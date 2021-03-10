Die Europäische Investitionsbank (EIB) beteiligt sich an der Finanzierung der Stromübertragungsleitung zwischen Kreta und dem griechischen Festland. Das Projekt im Umfang von einer Milliarde Euro wird von Ariadne Interconnection durchgeführt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des unabhängigen griechischen Übertragungsnetzbetreibers IPTO.

Ariadne Interconnection und die EIB unterzeichneten einen Darlehensvertrag von 200 Millionen Euro mit der Option auf weitere 100 Millionen Euro. Die Finanzierung wird vom griechischen Staat garantiert und hat eine Laufzeit von 20 Jahren mit einer tilgungsfreien Zeit von 5 Jahren. Die EIB-Beteiligung an dem Projekt war als Option in einem Darlehensvertrag vom Juli 2020 mit der Eurobank vorgesehen, um bessere Konditionen zu sichern.

Die Stromanbindung Kretas an das griechische Festland ist aktuell das größte Energieinfrastrukturprojekt Griechenlands. Finanziert wird es aus drei Quellen: aus Bankkrediten, Eigenkapital und EU-Mitteln. An Eigenkapital werden 200 Millionen Euro eingebracht. Die Bankkredite kommen von der Eurobank und der EIB (jeweils 200 Millionen Euro). Den verbleibenden Betrag von 400 Millionen Euro decken Kofinanzierungsinstrumente zwischen Griechenland und der Europäischen Union.

Kostas Skrekas, Minister für Umwelt und Energie: „Wir brauchen die Stromanbindung Kretas an das Festland dringend, um unser Stromsystem in den nächsten Jahren zu erneuern. Mit der Anbindung der größten griechischen Insel an das nationale Netz kommen wir einen großen Schritt weiter und beschleunigen zudem den Übergang des Landes zu einer CO 2 -armen Wirtschaft.“

Manos Manousakis, Präsident und CEO von IPTO: „Die Beteiligung der EIB ermöglicht uns bessere Finanzierungskonditionen für die Stromnetzverbindung, die ein Flaggschiffprojekt für uns ist. Gleichzeitig beweist die Bank der EU damit ihr Vertrauen in unsere Projekte. Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten bei diesem Vorhaben, das große wirtschaftliche und ökologische Vorteile für die Menschen in Griechenland bringt.“

Christian Kettel Thomsen, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Die Europäische Investitionsbank fördert transformative Investitionen in die Energieversorgung Griechenlands. Mit dem neuen, langfristigen Darlehen von 200 Millionen Euro wird eines der längsten Seekabel der Welt verlegt. Damit kann Kreta mehr Ökostrom übertragen, und die Energieversorgung in Griechenland wird sauberer.“