EIB-Darlehen an die Tschechisch-Mährische Garantie- und Entwicklungsbank (ČMZRB) bildet neue Finanzierungsquelle für kommunale und regionale Infrastrukturprojekte

Darlehen unterstützt die Umsetzung des neuen Programms der ČMZRB zur nachhaltigen und krisenfesten Stadtentwicklung

Tschechische Wirtschaft kann sich durch das EIB-Darlehen schneller von den Auswirkungen der Coronapandemie erholen

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der Europäischen Union, stellt der Tschechisch-Mährischen Garantie- und Entwicklungsbank (ČMZRB) 191 Millionen Euro zur Verfügung. Die ČMZRB ist die Förderbank der Tschechischen Republik und finanziert mithilfe der EIB-Mittel kommunale und regionale Infrastrukturprojekte in der Tschechischen Republik.

Das Darlehen der Bank der EU wird das neue Städteprogramm der ČMZRB für die nachhaltige und krisenfeste Entwicklung der Kommunen und Regionen des Landes unterstützen und die schnellere Erholung der tschechischen Wirtschaft von den Coronafolgen vorantreiben.

Die leichter zugänglichen Finanzierungsmittel der EIB werden für die Renovierung, Modernisierung, den Ersatz und die Neuorganisation wichtiger städtischer Infrastrukturen im ganzen Land (einschließlich sozialer, kultureller und administrativer Gebäude), die Verbesserung der Umwelt- und Energieeffizienz öffentlicher Gebäude sowie die Instandsetzung der Verkehrs- und Gesundheitsinfrastruktur eingesetzt.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungstätigkeit in Tschechien: „Eine kontinuierliche nachhaltige Regionalentwicklung und eine hochwertige Infrastruktur auf regionaler und kommunaler Ebene sind der Schlüssel für eine bessere Lebensqualität für unsere Bürgerinnen und Bürger und bessere Bedingungen für unsere Unternehmen. Die Europäische Investitionsbank freut sich sehr, die ČMZRB zu unterstützen und Finanzierungen für ihr Stadtentwicklungsprogramm bereitzustellen. Dies wird zu einer besseren Verkehrsanbindung und einer höheren Qualität der kommunalen Dienstleistungen führen und die Erholung der tschechischen Wirtschaft von den Coronafolgen beschleunigen. Wir sind sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit mit der ČMZRB und die Möglichkeit, einen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Tschechischen Republik zu leisten.“

Jiří Jirásek, Vorsitzender des Verwaltungsrats und CEO der Tschechisch-Mährischen Garantie- und Entwicklungsbank: „Die ziemlich turbulenten Zeiten, in denen wir momentan leben, zeigen uns, wie wichtig eine stabile und langfristige Unterstützung für die Regionen und städtischen Gebiete im ganzen Land ist. Das neu unterzeichnete EIB-Darlehen ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass wir gemeinsam daran arbeiten, den bestehenden Bedarf auf regionaler Ebene zu decken. Das setzen wir effizient in konkrete Maßnahmen um. Ich freue mich, gemeinsam mit unserem langjährigen und renommierten Partner, der Europäischen Investitionsbank-Gruppe, zur Deckung von Infrastrukturlücken beizutragen. Ich möchte dem gesamten EIB-Team für seine kontinuierliche und zuverlässige Unterstützung danken.“

Das EIB-Darlehen unterstützt die Bemühungen der tschechischen Regierung, der Wirtschaft des Landes nach der Coronapandemie neue Impulse zu verleihen, indem sie Infrastrukturprojekte auf kommunaler und regionaler Ebene fördert.

Vorgesehen sind auch Investitionen in die kommunale und regionale Gesundheitsinfrastruktur. Somit trägt das Projekt dazu bei, die Tschechische Republik generell widerstandsfähiger gegenüber größeren Gesundheitskrisen wie Covid-19 zu machen.

Die ČMZRB

Die Tschechisch-Mährische Garantie- und Entwicklungsbank (ČMZRB) ist eine spezialisierte staatliche Bank, die zur effizienten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Tschechischen Republik und ihrer Regionen beitragen soll. Gegenwärtig besteht die Hauptaufgabe der ČMZRB als nationaler Förderbank darin, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Finanzierungen durch spezialisierte Bankprodukte zu erleichtern. Eines der wichtigsten langfristigen Ziele der ČMZRB ist jedoch die Unterstützung der tschechischen Regionen und Kommunen, indem sie zur Entwicklung ihrer Infrastruktur beiträgt. Die ČMZRB ist die wichtigste Quelle von Finanzierungsinstrumenten in der Tschechischen Republik, die sowohl aus staatlichen Mitteln als auch aus EU-Mitteln finanziert werden. Gleichzeitig arbeitet sie eng mit der EIB-Gruppe zusammen.