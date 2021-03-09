Insgesamt wurden im Jahr 2020 617 Millionen Euro (knapp 6,7 Milliarden marokkanische Dirham) und damit doppelt so viel wie 2019 vergeben und Auszahlungen beschleunigt

Massives Engagement im Rahmen der Initiative „TeamEurope“ stärkte das Gesundheitswesen und ermöglichte fortgesetzten Unterricht während der Pandemie

Mehr Mittel für Privatsektor, KMU und Landwirtschaft

2020 vergab die Europäische Investitionsbank (EIB) in Marokko mehr Geld als je zuvor: Sie unterzeichnete Finanzierungen in Höhe von 617 Millionen Euro (knapp 6,7 Milliarden marokkanische Dirham) – doppelt so viele wie 2019. Die Bank engagierte sich verstärkt im Rahmen der Initiative Team Europe, um dem Königreich Marokko dringend benötigte Mittel für den Kampf gegen Covid-19 bereitzustellen. So stellte die EIB etwa sofortige Liquiditätshilfen zur Verfügung und beschleunigte ausnahmsweise die Auszahlung bereits unterzeichneter Darlehen, um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu unterstützen. Insgesamt zahlte die Bank im Jahr 2020 516 Millionen Euro aus – dreimal so viel wie 2018. Für Projektträger, die Liquiditätsengpässe überbrücken mussten, machte das beschleunigte Verfahren den entscheidenden Unterschied.

Die Mittel der Bank flossen 2020 vorrangig in das Gesundheitssystem (200 Millionen Euro), an landwirtschaftliche KMU (200 Millionen Euro), in die staatliche Caisse Centrale de Garantie (CCG) zur Bereitstellung von Liquidität für den gesamten Privatsektor (150 Millionen Euro) sowie in den Automobilsektor (54 Millionen Euro). Darüber hinaus unterstützte die Bank Kleinstunternehmen mit zwei Darlehen im Mikrofinanzsektor (13 Millionen Euro). Diese Finanzierungen veranschaulichen den umfassenden und diversifizierten Ansatz der Bank im Hinblick auf Sektoren und Empfänger. Dabei bedient sie sich verschiedener Instrumente, die auf den jeweiligen Finanzierungsbedarf zugeschnittenen sind (Darlehen, Garantien, technische Hilfe und Zuschüsse).

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Marokko, sagte anlässlich der Präsentation der Jahresergebnisse der EIB in Marokko: „Die Rekordfinanzierungen der EIB in Marokko im Jahr 2020 entfielen auf Projekte, die für die Wirtschaft des Landes wichtig sind. Und das in einer noch nie da gewesenen Notsituation. Dank ihres schnellen und entschlossenen Handelns konnte die Bank Partnern und Projektträgern zur Seite stehen und die Folgen der Pandemie für den öffentlichen und den privaten Sektor mildern. Unsere Tätigkeit in Marokko entspricht den Prioritäten der Europäischen Union und ist gleichzeitig perfekt auf die strategischen Ziele des Königreichs Marokko und den nationalen Plan für die wirtschaftliche Erholung abgestimmt. Ganz im Sinne des europäischen Grünen Deals werden wir als Europäische Klimabank Marokko auch bei seinen Initiativen für den Klimaschutz und nachhaltige Investitionen behilflich sein, etwa in den Bereichen Energie, Energieeffizienz oder städtische Mobilität. Unser Ziel ist es, innovative Projekte zu finanzieren, die Wachstum, Beschäftigung und soziale Teilhabe fördern. Damit helfen wir den kommenden Generationen.“

EIB vergibt Rekordvolumen an Gesundheits- und Bildungssektor zur Bekämpfung der Coronapandemie

Zu Beginn der Gesundheitskrise im Jahr 2020 stellte die EIB Marokko als erstem Mittelmeer-Partnerland Mittel bereit, um die Behörden im Kampf gegen die Coronapandemie zu unterstützen. Mithilfe des Darlehens von 200 Millionen Euro (2,1 Milliarden Dirham) an den Staat konnten Gesundheitseinrichtungen schnell mit dringend benötigten medizinischen Ausrüstungen und Geräten versorgt werden.

