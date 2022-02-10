© Shutterstock

Irland fördert Unternehmen bereits in der Frühphase

Der stellvertretende irische Ministerpräsident und Minister für Unternehmen, Handel und Beschäftigung Leo Varadkar und der irische Finanzminister Paschal Donohoe haben heute einen neuen 90 Millionen Euro schweren Fonds für irische Start-up-Unternehmen bekannt gegeben. Die Auftaktveranstaltung fand am Trinity College Dublin im Workspace „Tangentiale Ideen“ für Studierende als Unternehmer statt.

Das Programm „Irish Innovation Seed Fund“ beteiligt sich an mehreren Risikokapitalfonds, die unter diesen Dachfonds fallen, und stellt innovativen irischen Unternehmen in der kritischen Seed-Phase überlebenswichtiges Kapital bereit. Es ist ein entscheidender Entwicklungs- und Wachstumsschritt für das Eigenkapital-Ökosystem des Landes.

Vorrang haben dabei Bereiche wie regionale Entwicklung, Klimawandel und weibliches Unternehmertum. Der Schwerpunkt liegt auf Sektoren, die nur schwer Frühphaseninvestitionen mobilisieren können:

Biowissenschaften

Gesundheits- und Pharmasektor

Finanztechnologie

Technologie und Digitalisierung

Lebensmittel und Agrartechnologie

Nachhaltigkeit und Klimawandel

frauengeführte Firmen

Der stellvertretende irische Ministerpräsident Varadkar zum Programmstart: „Wir wollen irische Entrepreneure und ihre Ideen frühzeitig fördern und ihnen die Starthilfe geben, ohne die es nicht geht. Im Fokus stehen Unternehmen in strategisch wichtigen Bereichen für unser Land, die aber nur schwer an Frühphasenfinanzierungen kommen, wie Biowissenschaften, Gesundheits- und Pharmasektor oder Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Eine meiner drei Prioritäten als Minister für Unternehmen, Handel und Beschäftigung ist es, bis 2024 2,5 Millionen Erwerbstätige zu erreichen – das wäre die höchste Beschäftigungsquote in der Geschichte Irlands. Der Fonds spielt dabei eine wichtige Rolle: Wir müssen die belohnen, die die Arbeitsplätze der Zukunft schaffen, und diese Akteure auf die nächste Entwicklungsstufe heben.

Ich freue mich besonders darüber, dass Firmen in Frauenhand schwerpunktmäßig gefördert werden. Finanzierungen für Start-ups mit weiblichen Leitungsteams werden seit Langem vernachlässigt. Dieses Ungleichgewicht müssen wir korrigieren.”

Finanzminister Donohoe: „Es freut mich sehr, heute den Start des mit 90 Millionen Euro dotierten Programms „Irish Innovation Seed Fund“ bekannt zu geben. Das Programm baut die Frühphasenfinanzierung von KMU aus. Es ist ein wichtiger Schritt, damit hoch innovative einheimische Unternehmen ihr Potenzial voll ausschöpfen können.

An dem Programm nehmen drei erfahrene Partner bei der KMU-Förderung mit jeweils bis zu 30 Millionen Euro teil: der Europäische Investitionsfonds, Enterprise Ireland und der Ireland Strategic Investment Fund, der als Ko-Investor dabei ist.

Einheimische Unternehmen und ihr Wachstum sind ein Eckpfeiler unseres Wirtschaftsmodells. Die drei Finanzierungspartner werden gemeinsam ein ehrgeiziges Programm umsetzen, das unsere KMU jetzt und auf ihrem innovativen Wachstumskurs unterstützt.“

Leo Clancy, CEO von Enterprise Ireland: „Seit Enterprise Ireland zum ersten Mal vor über 28 Jahren sein Risikokapitalfinanzierungsprogramm auflegte, hat sich das Umfeld erheblich verändert. Wir haben in dieser Zeit 630 Millionen Euro für Risikokapitalfonds bereitgestellt, die damit mehr als 750 irische Firmen unterstützt haben.

