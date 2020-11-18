Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II

Unterzeichnung(en)

Betrag
47.551.117,44 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 47.551.117,44 €
Verkehr : 47.551.117,44 €
Unterzeichnungsdatum
14/06/2021 : 47.551.117,44 €
Andere Links
Related public register
31/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Europäische Förderung für neue Züge in der Region Stockholm-Mälaren

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/06/2021
20190895
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
AB TRANSITIO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 480 million (EUR 48 million)
SEK 1400 million (EUR 139 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project entails the acquisition of 12 new double-decker electric multiple units (EMUs) to provide regional / suburban rail services in the Stockholm-Mälaren region in Eastern Sweden.

The new rolling stock will contribute to reducing journey time, promoting more efficient operations, reducing maintenance costs, lowering energy consumption and increasing the level of comfort for passengers. Indirectly, by improving services, rolling stock renewal will help railways compete with other transport modes, particularly private vehicles, so as to maintain or improve its modal share. Shifting passenger flows from other modes to rail may result in reduced vehicle operation costs, safety and environmental benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Manufacturing of the new train sets will take place in the manufacturer's plant and does not fall within the scope of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with the EU Directive 2001/42/EC will also be examined.

The rolling stock will be procured under an existing framework contract, awarded in 2014 (OJEU 2014/S 162-291185). The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
31/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Europäische Förderung für neue Züge in der Region Stockholm-Mälaren

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Datum der Veröffentlichung
31 Mar 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132192770
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190895
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
195818491
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190895
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
31/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Andere Links
Übersicht
REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Datenblätter
REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Europäische Förderung für neue Züge in der Region Stockholm-Mälaren

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Europäische Förderung für neue Züge in der Region Stockholm-Mälaren
Andere Links
Related public register
31/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II

Photogallery

The project entails the acquisition of 12 new double-decker electric multiple units (EMUs) to provide regional / suburban rail services in the Stockholm-Mälaren region in Eastern Sweden.
REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Fotograf: Jann Lipka
©Mälardalstrafik/Mälartåg
The project entails the acquisition of 12 new double-decker electric multiple units (EMUs) to provide regional / suburban rail services in the Stockholm-Mälaren region in Eastern Sweden.
REGIONAL ROLLING STOCK MALAB II
Fotograf: Jann Lipka
©Mälardalstrafik/Mälartåg

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen