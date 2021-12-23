© Getty

GN Store Nord unterzeichnet mit der Europäischen Investitionsbank ein Darlehen über 75 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung im Bereich Hörhilfen

Mittel fließen in die Entwicklung von Chipsätzen der nächsten Generation und neuen Produktplattformen sowie von neuer Technologie für wiederaufladbare Batterien, eine bessere Tonqualität und cloudbasierte Dienstleistungen

EIB-geförderte Aktivitäten werden primär in Dänemark durchgeführt

Der dänische Hörgeräteinnovator GN Store Nord hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) eine Finanzierung über 75 Millionen Euro unterzeichnet. Das langfristige Darlehen dient zur Finanzierung eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts von GN Hearing. Es betrifft die Hörgerätetechnologie für Hörbeeinträchtigungen jeglicher Art und soll die firmeneigene Kompetenz in puncto Chipsätze, Formfaktoren, bessere Wiederaufladbarkeit und Konnektivität stärken.

Die im Zuge des Projekts entwickelten Produkte und Dienstleistungen werden es Menschen mit Hörbehinderungen erleichtern, am sozialen Leben teilzuhaben. Da Hörgeräte offenbar auch den Beginn von Demenzen hinauszögern können,[i] kommt der Forschung von GN angesichts der alternden europäischen Bevölkerung zusätzliche Bedeutung zu. Die EIB-finanzierten Forschungstätigkeiten werden hauptsächlich in Dänemark durchgeführt und zu einem kleinen Teil in den Niederlanden.

EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen: „Wenn wir die Spitzenforschung eines europäischen Unternehmens im Bereich der Hörgesundheit fördern, geht es auch darum, Technologien und Know-how zu sichern. Damit stärkt die EIB direkt und indirekt das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung in Europa. Zudem pflegen wir mit GN Store Nord eine langjährige Geschäftsbeziehung und freuen uns, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Die Hörlösungen des Unternehmens leisten einen wichtigen Beitrag zu sozialer Teilhabe und verbessern definitiv die Lebensqualität, was auch die Kernaufgabe der EIB ist.“

Hintergrundinformationen:

2020 vergab die EIB über 600 Millionen Euro für dänische Projekte, unter anderem im Dienstleistungssektor, in innovativen Branchen und für kleine und mittlere Unternehmen. Mit GN Store Nord unterzeichnete die EIB zuvor bereits mehrere Finanzierungen, und zwar im Januar 2016, im Dezember 2017 und im Juli 2020.

Mit smarten Hörlösungen und kombinierten Audio- und Videolösungen hilft die GN Gruppe Menschen, mehr zu hören, mehr zu tun und mehr zu erreichen. Als Innovationsführer nutzt das Unternehmen Synergien zwischen seiner Hör- und Audiosparte, um einzigartige und zunehmend individualisierte Produkte und Lösungen anzubieten.

GN wurde vor gut 150 Jahren als Unternehmen mit wahrhaft innovativer und globaler Ausrichtung gegründet. Dieses Erbe führt die GN Gruppe in Zusammenarbeit mit erstklassigen Technologiepartnern heute fort, mit weltweit führendem Know-how in menschlichem Hören, Ton- und Bildverarbeitung, kabelloser Technik und Miniaturisierung. Seine Produkte vermarktet das Unternehmen unter den Marken ReSound, Beltone, Interton, Jabra, BlueParrott und FalCom in insgesamt 100 Ländern. Die 1869 gegründete GN Gruppe beschäftigt 6 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an der Nasdaq Kopenhagen notiert (GN.CO).

[i] Hearing aids linked to lower risk of dementia, depression and falls – ScienceDaily