Wegweisende Zusammenarbeit von EIB und Ben Oldman: Maßgeschneidertes Produkt kurbelt Erneuerbare-Energien-Projekte an und schließt Finanzierungslücke

Projekt ermöglicht rund 430 Megawatt neue Erzeugungsleistung aus Erneuerbaren – das entspricht dem jährlichen Energieverbrauch von über 200 000 Haushalten

Beschäftigungseffekt: In der Bauphase entstehen voraussichtlich 720 direkte und indirekte Arbeitsplätze

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat eine Vereinbarung unterzeichnet, unter der sie im Zeitraum 2021–2024 Unitranche-Darlehen für Fotovoltaik- und Onshore-Windkraftprojekte in Spanien und Portugal vergibt. Für die Darlehen müssen die Projekte keine Stromkaufvereinbarungen (PPA) aufweisen. Unitranche-Darlehen kombinieren zwei Finanzierungstranchen (vorrangige und nachrangige Tranche).

Die EIB fungiert als Hauptdarlehensgeber für einen Investitionsfonds, der von Ben Oldman verwaltet wird. Der Fonds reicht die Mittel – in der Regel über eigens dafür gegründete Zweckgesellschaften – als Überbrückungskredite in Form vorrangiger Schuldtitel an die Endbegünstigten aus. Der Vermögensverwalter Ben Oldman ist auf alternative Investments spezialisiert und zeichnet für die Ermittlung der Finanzierungsmöglichkeiten verantwortlich.

Das Projekt soll zu rund 430 Megawatt neuer Erzeugungsleistung aus erneuerbaren Energien führen, was dem jährlichen Energieverbrauch von über 200 000 Haushalten entspricht. Damit trägt es zu den landesweiten Erneuerbare-Energien-Zielen der integrierten nationalen Energie- und Klimapläne Spaniens und Portugals bei.

Die Finanzierung der EIB in diesem Sektor verbessert zudem die Sicherheit der Energieversorgung, bekämpft den Klimawandel, schafft Arbeitsplätze und stärkt den sozialen Zusammenhalt. Schwerpunkt des Investitionsprogramms sind Übergangs- und weniger entwickelte Regionen gemäß der EU-Kohäsionspolitik (80 Prozent). Die 720 Arbeitsplätze, die während der Umsetzung entstehen, fördern die wirtschaftliche Erholung dieser stark von der Coronapandemie betroffenen Gebiete.

Die Überbrückungskredite lassen sich schnell und einfach vergeben, und sie schließen die Finanzierungslücke, vor der viele mittelgroße Projektträger stehen: Die Mittel ermöglichen ihnen den Schritt von der Baureife zur Betriebsphase und beschleunigen damit die Umsetzung. Die Kredite werden zu gleichen Teilen (50:50) durch von den Investoren gezeichnete nachrangige Anleihen (bis zu 100 Millionen Euro) und durch das vorrangige Darlehen der EIB (bis zu 100 Millionen Euro) finanziert. Anteilseigner des spezialisierten Investitionsfonds ist Ben Oldman, der auch einen Teil der nachrangigen Anleihen zeichnet. Durch die Vereinbarung sollen in den nächsten drei Jahren 200 Millionen Euro in sechs bis zehn Unitranche-Darlehen für mindestens drei Projektträger aufgebracht werden.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Als Klimabank der EU setzt sich die EIB entschlossen für die grüne Erholung in Europa ein. Dafür fördern wir den Bau nachhaltiger Infrastruktur und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Der spanische und der portugiesische Markt bergen ein enormes Potenzial für erneuerbare Energien. Die Bank der EU unterstützt deshalb nach Kräften Investitionen, die zu den Zielen für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen und die Dekarbonisierung der Wirtschaft beitragen.“

Ben Oldman-Gründer Isaac Benzaquen: „Einer unserer Tätigkeitsschwerpunkte sind Überbrückungskredite für Sektoren mit klarem Bedarf an Zwischenfinanzierungen. In diesem Fall bietet das neue Überbrückungsfinanzierungsprogramm zusammen mit der EIB eine notwendige, innovative Lösung, um den Einsatz grüner Energien in Spanien und Portugal voranzubringen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist in rund 160 Ländern tätig und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaschutzprojekte.

Vor Kurzem hat die EIB-Gruppe ihren Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den nächsten zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe ab Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Der Vermögensverwalter Ben Oldman wurde 2013 gegründet und ist auf alternative Investments spezialisiert. Geografischer Schwerpunkt ist Südeuropa. Zum Angebot gehören Direktkredite an Unternehmen, durch Infrastruktur und Immobilienwerte unterlegte Investitionen und die Finanzierung erneuerbarer Energien. Ben Oldman hat weltweit über drei Milliarden Euro investiert und unterhält Büros in Luxemburg, Madrid und Mailand.