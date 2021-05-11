© La Comunidad de Madrid

Bank der EU finanziert Impfprogramm der Region Madrid, Gesundheitskosten und Beschaffung medizinischer Hilfsmittel

EIB-Finanzierung ist Teil des Maßnahmenpakets, das den EU-Ländern bei der Bekämpfung der Pandemie hilft

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt die Autonome Gemeinschaft Madrid bei der Bewältigung der durch Covid-19 verursachten wirtschaftlichen Probleme. Die Bank der EU stellt der Region 200 Millionen Euro zu günstigen Konditionen mit langer Laufzeit zur Verfügung. Im Mai 2020 hatte Madrid bereits 600 Millionen Euro für die coronabedingte gesundheitliche Notlage erhalten.

Mit dem neuen EIB-Darlehen wird vor allem das Covid-19-Impfprogramm der Region finanziert, aber auch außergewöhnliche operative Ausgaben durch Corona und die Beschaffung von medizinischen Hilfsmitteln und Schutzausrüstungen für die Impfkampagne.

Um Spanien bei der Bekämpfung der ersten Infektionswelle unter die Arme zu greifen, vergab die EIB im April 2020 ein Darlehen von 600 Millionen Euro an die Region Madrid. Darauf folgten ein Darlehen von 50 Millionen Euro an die Region Navarra und von 80 Millionen Euro an die Region Galicien.

Die erneute Finanzierung von 200 Millionen Euro für die Autonome Gemeinschaft Madrid fällt unter die Maßnahmen, die die EIB ergriffen hat, um ihre Prozesse zu beschleunigen und ihre internen Vorgaben flexibler zu gestalten. Ziel ist unter anderem, Hilfen so schnell wie möglich bereitzustellen und Ausgaben zu finanzieren, die unter normalen Umständen nicht finanziert würden, wie etwa die laufenden Ausgaben der Unternehmen und die Sonderausgaben der öffentlichen Verwaltungen.

Ricardo Mourinho Félix, Vizepräsident der EIB mit Aufsicht über Finanzierungen der Bank in Spanien: „In Spanien wie in der restlichen EU wirkt sich Corona erheblich auf den Gesundheitssektor aus. Deshalb verstärkt die EIB die Antwort auf die Krise, unterstützt die Impfkampagne der Region Madrid und stellt Mittel zur Beschaffung von medizinischen Hilfsmitteln und Schutzausrüstungen gegen die Pandemie bereit. Das Gesundheitswesen ist heute wichtiger denn je.“

Javier Fernández-Lasquetty, amtierender Finanzminister der Autonomen Gemeinschaft Madrid, bedankte sich für die Unterstützung einer Institution wie der EIB. Er erinnerte daran, dass „sich die Region Madrid der schlimmsten Gesundheitskrise ihrer Geschichte gegenübersieht, die außerordentliche Haushaltsanstrengungen erfordert. Denn die Autonomen Gemeinschaften führen den Kampf gegen diese Krise in den Krankenhäusern und treffen Maßnahmen, um die Wirtschaft wiederanzukurbeln.“

Hintergrundinformationen

Die Maßnahmen der EIB zur Verringerung der Coronafolgen konzentrieren sich auf zwei Hauptbereiche: den Gesundheitssektor und KMU. Mit diesen Zielen vor Augen unterzeichnete die EIB-Gruppe 2020 in Spanien 46 Finanzierungsverträge im Volumen von 4,9 Milliarden Euro. Die genehmigten Projekte beliefen sich auf 12,1 Milliarden Euro, womit Spanien das Land ist, das die meisten Finanzierungen für covidbezogene Projekte erhielt.

Ausführliche Informationen über die von EIB und EIF angebotene Unterstützung finden Sie auf der folgenden Website: https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm