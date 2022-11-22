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EDUCATION AND SUSTAINABILITY CITY OF STRASBOURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
95.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 95.000.000 €
Bildung : 95.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2022 : 95.000.000 €
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Frankreich: EIB unterstützt Straßburg bei Sanierung und Bau von Schulen und mehr Energieeffizienz für öffentliche Gebäude
Story zum Projekt
Klimaschutz beginnt in der Schule
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME EDUCATION COLLECTIVITES 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Oktober 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2022
20220324
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EDUCATION AND SUSTAINABILITY CITY OF STRASBOURG
VILLE DE STRASBOURG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 95 million
EUR 196 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet comprend la construction, la reconstruction ou la rénovation des écoles maternelles et primaires et des gymnases sous la responsabilité de la Ville de Strasbourg en France. Il comprend également des opérations transversales telles que la mise en conformité des systèmes de sécurité et la numérisation des écoles.

L'objectif principal est de moderniser et d'améliorer les infrastructures des écoles maternelles et primaires de la Ville de Strasbourg afin d'offrir une éducation de bonne qualité. Le projet vise à adapter l'offre scolaire aux évolutions de la demande locale, à augmenter la capacité des cantines scolaires, à développer l'enseignement numérique dans les écoles, à renforcer la résilience des infrastructures face aux risques des changements climatiques et à améliorer l'efficacité énergétique du parc scolaire de la Ville. Finalement, le projet promouvra l'éducation sportive offerte aux enfants de la Ville à travers des investissements dans des gymnases.

Additionality and Impact

The new and upgraded infrastructure financed by the EIB will accelerate the modernisation of teaching and learning environments in terms of pedagogical fit, energy efficiency, quality, health and safety, improving the provision of pre-primary and primary education. Through the support to education activities, the Project will favour positive externalities, including inclusive economic growth and increased productivity knowledge externalities, as well as climate and environmental externalities. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La directive 2011/92/UE amendée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas spécifiquement la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les bâtiments liés à l'éducation et aux activités de recherche telles que prévues dans ce projet. Il se peut que certaines composantes du projet puissent être considérées comme des projets de renouvellement urbain (Annexe II de la directive européenne). Les bâtiments publics devront au moins atteindre les objectifs d'efficacité énergétique définis dans la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

La Banque exigera du Promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
22 November 2022
12 Dezember 2022
Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION AND SUSTAINABILITY CITY OF STRASBOURG
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158461705
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220324
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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