutzfahrzeugen und zur Einführung grüner Technologien auf Basis von Wasserstoff und Strom beiträgt.

PUNCH Torino entstand 2005 aus dem ehemaligen Zentrum für Antriebstechnik von General Motors. Das hochmoderne Werk für Antriebs- und Mobilitätssysteme gehört seit 2020 zur PUNCH Group. Die Tochtergesellschaft PUNCH Hydrocells will nun das Know-how aus dem Bereich Dieselmotoren auf Wasserstoff übertragen.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2021 vergab die EIB-Gruppe mehr als 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

Europäischer Fonds für strategische Investitionen (EFSI)

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Er stellt Garantien für Erstverluste, sodass die EIB-Gruppe Projekte finanzieren kann, die mit höheren Risiken verbunden sind. Bisher haben die unter dem EFSI genehmigten Projekte und Vereinbarungen insgesamt 524,3 Milliarden Euro mobilisiert, wovon über 1,4 Millionen kleine Unternehmen profitiert haben. In Italien schieben sie voraussichtlich zusätzliche Investitionen von 76 Milliarden Euro an. Die Investitionsoffensive für Europa wurde durch InvestEU abgelöst; einige bereits genehmigte Projekte können jedoch noch unterzeichnet werden.

PUNCH ist eine unabhängige Gruppe, die wettbewerbsfähige Getriebe- und Motorlösungen entwickelt, herstellt und integriert. Wichtigstes Unternehmen der Gruppe ist PUNCH Torino, das innovative Antriebs- und Steuerungssysteme entwickelt. Das Produktangebot von PUNCH umfasst Getriebe (PUNCH Powerglide) und Systeme für die Rückgewinnung und Speicherung von kinetischer Energie (PUNCH Flybrid). Die PUNCH Group hat 1 750 Beschäftigte an sieben Standorten in Europa und Asien und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 600 Millionen Euro. Punch Powertrain gehört nicht zur PUNCH Group.