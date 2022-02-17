Projekt soll Zugang zu Wohnraum und Wohnbedingungen für militärisches und ziviles Personal verbessern

Thermische Sanierung von Gebäuden macht Großteil des Projekts aus und hilft dem Klima

Innovative Finanzierungsstruktur mit 35-jährigem Kredit von EIB als wichtigstem Geldgeber

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat im Rahmen des Projekts Cegelog einen wichtigen Finanzierungsvertrag über 484 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel fließen in den Bau und die Sanierung von Unterkünften für Personal des Ministeriums der Streitkräfte und ihre Familien. Die EIB unterstützt damit das 2,3 Milliarden Euro schwere Investitionsprogramm des Ministeriums „Plan Ambition Logement“, das den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum in quantitativer und qualitativer Hinsicht verbessern wird.

Mithilfe der EIB-Mittel wird der Wohnbestand von 8 000 auf 15 000 Unterkünfte aufgestockt, in erster Linie für ziviles und militärisches Personal mit niedrigem Einkommen. Neben der Sanierung von 8 000 Bestandswohnungen und dem Kauf von 4 000 weiteren Wohnungen, die derzeit von anderen Trägern verwaltet werden und auch saniert werden sollen, werden über 3 000 Wohnungen an 655 Standorten in Frankreich gebaut.

Die sanierten oder neu gebauten Wohnungen werden moderner und besser angepasst sein und die höchsten technischen Standards sowie Umweltschutz- und Energieeffizienzanforderungen erfüllen. Alle „Energiefresser“ werden in fünf Jahren aus dem Wohnungsbestand verschwunden sein.

Das Cegelog-Projekt wurde vom Ministerium der Streitkräfte an den Konzessionsnehmer Nové vergeben, der zu gleichen Teilen dem Bauunternehmen Eiffage und dem Sozialwohnungsbetreiber Arcade-VyV gehört. Die EIB ist neben den Versorgungsfonds für das Militär (FPM) und die Luftfahrt (FPA) und zehn Geschäftsbanken der wichtigste Geldgeber des Projekts, das mit insgesamt 1,3 Milliarden Euro finanziert wird. Mit seiner innovativen Finanzierungsstruktur und ehrgeizigen Sanierungs- und Bauzielen trägt das Cegelog-Projekt zur Verringerung territorialer Ungleichheiten und zur Verbesserung der Umwelt und der Lebensqualität in den Stadtvierteln bei, in denen die Erneuerungsprogramme durchgeführt werden.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Wir freuen uns, ein Projekt zu finanzieren, das den Zugang zu Wohnraum und die Lebensqualität des Personals des Ministeriums der Streitkräfte verbessern wird. Es entspricht den vorrangigen europäischen Zielen, da es zur Entwicklung von bezahlbaren Wohnungen und zur Verbesserung ihrer CO 2 -Bilanz beiträgt. Das Cegelog-Projekt ist mit einem sozialen und ökologischen Nutzen verbunden und erfüllt deshalb eindeutig die Förderkriterien der EIB.“