Mit unserer neuen Strategie „Leading in a Changing World“ wollen wir den Unternehmergeist in Irland noch entschlossener fördern. Wir freuen uns über dieses wichtige 90-Millionen-Euro-Programm mit dem Europäischen Investitionsfonds und dem ISIF. Es unterstützt innovative Firmen in der Frühphase, die die Arbeitsplätze und das Wirtschaftswachstum von morgen generieren.“

Kieran Bristow, stellvertretender Direktor des Ireland Strategic Investment Fund (ISIF): „In Irlands Wissenswirtschaft entsteht eine dynamische Generation neuer Start-ups mit großartigen Geschäftsideen, die maßgeschneidertes Kapital benötigen, um zu wachsen und global erfolgreich zu sein. Das neue Investitionsprogramm bringt erstklassige Seed-Capital-Manager und Unternehmen und Gründer in der Seed-Phase mit hohem Potenzial zusammen, die die Ideen, den Ehrgeiz und das Know-how haben, um es an die Weltspitze zu schaffen.

Für den ISIF ist das eine spannende Investition, nicht nur, weil wir seit Langem erfolgreich Frühphasenunternehmen unterstützen, sondern auch weil sie unserem zweifachen Ziel dient, eine Rendite zu erwirtschaften und Beschäftigung und Wirtschaft in Irland zu fördern. Damit kann sich Irlands Gründerlandschaft so weiterentwickeln, wie wir es uns in unseren Zielen für Umwelt, Soziales und Governance vorgenommen haben.“

EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen: „Die Europäische Investitionsbank-Gruppe stellt sicher, dass innovationsorientierte irische Weltklasseunternehmen Zugang zu Finanzierungen haben, wachsen und Arbeitsplätze schaffen. Das Programm „Irish Innovation Seed Fund“ baut auf unserer Unterstützung für vom Brexit betroffene irische Unternehmen und für Innovationsinvestitionen an allen irischen Universitäten auf. Der Fonds hilft unternehmergeführten irischen Firmen in den Sektoren Biowissenschaften, digitale Technologien, Fintech und Umwelt, neue Chancen zu nutzen und im globalen Wettbewerb zu bestehen. Diese aufregende neue Initiative bündelt das Eigen- und Risikokapital-Know-how und die finanziellen Stärken Irlands und Europas, um im ganzen Land Innovationen voranzutreiben.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Enterprise Ireland und dem Ireland Strategic Investment Fund, um hoch innovative Frühphasenfirmen in Irland zu unterstützen. Die europäische Erfahrung des EIF ergänzt das Fachwissen unserer Partner vor Ort und kommt so den Managern der Risikokapitalfonds bei ihren Seed-Phase-Investitionen zugute. Das Programm „Irish Innovation Seed Fund“ ist ein neues Kapitel in der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem EIF und Irland. Allein in den letzten zwei Jahren hat der EIF rund eine Milliarde Euro bereitgestellt.“

Die erste Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen wird gegen Ende dieser Woche auf der Website des Europäischen Investitionsfonds veröffentlicht.

Die Federführung des Fondsprogramms liegt bei Enterprise Ireland, Fondsmanager ist der Europäische Investitionsfonds. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Dachfonds.

Ein Fonds dieser Größe, hinter dem drei erfahrene Partner stehen, leistet einen wichtigen Beitrag zum irischen Eigenkapital-Ökosystem. Er soll neue Fondsmanager und neue private Investoren für Private-Equity-Investitionen in Irland ins Boot holen.

Von den insgesamt 90 Millionen Euro des Fondsprogramms kommen 30 Millionen vom irischen Ministerium für Unternehmen, Handel und Beschäftigung, weitere 30 Millionen Euro vom Europäischen Investitionsfonds. Der Ireland Strategic Investment Fund will bei ausgewählten Beteiligungen zusätzliche 30 Millionen Euro ko-investieren.

https://www.rte.ie/news/business/2022/0208/1278639-new-90m-fund-for-early-stage-startups-to-be-launched/

Das irische Ministerium für Unternehmen, Handel und Beschäftigung setzt an entscheidender Stelle die politischen Ziele der Regierung um, die Produktionskapazitäten der Wirtschaft zu steigern und ein Umfeld zu schaffen, in dem langfristig sichere Arbeitsplätze entstehen. Es zeichnet hauptverantwortlich für die Politik des Landes in den Bereichen Welthandel und ausländische Investitionen und ist außerdem zuständig für fairen Wettbewerb auf dem Markt, den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und die Sicherheit der Arbeitnehmenden.