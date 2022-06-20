Neu veröffentlichte Berichte unterstreichen stärkeres Engagement für globale Maßnahmen

Bekanntgabe neuer Finanzierungen für Gesundheit und Sanitärversorgung bei den #EDD22

Auf den diesjährigen Europäischen Entwicklungstagen (EDD), die am 21. und 22. Juni von der Europäischen Kommission veranstaltet werden, erörtern Partner und Projektbegünstigte mit der EIB Global, dem Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank für Entwicklung, wie Partnerschaften dauerhaftere Verbindungen mit der ganzen Welt aufbauen können.

Fachleute und hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der EIB nehmen teil und leiten mehrere Diskussionen, um Lösungen für nachhaltige Investitionen in hochwertige Infrastruktur zu finden, die weltweit zum grünen und digitalen Wandel beitragen.

EIB-Präsident Werner Hoyer im Vorfeld der Veranstaltung: „Die EIB Global setzt die Nachhaltigkeits-, Entwicklungs-, Klima- und Digitalisierungsziele der Europäischen Union in reale Projekte und Lösungen um. Keine Institution kann diesen enormen Investitionsbedarf alleine decken oder alle Wissenslücken im Alleingang schließen und so Projekte erfolgreich durchführen. Dazu brauchen wir Partnerschaften. Entwicklungsländer brauchen jedes Jahr über zwei Billionen Euro an zusätzlichen Investitionen, um ihre Gesellschaftssysteme nachhaltig zu machen. Wir müssen alle unsere Arbeitsweise anpassen und angesichts dieser großen Herausforderungen stärker zusammenarbeiten.“

Die EIB wird ihre neuen Berichte „EIB Global: Die Story“ und „EIB Global: Die Wirkung“ veröffentlichen. Die Berichte erläutern im Detail die Entwicklungsaktivitäten der EIB außerhalb der Europäischen Union und behandeln die zahlreichen Probleme, mit denen Volkswirtschaften und Gesellschaften weltweit konfrontiert sind. Dazu zählen der Klimawandelt, der Krieg in der Ukraine und die Coronapandemie. Sie befassen sich auch mit Möglichkeiten, Investitionslücken in Bereichen wie Gleichstellung der Geschlechter, Innovation, Impfstoffe und grüne Energie zu schließen.

Auf den Europäischen Entwicklungstagen gibt die EIB auch neue Finanzierungen bekannt, die zum Ausbau der Gesundheitssysteme sowie der Wasser- und Abwassernetze in Partnerländern beitragen.

Der EIB-Delegation unter der Leitung von Werner Hoyer gehören Vizepräsident Ambroise Fayolle, Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix, der stellvertretende geschäftsführende Direktor der EIB Global Markus Berndt und die Direktorin der EIB Global-Hauptabteilung Finanzierungen in Afrika, in der Karibik, im Pazifik, in Asien und in Lateinamerika Maria Shaw Barragán an. Interviewanfragen richten Sie bitte an die nachstehenden Kontakte.

Diskutieren Sie mit unseren Fachleuten und hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern an unserem Stand C15 im Bereich „Klima und Energie“ des Globalen Dorfs oder in den sozialen Medien.

Weitere Informationen folgen im Laufe der Woche: Die EIB auf den Europäischen Entwicklungstagen 2022

