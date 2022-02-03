© Prysmian

135 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung

„Die Kabeltechnik ist ein wichtiger Schrittmacher für die Digitalisierung und die Energiewende“ erklärt Srini Siripurapu, Chief R&D und Innovation Officer der Prysmian Group

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Weltmarktführer für Energie- und Telekommunikationskabel, Prysmian Group, haben den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung über 135 Millionen Euro bekannt gegeben. Das Geld ist für die Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Gruppe in Europa im Zeitraum 2021–2024 bestimmt.

Von der EIB-Finanzierung profitieren vor allem folgende Bereiche:

Industrielle Forschung: Erforschung innovativer Materialien unter Verwendung von Nanotechnologien; Systeme zum Management und zur Überwachung unterirdischer und unterseeischer Stromnetze und von Niederspannungsnetzen; neue Kabel und Materialien für nachhaltigere Lösungen sowie Hybridkabel für Energie- und Telekommunikationsnetze

Innovation und Erprobung: Einsatz alternativer Materialien zur Verbesserung von Kabeldesign und Produktprojekten; Einsatz bahnbrechender Kabelverbindungstechnologien

Produktentwicklung: Seekabelsysteme für die Energieübertragung in großen Tiefen, P-Laser-Höchstspannungskabelsysteme für die Energieübertragung (Erd- und Seekabel); dynamische Kabel für die Offshore-Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien; Kabellösungen für E-Mobilität; Hochleistungs-Lichtwellenleiter, Kabel für FTTH- und FTTA-Anwendungen und Konnektivität; Entwicklung von intelligenten Kabelsystemen und Sensoriklösungen für Fehlerortung, Überwachung und Management von Stromnetzen

Digitale Transformation und Nachhaltigkeit: Entwicklung von Lösungen für Machine Learning und künstliche Intelligenz, um die Qualität des Kabelherstellungsprozesses zu verbessern; Implementierung digitaler Lösungen für ein operatives Management aus der Ferne, auch durch den Einsatz von IoT- und Industrie-4.0-Technologien sowie durch Software zum Management von Innovationsdaten für ein besseres laufendes Projektportfoliomanagement; Entwicklung von Datenmodellen für die kontinuierliche Bewertung der Auswirkungen einer grünen IT-Strategie auf die Nachhaltigkeit und für die Beurteilung der Nachhaltigkeit des Produktportfolios

Die neuen Projekte entsprechen den Zielen der Innovationsstrategie der Prysmian Group, die stark auf eine Förderung der Digitalisierung und der Energiewende ausgerichtet ist.

Die Kabeltechnik ist eine wichtige Technologie, die die Stromübertragung und -verteilung sowie den Ausbau der Telekommunikation in Europa ermöglicht. Innovative Lösungen in diesen Bereichen spielen eine wesentliche Rolle für die Förderung der Digitalisierung und der Energiewende – auch durch den Ausbau von 5G-Netzen und die Zunahme von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, die über nachhaltige und innovative Kabelverbindungen zusammengeschaltet werden können.

Die Finanzierung entspricht rund 50 Prozent der geplanten Investitionen in Europa im betreffenden Zeitraum. Weltweit investiert die Prysmian Group jedes Jahr rund 100 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung (FuE). Die EIB hat die Prysmian Group bereits 2013 und 2017 mit Mitteln für FuE in Europa unterstützt. Die neuerliche Finanzierung ist somit ein Beleg für das Vertrauen der Bank in das Unternehmen.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Ziel der mit Prysmian unterzeichneten Vereinbarung sind technische Neuerungen im Kabelbereich. Durch mehr Nachhaltigkeit sollen der Verbrauch von Rohstoffen, die Abfallerzeugung und die CO 2 -Emissionen verringert werden. Mit der Unterstützung der Kabelbranche stärken wir den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und fördern die Energiewende und die Digitalisierung in Europa.“

Giovanni Zancan, Senior Vice President Finanzen der Prysmian Group: „Mit diesem Kredit stärken wir unsere Finanzstruktur durch eine lange Laufzeit. Wir freuen uns sehr über die anhaltende Unterstützung und das erneute Vertrauen der EIB.“

Die EIB-Finanzierung ist speziell für Projekte bestimmt, die in den FuE-Zentren des Unternehmens in fünf europäischen Ländern entwickelt werden: Frankreich, Niederlande, Spanien, Deutschland und Italien. Ein erheblicher Teil der Mittel fließt nach Italien. Hier befinden sich neben dem Sitz der Prysmian Group und FuE-Einrichtungen mehrere Werke, die Exzellenzzentren in der Herstellung von Glasfasern sowie Seekabelsystemen für die Stromübertragung sind. Weltweit betreibt die Prysmian Group 26 FuE-Zentren in Europa, Nord- und Südamerika und Asien, in denen über 900 Forscherinnen und Forscher und technische und operative Fachkräfte arbeiten. Die Gruppe besitzt außerdem ein umfangreiches Portfolio von mehr als 5 500 Patenten.

Srini Siripurapu, Chief R&D Officer und Chief Innovation Officer der Prysmian Group: „Unsere Wachstumsstrategie basiert auf einem starken Engagement in FuE. In diesem Bereich wollen wir auch künftig unsere Investitionen weiter stärken – auch dank der Finanzierung durch die EIB. Gerade die Kabeltechnik zeigt, dass sie entscheidend zur Digitalisierung und zur Entwicklung effizienterer und ökologisch nachhaltigerer Stromnetze beitragen kann. Innovative Glasfaserprodukte, umweltfreundlichere Kabel, höhere Übertragungskapazitäten und Spannungsniveaus sowie Technologien zur Netzüberwachung sind nur einige unserer Schwerpunktbereiche.“

Die Strategie der Prysmian Group ist kompatibel mit den EIB-Leitlinien zu Innovation, Klimaschutz und Kohäsion, denn die Technologien der Gruppe gelten als Schlüsseltechnologien. Außerdem steht ihr Forschungsprogramm in Einklang mit dem Pariser Abkommen, dem europäischen Grünen Deal und Horizont Europa. Hier geht es um die Förderung erneuerbarer und sauberer Energien durch die Verbindung integrierter erneuerbarer Ressourcen über Kabelsysteme. Die Prysmian Group setzt sich zudem dafür ein, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung in ihre Aktivitäten zu integrieren.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klimaschutz und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Zwischen 2019 und 2020 zahlte die EIB-Gruppe in Italien Projektdarlehen in Höhe von 23 Milliarden Euro aus.

Die Prysmian Group ist Weltmarktführer im Bereich Energie- und Telekommunikationskabelsysteme. Mit 140 Jahren Erfahrung, einem Umsatz von über 10 Milliarden Euro, über 30 000 Beschäftigten in mehr als 50 Ländern und 104 Werken ist sie stark auf Hightech-Märkten positioniert und bietet eine umfassende Palette von Produkten, Dienstleistungen, Technologien und Know-how. Zu ihren Geschäftsfeldern zählen Erd- und Seekabel und entsprechende Systeme für die Stromübertragung und -verteilung, Spezialkabel für Anwendungen in vielen verschiedenen Branchen sowie Mittel- und Niederspannungskabel für den Bau- und Infrastruktursektor. Für den Telekommunikationssektor fertigt die Gruppe Kabel und Zubehör für die Sprach-, Video- und Datenübertragung und bietet eine umfassende Palette an Glasfasern, Glasfaser- und Kupferkabeln sowie Verbindungssystemen. Prysmian ist eine Aktiengesellschaft und im FTSE MIB an der italienischen Börse gelistet.