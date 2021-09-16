© Shutterstock

EIB und regionale Leasinggesellschaft AB Transitio haben Darlehensvertrag über 480 Millionen schwedische Kronen für Kauf neuer Regionalzüge abgeschlossen

Finanziert werden zwölf neue Doppelstock-Elektrotriebzüge für den Regionalverkehr der Mälardalstrafik MÄLAB AB in der Region Stockholm-Mälaren

Neue Züge ersetzen veraltetes Rollmaterial – sie sollen Zuverlässigkeit, Komfort und Flexibilität erhöhen und wachsende Nachfrage decken

Zugfahrgäste in der Region Stockholm-Mälaren können sich freuen: Der Schienenverkehr wird bald komfortabler, zuverlässiger und attraktiver. Das Unternehmen AB Transitio kauft Züge, die es an regionale Verkehrsverbünde in Schweden verleast. Für die Beschaffung zwölf neuer Züge für die Region Stockholm-Mälaren hat Transitio jetzt ein Darlehen über 480 Millionen schwedische Kronen unterzeichnet.

Die neuen Doppelstock-Elektrotriebzüge bleiben im Eigentum des Leasingunternehmens. Betrieben werden sie von der Mälardalstrafik MÄLAB AB auf Regionalstrecken rund um die schwedische Hauptstadt. Mit der Finanzierung der neuen Züge soll ein nachhaltiger Verkehr für Pendelnde und Ortsansässige gefördert und damit ein Anreiz für den Umstieg vom Auto gesetzt werden.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Als Klimabank der EU investiert die EIB massiv in alternative Verkehrsträger. Unser Ziel: Die Menschen sollen ihr Auto so oft wie möglich zu Hause stehen lassen. Schweden ist bereits führend in der Erzeugung erneuerbarer Energien und konzentriert sich als nächsten logischen Schritt auf einen emissionsärmeren Verkehr.“

Magnus von Bahr, CEO von Transitio: „Mit zwölf zusätzlichen Doppelstockzügen erhöhen wir die Kapazitäten des Regionalverkehrs in der Region Stockholm-Mälaren und fördern den Umstieg auf die Bahn.“

Die neuen Elektrotriebzüge sind energieeffizienter und unterstützen die Verkehrsverlagerung weg von der Straße. Neben diesen Vorteilen für die Umwelt senken sie die Betriebs- und Wartungskosten für den Betreiber. Wenn sich der Trend der Jahre 2017 bis 2019 fortsetzt, dürften die Fahrgastzahlen nach dem Rückgang durch die Coronapandemie wieder steigen. Ein guter Grund also für höhere Kapazitäten.

Hintergrundinformationen

Im Jahr 2020 stellte die EIB Darlehen von mehr als zwei Milliarden Euro für Projekte in Schweden bereit. Die EIB nimmt Mittel an den Kapitalmärkten auf und vergibt sie für Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Rund 90 Prozent aller Darlehen werden innerhalb der Europäischen Union vergeben.

Die AB Transitio kauft, finanziert und verwaltet Züge für schwedische Verkehrsverbünde, die gemeinsam die Anteile an Transitio halten. Das Unternehmen verleast in erster Linie rollendes Material an die regionalen Verkehrsverbünde und/oder deren Betreiber.