Vesteda will mit zweitem EIB-Darlehen über 150 Millionen Euro sein Immobilienportfolio nachhaltiger machen und neue Wohnkomplexe erwerben

Vesteda bietet im regulierten Mietsegment Wohnraum für Haushalte mit mittlerem Einkommen an

Projekte erfüllen die europäische Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und tragen so zu den Klimazielen von EIB und Vesteda bei

Nach der Finanzierungsvereinbarung über 150 Millionen Euro im Jahr 2020 haben Vesteda und die Europäische Investitionsbank (EIB) nun ein zweites Darlehen in gleicher Höhe unterzeichnet. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 10 bis 15 Jahren. Vesteda will mit dem Geld im Zeitraum 2023 bis 2025 die Nachhaltigkeit seines Wohnungsbestands verbessern sowie neue erschwingliche und nachhaltige Wohnkomplexe erwerben, die das Unternehmen im regulierten Mietsegment an Haushalte mit mittlerem Einkommen vermietet.

Die neuen Wohnungen erfüllen die EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Die Projekte zur Verbesserung der Energieeffizienz bestehender Wohnungen dürften den Energieverbrauch deutlich senken. Vesteda hat sein Ziel für Energieeinsparungen nach oben korrigiert und strebt jetzt bis 2030 (gegenüber 1990) mindestens 55 Prozent (statt bislang 50 Prozent) an. Das Unternehmen will somit den Verbrauch stärker reduzieren als zum Erreichen der Pariser Ziele unter dem Klimabank-Fahrplan der EIB erforderlich und ist zugleich Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Die Niederlande brauchen mehr Wohnraum, wobei angesichts des Klimawandels die Nachhaltigkeit der Gebäude entscheidend ist. Vesteda hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um die Emissionen seines Immobilienportfolios zu senken. Als Klimabank der EU freut sich die EIB, diese gute Partnerschaft fortzusetzen.“

Frits Vervoort, Chief Financial Officer von Vesteda: „Vesteda und die Europäische Investitionsbank verfolgen in puncto Nachhaltigkeit und bezahlbarem Wohnraum ehrgeizige Ziele. Nach dem ersten Darlehen über 150 Millionen Euro im Jahr 2020 freuen wir uns nun über eine zweite Finanzierung in gleicher Höhe von der EIB. Das Geld soll in nachhaltige und erschwingliche Wohnungen fließen. Wir danken der EIB für ihre Unterstützung und schätzen unsere Partnerschaft mit der Bank. Sie untermauert unsere Strategie für nachhaltigen und bezahlbaren Wohnraum.“

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union. Sie ist einer der größten Klimafinanzierer und vergibt Darlehen für Projekte oder Investitionsprogramme, die mit den Zielen der Europäischen Union, darunter Kohäsion, Entwicklung, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit, in Einklang stehen.

Vesteda ist ein niederländischer Wohnimmobilieninvestor mit Schwerpunkt auf Mietwohnungen im mittleren Preissegment. Das Unternehmen investiert Gelder institutioneller Anleger wie Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften. Sein Portfolio umfasst etwa 28 000 Wohnungen. Sie befinden sich hauptsächlich in florierenden Wirtschafts- und Metropolregionen der Niederlande.