Darlehen von 95 Millionen Euro an die Stadt für besseres Schulangebot durch Sanierung von mehr als 20 Schulen und Bau von zwei neuen Schulkomplexen

Großer Teil der Mittel entfällt auf Steigerung der Energieeffizienz und Anpassung an den Klimawandel

Programm ELENA für lokale Energieeffizienzprojekte stellt Mittel für energetische Sanierung der 1 700 öffentlichen Gebäude des Gemeindeverbands bereit

Die Stadt Straßburg und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben erstmals einen Finanzierungsvertrag für die Schulen der Stadt unterzeichnet. Das Darlehen über 95 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 25 Jahren ermöglicht es der Stadt und dem Gemeindeverband Eurometropole Straßburg, durch den Bau und die Sanierung von mehr als 20 Vor- und Grundschulen, vier Turnhallen und des Gebäudes der Sportberatung (Maison sport-santé) das schulische Angebot zu verbessern. Das Darlehen dient außerdem der Finanzierung von 50 Prozent der Projektkosten für die Begrünung der Schulhöfe und des öffentlichen Raums.

Die Mittel sind für die grüne Wende bestimmt, die Straßburg auf seinem Stadtgebiet eingeleitet hat. Durch energetisch sanierte Schulen (Verringerung der Umweltauswirkung) und an den Klimawandel angepasste Einrichtungen (begrünte Schulhöfe und sogenannte „Frischeinseln“) wird den Schülerinnen und Schülern ein gesundes, nachhaltiges Umfeld geboten, das höchsten Umweltnormen entspricht. Der Bau von zwei neuen Schulkomplexen (Mentelin, Meinau) ist ebenfalls Projektbestandteil und Reaktion auf eine wachsende Bevölkerung.

Vorgesehen sind auch die Erweiterung und der Bau neuer Schulkantinen sowie Investitionen in die Digitalisierung der Schulen mit der Beschaffung neuer IT-Ausrüstung (digitale Tafeln, Laptops).

Die EIB-Finanzierung trägt zum Klimaplan 2030 der Stadt bei. Die neuen Gebäude werden sehr energieeffizient sein, sodass bei ihrem Betrieb Energie und Kosten eingespart werden.

Jeanne Barseghian, Bürgermeisterin von Straßburg: „Ich freue mich über das erste Darlehen der EIB für unsere Stadt. Die außergewöhnliche Summe von 95 Millionen Euro versetzt uns in die Lage, die vorgesehene ehrgeizige Transformation der Stadt voranzutreiben. Schulprojekte sind Investitionen in unsere Zukunft!“

Die EIB unterstützt auch die Eurometropole Straßburg bei der energetischen Sanierung ihrer 1 700 Gebäude über ELENA, das Europäische Finanzierungsinstrument für nachhaltige Energieprojekte von Städten und Regionen. Der Gemeindeverband ist der alleinige Arbeitgeber aller Bediensteten, die für Stadt und Eurometropole tätig sind. Im Zeitraum 2023–2028 sind im Rahmen dieses europäischen Instruments Investitionen von 100 Millionen Euro geplant, um die Energieeffizienz der Gebäude zu steigern.

Das Dezernat Architektur und Gebäudebestand ist dabei, eine neue Dienststelle für Energie und Gebäudebestand mit 20 Bediensteten einzurichten. Über einen Zeitraum von drei Jahren werden 14 für diese Dienststelle neu geschaffenen Posten zu 90 Prozent von der EIB finanziert.

Pia Imbs, Präsidentin der Eurometropole: „Die Sanierung der von der Stadt und der Eurometropole genutzten Gebäude ist für unseren Klimaplan prioritär. Dank der EIB-Hilfe können wir die grüne Wende beschleunigen und unseren Energieverbrauch und unsere Treibhausgasemissionen verringern.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Stadt und dem Gemeindeverband. Sie steht für unseren gemeinsamen Klimaehrgeiz. Bildung ist unerlässlich für die wirtschaftliche Entwicklung, für Innovation und Teilhabe. Deswegen sind wir stolz, Straßburg beim Bau und der Sanierung seiner Bildungseinrichtungen unterstützen zu können. Ein großer Teil des Projekts betrifft Energieeffizienz und Anpassung an den Klimawandel. Mit dem europäischen Programm ELENA unterstützen wir außerdem die Eurometropole, um ihr technisches Know-how für energieeffizientere Gebäude zu stärken.“

Eurometropole Straßburg und Stadt Straßburg

Die Eurometropole Straßburg besteht aus 33 Kommunen mit insgesamt mehr als 505 900 Einwohnerinnen und Einwohnern. Der Gemeindeverband entstand im Rahmen des französischen Gesetzes für die Modernisierung der territorialen öffentlichen Verwaltung und die Stärkung der Metropolen von 2014. Er hat den Status einer Eurometropole, was seine Rolle und besondere Stellung auf internationaler Ebene stärkt. Die Eurometropole verfügt über besondere Zuständigkeiten bei der Raumplanung des Gemeindeverbands. Sie ist insbesondere in den Bereichen der operativen Stadtplanung, des lokalen Stadtentwicklungsplanes und der Grundstücksreserven, der Telekommunikationsnetze und der digitalen Erschließung sowie der Straßen und Parkplätze tätig.

Die Stadt Straßburg ist eine Hauptstadt Europas und hat 287 228 Einwohnerinnen und Einwohner. Sie ist in sehr vielen Bereichen tätig, darunter Vor- und Grundschulen, Kultur, Soziales, Jugend sowie Grünanlagen und Wälder.

Die EIB

Als Klimabank der EU fördert sie die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien, um aktuelle Herausforderungen – wie die Energiewende und klimaneutrales Wachstum – zu meistern. 2021 stellte die EIB mehr als zwei Drittel ihrer Finanzierungen für Projekte bereit, die zum Klimaschutz beitragen. Mehr als ein Drittel (3,6 Milliarden Euro) war für Innovationen bestimmt.