EIB-Darlehen trägt zur Effizienzsteigerung in den spanischen Produktionsstätten bei

Auch Digitalisierungsstrategie des Unternehmens und Installation von Fotovoltaikanlagen werden finanziert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen von 20 Millionen Euro an Hinojosa, einen Konzern, der Papier aus Altpapier sowie Verpackungsmaterial herstellt und seinen Sitz in Xátiva (Valencia) hat. Das Geschäftsmodell von Hinojosa beruht auf der Kreislaufwirtschaft, weil alle Erzeugnisse des Unternehmens Quelle und Rohstoff für neue Prozesse sind und so zur Abfallvermeidung beitragen.

Die Finanzierung soll die Produktionsprozesse von Hinojosa verbessern und durch die Modernisierung von Anlagen, Ausrüstung und Maschinen sowie die Nutzung bahnbrechender Technologien die Effizienz steigern. Die Investitionen betreffen acht Produktionsstätten für die Papierherstellung aus Altpapier und Verpackungsmaterial, die sich alle in Spanien befinden. Auch die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens und die Installation von Fotovoltaikanlagen werden finanziert.

Der von der EIB finanzierte Investitionsplan steht in Einklang mit den Zielen der Bank in den Bereichen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit, weil Produkte aus Einwegkunststoffen, für deren Herstellung fossile Brennstoffe benötigt werden, durch nachhaltigere und wiederverwertbare Verpackungsmaterialien aus Papier ersetzt werden. Außerdem werden die Fertigungsverfahren verbessert, was zur Erzeugung von erneuerbaren Energien beiträgt und die Treibhausgasemissionen senkt.

Innovation und Nachhaltigkeit zählen zu den strategischen Eckpfeilern von Hinojosa. Der Konzern verfügt über zahlreiche Patente und ist Vorreiter auf dem Gebiet des Digitaldrucks: 2015 schaffte er den ersten Drucker für großformatigen Digitaldruck auf Wellpappe in einem Durchgang an.

Das Projekt wird hauptsächlich in spanischen Kohäsionsregionen durchgeführt und fördert dort die wirtschaftliche Entwicklung und die Beschäftigung. Trotz Effizienzsteigerung und Digitalisierung will das Unternehmen seinen Personalstand in den kommenden Jahren erweitern.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Wir, die Klimabank der EU, freuen uns, Hinojosa bei der Modernisierung und Digitalisierung seiner Produktionssysteme zu helfen, um so seine Produkte und Verfahren nachhaltiger zu machen. Mit dieser Finanzierung zeigt die EIB einmal mehr, wie sehr sie sich für Innovation und saubere Technologien einsetzt, die entscheidend dazu beitragen, dass Europa klimaneutral werden kann.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank ist in rund 160 Ländern tätig und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaschutzprojekte.

Vor Kurzem hat die EIB-Gruppe ihren Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den nächsten zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe ab diesem Jahr alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Hinojosa

Mi 75 Jahren Erfahrung ist Hinojosa marktführend im Verpackungssektor und gilt als eine der wichtigsten familiengeführten Unternehmensgruppen Spaniens. Das Unternehmen, das in den vergangenen Jahren ein erhebliches Wachstum verzeichnete, begann 2020 mit seiner internationalen Expansion. Momentan betreibt es 20 Produktionsstätten in Spanien, Portugal und Frankreich. Innovation, Spezialisierung, Kundenorientiertheit und Kundennähe sind die Eckpfeiler dieses Wachstums. Der Umsatz des Jahres 2020 belief sich auf 430 Millionen Euro.

Positiv auf die internationalen Pläne des Unternehmens wirkt sich auch seine Beteiligung an Blue Box Partners aus, dem integrierten europäischen Zusammenschluss von vier Familienunternehmen, die in ihren jeweiligen Ländern eine Führungsposition in der Verpackungsbranche innehaben und insgesamt rund 10 200 Personen beschäftigen sowie 100 Produktionsstätten betreiben.