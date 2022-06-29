Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt ein Darlehen von 200 Millionen Euro für Investitionen in Schulgebäude in ganz Irland bereit.

Das Darlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren geht an die National Treasury Management Agency (NTMA), die im Auftrag des irischen Staates handelt. Es ist das zehnte Darlehen der Europäischen Investitionsbank an die NTMA seit 2012.

Das Darlehen trägt zur Finanzierung des 4,4-Milliarden-Euro-Pakets bei, das der irische Staat unter dem nationalen Entwicklungsprogramm für den Bau von Schulen bereitstellt.

Bildungsministerin Norma Foley TD und EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen haben heute einen Darlehensvertrag über 200 Millionen Euro zugunsten der National Treasury Management Agency unterzeichnet.

Bernie McNally, Generalsekretärin des irischen Bildungsministeriums: „Ich danke der EIB und Vizepräsident Kettel Thomsen für ihre Unterstützung und ihr anhaltendes Engagement.

Dieses langfristige Darlehen von 200 Millionen Euro hilft bei der Umsetzung des wichtigen Schulbauprogramms des Bildungsministeriums. Als Teil des 4,4-Milliarden-Euro-Pakets, das das Ministerium für das nationale Entwicklungsprogramm zur Verfügung stellt, unterstützt es den Bau, den Ausbau und die Modernisierung von 30 Schulen sowie die dortigen Energiesparmaßnahmen. Davon werden etwa 23 000 Schüler im ganzen Land profitieren.“

Christian Kettel Thomsen, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Investitionen in die Schulen sind Investitionen in die Zukunft. Die Europäische Investitionsbank hat sich verpflichtet, langfristige Investitionen in irische Schulen zu fördern, damit die Schülerinnen und Schüler von noch besseren Einrichtungen und modernsten Unterrichtstechnologien profitieren. Gleichzeitig sollen die Best Practices aus ähnlichen europaweit durchgeführten Projekten weitergegeben werden, um die Energiekosten zu senken.“

Frank O'Connor, neuer Chief Executive der National Treasury Management Agency: „Unsere Partnerschaft mit der EIB eröffnet uns eine bedeutende Finanzierungsquelle für wichtige Infrastrukturinvestitionen.

Wir freuen uns, dass dieses Darlehen und das breit angelegte Schulbauprogramm so vielen Schülerinnen und Schülern zugutekommen, die Qualität der Schulgebäude verbessern und die Energieeffizienz erhöhen werden.“

Das Bildungsministerium und die EIB unterzeichneten außerdem eine Beratungsvereinbarung für die Phase 1 des Projekts National Energy Profile, das derzeit in Irland durchgeführt wird.

Für die im nationalen Entwicklungsprogramm vorgesehene umfassende energetische Sanierung aller vor 2008 gebauten Schulen erstellt das Bildungsministerium ein nationales Energieprofil aller Schulgebäude.

Die bereits angelaufene Phase 1 wurde von der Europäischen Plattform für Investitionsberatung finanziert und sieht die Entwicklung und den Einsatz eines Erhebungsinstruments und einer Datenbank sowie die Bewertung von 580 Schulen vor. Dabei sammeln Energie-Beauftragte gezielt Informationen über Energieverbrauch, Gebäudetypen, -alter und -größe, die allgemeine Bausubstanz und die energetischen Aspekte der elektrischen und mechanischen Systeme sowie über die Energieeffizienz und den Energieverbrauch der einzelnen Schulen.

Die 580 Schulen befinden sich in den Grafschaften Kildare, Offaly, Meath, Wicklow und Wexford. Design und Entwicklung des Datenbanksystems werden mit dem geografischen Informationssystem des Ministeriums kompatibel sein, damit das Investitionsprogramms durchgeführt werden kann.

Das Bildungsministerium und die EIB prüfen die Möglichkeiten, weitere Phasen des Projekts zu entwickeln, um auf den Ergebnissen der Phase 1 aufzubauen.

Die Europäische Investitionsbank hat in den letzten 41 Jahren mehr als zwei Milliarden Euro für langfristige Bildungsinvestitionen in ganz Irland bereitgestellt.

Hintergrundinformationen

Das EIB-Darlehen von 200 Millionen Euro an die NTMA ist Teil der 4,4 Milliarden Euro, die das Bildungsministerium für das nationale Entwicklungsprogramm bereitstellt. Die EIB unterstützt damit in den nächsten fünf Jahren den Bau, den Ausbau und die Modernisierung von 30 Schulen sowie dortige Energiesparmaßnahmen.

Die 30 Schulprojekte sind Teil des bestehenden Investitionsprogramms und befinden sich in verschiedenen Entwicklungsstadien. Die heutige Ankündigung hat keine Auswirkungen auf die bereits vereinbarten Zeitpläne für die Durchführung dieser Projekte.

Die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH) ist eine zentrale Anlaufstelle für umfassende Beratungsdienste und technische Hilfe. Sie soll europäischen Projektträgern gezielte Beratungsleistungen anbieten. Dabei nutzt sie das Know-how der Europäischen Kommission, der EIB-Gruppe, der nationalen Förderbanken und -institute sowie der Verwaltungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten.