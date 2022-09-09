Finanzierung für Sanierung der Universität Târgu Mureș und Umbau eines bestehenden Gebäudes zu klinischen Laboren

Erste EIB-Finanzierung für die renommierte rumänische George-Emil-Palade-Universität für Medizin, Pharmazie, Naturwissenschaften und Technik Târgu Mureș

Erfolgreiche Umsetzung des 100-Millionen-Euro-Darlehens der EIB für Hochschulinvestitionen in Rumänien

Die Ausbildung künftiger Generationen von Ärzten und medizinischen Fachkräften an der George-Emil-Palade-Universität für Medizin, Pharmazie, Wissenschaft und Technologie in Târgu Mureş wird durch einen Finanzierungsbeitrag der Europäischen Investitionsbank (EIB) von 20 Millionen Euro für die Sanierung und Modernisierung der Einrichtungen für die Lehre und der klinischen Labore auf dem Campus gefördert. Mit der neuen Finanzierung wird die Umsetzung des Programmdarlehens für rumänische Hochschulen über 100 Millionen Euro zwei Jahre nach dessen Genehmigung erfolgreich abgeschlossen.

Die jüngste EIB-Unterstützung für Investitionen im Hochschulbereich wurde vom Rektor der Universität Târgu Mureș Prof. Dr. Leonard Azamfirei und vom EIB-Vizepräsidenten Christian Kettel Thomsen am Sitz der Bank in Luxemburg unterzeichnet.

Rektor Leonard Azahmfirei: „Die George-Emil-Palade-Universität für Medizin, Pharmazie, Wissenschaft und Technologie in Târgu Mureş ist eine führende Hochschule in Rumänien, die dynamisch wächst. Der Finanzierungsbeitrag von 20 Millionen Euro der EIB wird unsere Universität weiter stärken und angemessene Einrichtungen für Lehre und Medizinstudium für eine innovative Ausbildung künftiger Generationen von Ärztinnen, medizinischen Fachkräften, Ingenieuren, Wirtschaftswissenschaftlerinnen, Lehrern und Juristinnen bereitstellen. Die neue Unterstützung der EIB zeigt die Qualität der in Rumänien angebotenen Ausbildung und wird Tausenden Studierenden und Doktoranden, Forscherinnen und niedergelassenen Ärzten zugutekommen.“

EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen: „Die EIB fördert wirksame Investitionen an führenden Universitäten in ganz Europa. Die Modernisierung der Fakultät für Medizin der George-Emil-Palade-Universität wird die medizinische Ausbildung und die Fähigkeiten von Ärztinnen und Ärzten verbessern. Die EIB freut sich, auf die erfolgreiche Umsetzung des Programmdarlehens für rumänische Hochschulen aufzubauen und weitere Investitionen in Lehre und Forschung an rumänischen Hochschulen zu unterstützen.“

Das Darlehen mit 25 Jahren Laufzeit ist die erste EIB-Finanzierung für diese Universität und das fünfte Hochschuldarlehen der EIB im Land. Es ist durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen besichert.

Mit der neuen Finanzierung schließt die EIB ihre im Jahr 2020 begonnene gestraffte Unterstützung für Hochschulinvestitionen in Rumänien über 100 Millionen Euro erfolgreich ab. Eine Nachfolgefinanzierung über 200 Millionen Euro für den Zeitraum 2024–2028 wird derzeit von den Dienststellen der Bank geprüft, um auch künftig Hochschuleinrichtungen im ganzen Land zu unterstützen.

Die Europäische Plattform für Investitionsberatung, eine gemeinsame Initiative der EIB und der Europäischen Kommission, stellte der George-Emil-Palade-Universität außerdem technische und finanzielle Beratung bereit. EIB-Expertinnen und externe Berater stellten der Universität ein umfangreiches Beratungspaket zur Verfügung, das die Ausarbeitung eines soliden Investitionsvorschlags erleichterte und den Zugang zu Finanzierungsmitteln beschleunigte.

EIB fördert Hochschulinvestitionen in ganz Rumänien

Die EIB unterstützte bereits die Sanierung anderer Hochschulen in Rumänien wie der Polytechnischen Universität und der Universität für Medizin in Bukarest sowie der Technischen Universität und der Babeș-Bolyai-Universität in Cluj-Napoca.

In den vergangenen 31 Jahren hat die EIB-Gruppe über 18 Milliarden Euro für Investitionen des öffentlichen und des privaten Sektors in ganz Rumänien bereitgestellt.

Die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH) ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank-Gruppe und der Europäischen Kommission und Teil der Investitionsoffensive für Europa. Die Plattform ist eine zentrale Anlaufstelle für umfassende Beratungsleistungen und technische Hilfe. Sie unterstützt die Ermittlung, Vorbereitung und Entwicklung von Projekten in der Europäischen Union. Anknüpfend an den Erfolg der EIAH und anderer Beratungsprogramme vereinbarten die EIB und die Europäische Kommission, Projektträger, regionale und nationale Behörden und Finanzintermediäre über die InvestEU-Beratungsplattform mit technischem, finanziellem und strategischem Know-how zu unterstützen.