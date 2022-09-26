Finanzministerin Yuriko Backes, der Minister für Bildung, Kinder und Jugend Claude Meisch und der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Werner Hoyer haben am 26. September 2022 ein neues Schulgebäude für Flüchtlingskinder auf dem Kirchberg eingeweiht.

Die europäische Institution stellt dem luxemburgischen Staat eines ihrer Gebäude zur Verfügung, das besonders gut für die Aufnahme von Kindern geeignet ist. Bis 2020 beherbergte es die Kindertagesstätte der EIB.

Seit Beginn des Krieges und der humanitären Krise in der Ukraine steht die EIB-Gruppe dem Land, seiner Bevölkerung und seinen Nachbarstaaten, die Flüchtlinge aufnehmen, tatkräftig zur Seite. Mit dem heutigen Schritt will die EIB die schutzbedürftigsten unter den Geflüchteten – die Kinder – unterstützen, indem sie ihre Aufnahme und ihren Schulbesuch in Luxemburg erleichtert.

In dem neuen Schulgebäude sind spezielle Willkommensklassen untergebracht. Ab sofort werden dort rund 80 Schülerinnen und Schüler im Alter von drei bis zwölf Jahren unterrichtet. Dabei handelt es sich um Kinder von ukrainischen Flüchtlingen und von Personen, die internationalen Schutz beantragt oder bereits erhalten haben. Die Kinder verteilen sich auf acht Grundschulklassen, die im Ganztagsbetrieb arbeiten. Auch die außerschulische Betreuung (Maison-Relais) ist sichergestellt.

Das luxemburgische Bildungsministerium wird das Gebäude fortan für sein Programm zur schulischen Integration von Flüchtlingskindern nutzen, die in den Einrichtungen des nationalen Aufnahmeamts ONA (Office national de l’accueil) des Ministeriums für auswärtige und europäische Angelegenheiten untergebracht sind.

Bildungsminister Claude Meisch: „Ich beglückwünsche die EIB zu ihrem humanitären Engagement in der Ukraine-Krise. Mit der uns zur Verfügung gestellten Infrastruktur können ukrainische Flüchtlingskinder und Kinder von Personen, die internationalen Schutz beantragen, aufgenommen und in einem guten Umfeld unterrichtet werden. Die Investition in neue Klassenzimmer ist zugleich eine Investition in die Integration dieser Kinder und ihre Zukunft.“

Finanzministerin Yuriko Backes: „Ich danke der EIB, dass sie das Gebäude für Flüchtlingskinder aus der Ukraine und anderen Ländern bereitstellt. Diese Initiative ist ein starkes Zeichen der Solidarität und ein weiteres Beispiel für die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Luxemburg und der EIB. Die Kinder mussten vor Krieg und Gewalt in ihren Ländern fliehen. Der Schulbesuch ist daher eines der wichtigsten Instrumente, um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.“

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Es ist wichtig, dass wir gemeinsam zu den europäischen Bemühungen beitragen, Flüchtlingskinder und ihre Familien aus der Ukraine sowie aus Konfliktgebieten würdig und herzlich aufzunehmen. Wir freuen uns sehr, mit den luxemburgischen Behörden im Rahmen dieser Initiative zusammenzuarbeiten. Sie ergänzt unsere Hilfsmaßnahmen im Bildungsbereich sowie unsere Aktivitäten in Konfliktgebieten und deren Umgebung. Die EIB beteiligt sich gerne an den Maßnahmen des luxemburgischen Staates für Flüchtlingskinder aus der Ukraine und anderen Konfliktgebieten. Dieses Engagement unterstreicht die Solidarität und Werte Europas.“

