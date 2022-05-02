Die Europäische Investitionsbank (EIB) schließt mit dem Gemeindeverband Lens-Liévin einen Finanzierungsvertrag über 80 Millionen Euro für Projekte in den Bereichen Wasser, Abwasser, Hochwasserschutz und Abfallbewirtschaftung

80 Millionen Euro für Projekte zur nachhaltigen Entwicklung, die der Umwelt und der biologischen Vielfalt der Region zugutekommen

Projekt in Einklang mit den Zielen der EU auf den Gebieten Umweltschutz, nachhaltige Energie sowie sozialer und territorialer Zusammenhalt

Der Gemeindeverband Lens-Liévin hat am 29. April 2022 den Darlehensvertrag mit der EIB unterzeichnet. Bei der Unterzeichnung anwesend waren der Präsident des Gemeindeverbands Sylvain Robert und Jean-Marie Alexandre, der für Finanzen und Zukunftspläne zuständige Vizepräsident. EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle vertrat die Bank der EU.

Die Gebietskörperschaft führt in der laufenden Legislaturperiode innovative Projekte durch. Deswegen hat sie die EIB gebeten, einen Teil der Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen zu finanzieren, die für die Infrastruktur in den Bereichen Trinkwasserversorgung, Abwasser, Hochwasserschutz und Abfallbewirtschaftung vorgesehen sind.

Gemäß den Grundsätzen des Pariser Klimaabkommens tragen die 80 Millionen Euro zum Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung im Zeitraum 2022–2026 bei. Das Projekt entspricht außerdem der Strategie der EIB als Bank der Europäischen Union, Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer Coronamaßnahmen mit Rahmendarlehen finanziell zu unterstützen.

Die Investitionen betreffen insbesondere die Erneuerung von 73,5 Kilometern Trinkwasserleitungen, 5 000 Anschlüssen und 64,4 Kilometern Abwasserkanälen. Sie sehen auch einen besseren Hochwasserschutz und Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung durch die Sicherung und Wiederherstellung von etwa 62 Kilometern Uferlinie sowie den Bau von Rückhaltebecken vor.

Die Sammlung, das Trennen und das Recycling von Siedlungsmüll soll durch die Einrichtung von 500 Unterflurbehältern für die getrennte Abfallsammlung, 1 600 Müllcontainer, 3 000 Hauskomposter, 300 Sammelkomposter sowie den Ausbau des Netzes der Recyclingcenter verbessert werden.

Die durch das Darlehen finanzierten Investitionen tragen zu den vorrangigen Zielen der EIB und der Europäischen Union in den Bereichen Umweltschutz, nachhaltige Energie und Kohäsionspolitik auf regionaler Ebene bei. Nach einer technischen und finanziellen Projektprüfung und einem zweitägigen Besuch vor Ort hat die EIB positiv auf den Finanzierungsantrag des Gemeindeverbands geantwortet. Die Gesamtkosten wurden auf 170 Millionen Euro veranschlagt. Davon wird die EIB 80 Millionen Euro in höchstens zehn Tranchen finanzieren. Die verbleibenden 90 Millionen Euro stammen aus eigenen Mitteln des Gemeindeverbands und aus Zuschüssen. Der Finanzierungsvertrag ermöglicht es dem Gemeindeverband, seine Projekte unter möglichst günstigen Bedingungen durchzuführen und so sein finanzielles Gleichgewicht zu erhalten.

Sylvain Robert, Präsident des Gemeindeverbands Lens-Liévin: „Wir haben den großen Ehrgeiz, das Leben unserer Einwohnerinnen und Einwohner zu verbessern, deswegen ist das Projekt des Gemeindeverbands umfangreich. Der Erhalt der natürlichen Ressourcen, der Biodiversität sowie die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und Anpassung an seine Folgen stehen im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. Die Unterstützung der EIB ist daher ein Zeichen des in uns gesetzten Vertrauens, dass wir diese großen Herausforderungen meistern können. So können wir den Großraum erhalten und schützen und gleichzeitig Raum für Innovationen schaffen – für eine nachhaltige Zukunft.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die Infrastruktur für die Trinkwasserversorgung, die Abwasserentsorgung, die Abfallbewirtschaftung und den Hochwasserschutz sind wichtig für das Wohlergehen und die Lebensqualität der Bevölkerung. Die EIB sieht sich als Bank für die Menschen in Europa und zählt deswegen diese Sektoren zu ihren Finanzierungsprioritäten im öffentlichen Sektor. Ich freue mich, dass die EIB mit diesem Darlehen zu einer nachhaltigen und umweltverträglichen Entwicklung des Großraums Lens-Liévin beiträgt.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Als Klimabank der EU fördert sie die Entwicklung und Anwendung von Innovationen, um aktuelle Herausforderungen – wie die Energiewende und klimaneutrales Wachstum – zu meistern. 2021 entfielen mehr als zwei Drittel des Investitionsvolumens der EIB von 9,2 Milliarden Euro in Frankreich auf Klimaschutzprojekte. Davon flossen 3,85 Milliarden Euro in klimafreundlichere und CO 2 -arme öffentliche Gebäude.

Der Gemeindeverband Lens-Liévin

Das Gebiet des Gemeindeverbands Lens-Liévin (Communauté d’agglomération Lens-Liévin – CALL) erstreckt sich über 240 Quadratkilometer. Seine Ausrichtungen und Ziele legen die 36 Kommunen fest, aus denen er besteht. Sie prägen seine Tätigkeit maßgeblich und sind durch ihre Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie die Mitglieder der Gemeinderäte im Rat des Gemeindeverbands vertreten, dessen Vorsitz Sylvain Robert führt. Die Zahl der Sitze ist dabei proportional zur Einwohnerzahl: Je mehr Einwohner eine Kommune hat, desto mehr Vertreterinnen und Vertreter sitzen im Rat des Gemeindeverbands.

Der Gemeindeverband ist für zahlreiche Belange zuständig wie wirtschaftliche Entwicklung, Abfallentsorgung, Wasser und Abwasser, Umwelt, Wohnraum, Mobilität, Kultur, Sport usw.

Der Großraum mit nahezu 245 000 Einwohnern liegt günstig im Herzen der Region Hauts-de-France und hat eine gute Anbindung an Paris. Nicht nur die Autobahnen A1 und A26, die wichtigsten Landverkehrswege zwischen Frankreich und Nordeuropa, sind schnell zu erreichen, es gibt auch eine hervorragende Zuganbindung mit täglichen TGV-Verbindungen von Paris nach Lens (1 Stunde und 10 Minuten) und von Lens nach Lille (40 bis 50 Minuten).

Der Haushalt des Gemeindeverbands beläuft sich auf 284 Millionen Euro, von denen 145 Millionen auf den laufenden Betrieb und 139 Millionen Euro auf Investitionen entfallen.