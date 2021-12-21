Das EIB-Darlehen wird die laufende Skalierung der bahnbrechenden C-ZYME™-Technologie von Carbios auf einen industriellen Maßstab erheblich unterstützen

Die EIB-Mittel fördern innovative Projekte mit hohem Potenzial, die transformative Veränderungen im Sinne der EU-Klimaziele anstreben

Eine EIB-Finanzierung, die in Einklang mit dem EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft durch die Fazilität InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor (EDP) unterstützt wird

Carbios rechnet mit der Auszahlung des EIB-Darlehens von 30 Millionen Euro in einer Tranche im ersten Quartal 2022

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Vorreiter in der Entwicklung enzymatischer End-of-Life-Lösungen für Kunststoff- und Textilpolymere, und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben heute die Unterzeichnung eines Darlehens von 30 Millionen Euro bekannt gegeben, das aus dem Programm InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor der Europäischen Kommission unterstützt wird.

Diese Art von Finanzierung soll innovative Unternehmensprojekte mit hohem Potenzial unterstützen, die auf transformative Veränderungen im Sinne der EU-Klimaziele abzielen, und fördert die führende Rolle der EU-Industrie bei der Entwicklung nachhaltiger Technologien. Mit seinen weltweit ersten Enzym-basierten Prozessen, die das Potenzial haben, zur Nachhaltigkeit der Kunststoffindustrie beizutragen, erfüllt Carbios diese Kriterien voll und ganz.

Nach eingehender Analyse des Geschäftsmodells von Carbios und Prüfung des Projekts durch die EIB im vergangenen Jahr wurde das Darlehen bewilligt, um die strategische industrielle und kommerzielle Entwicklung der Carbios-Technologie des enzymatischen PET[1]-Recyclings zu unterstützen. Sie zielt darauf ab, PET-Kunststoff- und Polyesterfasern nach dem Ende ihrer Nutzung durch ein biologisch-enzymatisches Depolymerisationsverfahren wieder in ihre ursprünglichen Bausteine (Monomere) umzuwandeln.

Hintergrund des heute bekannt gegebenen EIB-Darlehen ist das Potenzial von Carbios, die zunehmende Verschmutzung durch Kunststoffe mithilfe seines enzymatischen Recyclingverfahrens einzudämmen, da diese bahnbrechende Technologie den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe beschleunigen könnte. Im Gegensatz zu herkömmlichen Recyclingverfahren wandelt die Carbios-Technologie PET (den vorherrschenden Polymer in Flaschen, Verpackungen und Textilien aus Polyester) in seine Kernmonomere um, die dann als Ausgangsmaterial für neues, zu 100 Prozent recyceltes PET verwendet werden können, das für alle Anwendungen geeignet ist. Im industriellen Maßstab gäbe die von Carbios entwickelte Technologie den PET-Herstellern die Möglichkeit, petrochemische Grundstoffe durch Monomere aus PET-Abfällen zu ersetzen, sodass die neuen Produkte zu 100 Prozent aus recyceltem PET bestehen würden.

Dieses Darlehen von 30 Millionen Euro, das von der EIB in einer Tranche ausgezahlt wird, hat einen festen halbjährlichen Zinssatz von 5 Prozent und eine Laufzeit von acht Jahren. Es wird durch eine Vereinbarung über die Ausgabe von Optionsscheinen an die EIB ergänzt. Carbios wird 2,5 Prozent des vollständig verwässerten Aktienkapitals in Optionsscheinen zugunsten der EIB ausgeben, davon 1,25 Prozent zu einem Ausübungspreis von 40 Euro je Aktie und 1,25 Prozent zu einem Ausübungspreis von 38,8861 Euro je Aktie. Dies entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs einer Stammaktie des Unternehmens an den letzten drei (3) Handelstagen vor dem Tag, der fünf (5) Tage vor dem Unterzeichnungsdatum liegt. Die Schaffung und Ausgabe dieser Optionsscheine für die EIB und damit auch die Auszahlung des Darlehens von 30 Millionen Euro stehen unter dem Vorbehalt einer Abstimmung in der außerordentlichen Hauptversammlung von Carbios im ersten Quartal 2022, mit der dem Verwaltungsrat die entsprechende Befugnis erteilt wird, sowie dem Beschluss des Verwaltungsrats des Unternehmens, die erteilte Befugnis zu nutzen.

Emmanuel Ladent, CEO von Carbios: „Wir freuen uns sehr über die Vereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank, und ich möchte allen Beteiligten danken, die zu ihrem Zustandekommen beigetragen haben. Das EIB-Darlehen ist für das Unternehmen auf seinem Weg zur Industrialisierung und Lizenzierung unserer C-ZYME™-Recyclingtechnologie von großer Bedeutung. Unsere industrielle Demonstrationsanlage hat im September 2021 den Betrieb aufgenommen. Die Finanzierung wird dazu beitragen, die Skalierung des Prozesses und die schrittweise Umwandlung von Carbios zu einem führenden Industrie- und Handelsunternehmen zu unterstützen, das sowohl Marken als auch Kunststoffherstellern hilft, von einem Plastikmüllproblem zu einer Lösung zur Verbesserung der CO 2 -Bilanz zu gelangen.“

Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend: „In Europa fallen jährlich rund 26 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle an, von denen derzeit nur ein Bruchteil recycelt wird. Mit der Unterstützung dieses Projekts möchten wir zur Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie und zur Nachhaltigkeit beitragen. Forschung und Innovation tragen entscheidend dazu bei, unsere Wirtschaft so zu verändern, dass unser Planet geschützt wird.“

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der EIB: „Mit einer gemeinsamen Vision bündeln die EIB und Carbios heute wirtschaftliche Effizienz und ökologisches Know-how, um transformative Veränderungen in der Kreislaufwirtschaft für Kunststoff herbeizuführen. Wir haben die Pflicht, neue nachhaltige Lösungen zu fördern und ehrgeizige Maßnahmen für den Erhalt unserer Ökosysteme und die Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen. Wir sind überzeugt, dass das Projekt von Carbios gut aufgestellt ist, um die gesamte Wertschöpfungskette für Kunststoff in die richtige Richtung zu lenken und maßgeblich zu mehr und besserem Recycling von Kunststoff beizutragen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Sie fördert dementsprechend die Integration, eine ausgewogene Entwicklung sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der EU-Mitgliedsländer. Die EIB nimmt umfangreiche Mittel an den Kapitalmärkten auf und stellt sie zu sehr günstigen Konditionen für Projekte bereit, die den Zielen der Europäischen Union entsprechen.

Die EIB will der EU helfen, sich an die Spitze der nächsten Innovationswelle zu setzen. Als Klimabank der EU fördert sie Entstehung und Einsatz neuer Technologien, um aktuelle Herausforderungen wie den Übergang der Energiewirtschaft zu einem grünen Wachstumsmodell zu bewältigen. Sie hilft europäischen Innovatoren, in ihren Betätigungsfeldern weltweit führend zu werden.

Sie zählt zu den weltweit größten Geldgebern für Klimafinanzierungen. Von den mehr als zehn Milliarden Euro, die die EIB 2020 in Frankreich investierte (Frankreich war der zweitgrößte Finanzierungsempfänger nach Italien), waren 48 Prozent für die Bekämpfung des Klimawandels bestimmt.

InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor

Die Fazilität bietet Kredite, Garantien oder eigenkapitalartige Finanzierungen für innovative Demonstrationsprojekte, um die Energiewende voranzutreiben. Finanziert werden Projekte zwischen 7,5 Millionen Euro und 75 Millionen Euro, unter anderem in den Bereichen erneuerbare Energien, intelligente Energiesysteme, Energiespeicherung, Kohlenstoffabscheidung und Kohlenstoffspeicherung/-nutzung sowie Kreislaufwirtschaft. Damit soll der Sprung von der Demonstration zur Vermarktung leichter gelingen und Marktversagen behoben werden.

Carbios

Carbios entwickelt als grünes Chemieunternehmen biologische und innovative Prozesse, die das Recycling von Kunststoffen und Textilien nach dem Ende ihrer Nutzungsdauer revolutionieren. Der einzigartige Ansatz von Carbios besteht darin, Kunststoffe mit Enzymen zusammenzubringen. Damit stellt das Unternehmen sich einer der großen Herausforderungen unserer Zeit – der Verschmutzung durch Kunststoff- und Textilabfälle –, um den veränderten Verbrauchererwartungen und der Notwendigkeit eines umfassenderen ökologischen Wandels gerecht zu werden.

Das 2011 von Truffle Capital gegründete Unternehmen will eine industrielle Lösung für das Recycling von Flaschen und Textilien aus PET finden. PET ist das vorherrschende Polymer bei Flaschen, Verpackungen und Textilien aus Polyester. Die von Carbios entwickelte enzymatische Recyclingtechnologie zerlegt alle Arten von PET-Kunststoffabfällen in ihre Grundkomponenten. Diese können wiederverwendet werden, um neue PET-Kunststoffe herzustellen, die qualitativ den ursprünglichen Produkten entsprechen. Diese PET-Innovation, die weltweit erste ihrer Art, wurde kürzlich in einem wissenschaftlichen Artikel in der renommierten Fachzeitschrift Nature gewürdigt. Darüber hinaus arbeitet Carbios Hand in Hand mit multinationalen Marken wie L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe, um seine Technologie zu verbreiten und den Übergang zu einer echten Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.

Das Unternehmen hat zudem eine enzymatische Technologie für den biologischen Abbau von Einwegkunststoffen auf Basis von PLA (einem Polymer aus biologischen Rohstoffen) entwickelt. Diese Technologie kann eine neue Generation von Kunststoffen schaffen, die unter häuslichen Bedingungen zu 100 Prozent kompostierbar sind, und sie macht Enzyme zu einer zentralen Komponente der Kunststoffprodukte. Diese bahnbrechende Innovation wurde an Carbiolice lizenziert, ein 2016 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen, das heute eine Tochtergesellschaft von Carbios ist.

[1] Polyethylenterephthalat (PET) ist der heute am häufigsten verwendete synthetische Polyester mit einer geschätzten weltweiten Produktion von 82 Millionen Tonnen pro Jahr. (IHS Markit 2020)