2020 standen die Gesundheit der Menschen und die Modernisierung der Krankenhausdienste in Marokko im Mittelpunkt der EIB-Finanzierungen. Ein konkretes Beispiel ist das Krankenhaus Moulay Youssef in Salé. Dort kann das medizinische Personal nun unter ausgezeichneten Bedingungen arbeiten, weil das Krankenhaus als regionales Referenzzentrum für die Behandlung Coronakranker ausgewählt wurde. Das Projekt ist Teil eines ehrgeizigen Programms für den Wiederaufbau, die Sanierung und die Modernisierung von (insgesamt 16) Krankenhäusern im Rahmen einer Krankenhausreform des marokkanischen Gesundheitsministeriums.

Die Europäische Union und die EIB haben in der Vergangenheit bereits mit der EuroMed-Universität in Fes (UEMF) zusammengearbeitet. Nun haben sie der Universität einen Zuschuss von 500 000 Euro (5,4 Millionen Dirham) für den Kauf von Informatikausrüstung zukommen lassen, damit der Unterricht während der Pandemie weitergehen kann. Dadurch konnten 422 Stipendiatinnen und Stipendiaten einen Laptop und ein 4G-Modem mit einjährigem Internetzugang erhalten, um aus der Ferne am Unterricht der UEMF teilzunehmen. Mit dem Geld wurden außerdem 3D-Drucker zur Herstellung von eintausend wiederverwendbaren medizinischen Schutzmasken für Krankenhäuser angeschafft.

Stärkere Förderung des gesamten Privatsektors, vor allem von Landwirtschaftsbetrieben, Frauen und Kleinstunternehmen

Über die Caisse Centrale de Garantie (CCG) stellte die EIB neue Finanzierungsgarantien, um KMU und die Erholung des Privatsektors zu unterstützen. Die CCG spielt eine wichtige Rolle, da sie Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen (KKMU) den Zugang zu Krediten erleichtert. Eine erste Tranche von 150 Millionen Euro (1,6 Milliarden Dirham) wurde im Jahr 2020 unterzeichnet, eine weitere Tranche in derselben Höhe ist für 2021 vorgesehen. Dank der EIB-Finanzierungen kann das Angebot an Kreditgarantien etwa über Produkte wie „Damane Oxygène“ ausgeweitet werden. So erhalten Unternehmen besseren Zugang zu Finanzierungen, um krisenbedingte Liquiditätsengpässe zu überbrücken und ihre Investitionsprojekte umzusetzen.

Um den Agrarsektor widerstandsfähiger zu machen und Landwirtschaftsbetriebe in ländlichen Gebieten zu unterstützen, ging die EIB ihre erste Partnerschaft mit der Crédit Agricole du Maroc (CAM) ein, einem langjährigen Marktführer bei Finanzierungen im marokkanischen Agrarsektor. Die Finanzierung von 200 Millionen Euro (über 2,1 Milliarden Dirham) ist für produktive Investitionen bestimmt, die in Einklang mit der Strategie „Grüne Generation 2020–2030“ Arbeitsplätze schaffen.

Die EIB setzte ihr Engagement im marokkanischen Mikrofinanzsektor im Jahr 2020 mit zwei Darlehen für Kleinstunternehmern fort. JAÏDA, der zweitgrößte Geldgeber dieses Sektors, erhielt ein Darlehen von zehn Millionen Euro (rund 108 Millionen Dirham). Er wird damit Mikrokredite von weniger als 25 000 Euro (rund 270 000 Dirham) für Selbstständige, Einzelunternehmerinnen und ‑unternehmer sowie Kleinstunternehmen finanzieren, damit diese Einnahmen generieren können. Ein Darlehen von drei Millionen Euro (33 Millionen Dirham) an Al Amana kommt direkt 11 560 Kleinstunternehmen zugute, davon 45 Prozent in der Hand von Frauen und 48 Prozent in ländlichen Gebieten. Die beiden Finanzierungen sichern Arbeitsplätze in Kleinstunternehmen, die schwer von der Coronakrise getroffen wurden. Sie mindern zudem das Risiko der sozialen Ausgrenzung von Personen, die nur schwer an klassische Kredite kommen.

Im Automobilsektor stellte die EIB AGC Automotive Induver Morocco 54 Millionen Euro für sein Automobilglaswerk in Kenitra zur Verfügung.