EIB-Delegation unter Thomas Östros trifft Präsident Chakwera und Vertreterinnen und Vertreter aus der Regierung und Geschäfts- und Bankenwelt

Vizepräsident stellt Bedeutung von Klimaprojekten im Vorfeld der COP 27 heraus

Der Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Thomas Östros will bei einem dreitägigen Besuch in Malawi die Zusammenarbeit mit einheimischen Partnern im öffentlichen und privaten Sektor stärken. Im Fokus stehen neue Finanzierungen für Landwirtschaft und Verkehr und der Besuch von EIB-geförderten Wasserprojekten.

Es ist der erste Besuch einer hochrangigen Delegation der EIB, der weltweit größten supranationalen Bank, in Malawi seit Ausbruch der Coronapandemie.

In den vergangenen 45 Jahren hat die EIB in Malawi über 462 Millionen Euro für den Privatsektor und für Energie, Wasser, Landwirtschaft und Verkehr bereitgestellt.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Als Bank der EU unterstützt die Europäische Investitionsbank hochwirksame private und öffentliche Investitionen in Malawi. Unter anderem erleichtert sie Kleinbauern und -bäuerinnen und Unternehmen den Zugang zu Kapital und hilft dem Land, die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Malawi hat für unsere Arbeit in Afrika große Bedeutung. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit einheimischen Partnern hat das Leben vieler Menschen grundlegend verändert und wichtige Infrastrukturprojekte vorangebracht. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Fachressorts freue ich mich auf Gespräche darüber, wie wir die wirtschaftliche Resilienz des Landes gegenüber aktuellen und künftigen Herausforderungen stärken und die Wirkung unserer Arbeit weiter steigern können.“

Förderung der wirtschaftlichen Resilienz in Malawi

Die EIB hat ihre Unterstützung für Unternehmensinvestitionen in Malawi, in Afrika und weltweit verstärkt. So hilft sie der Wirtschaft, die Folgen der Pandemie und der globalen Energieschocks abzufedern.

Die Anteilseigner der EIB sind die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. In Malawi unterstützt die Bank seit 1977 langfristige Investitionen des öffentlichen und des privaten Sektors.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

