Eine neue Partnerschaft der Union sociale pour l’habitat, der Banque des Territoires, der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Entwicklungsbank des Europarats (CEB) will Trägern des sozialen Wohnungsbaus den Zugang zu europäischen Finanzierungen erleichtern. Damit soll ihnen bei langfristigen Investitionen in soziale Gemeinwohlinfrastruktur geholfen werden.

Im Rahmen dieser Europäischen Allianz für nachhaltigen und inklusiven sozialen Wohnraum stellen die EIB und die CEB in einer ersten Welle 650 Millionen Euro bereit. Die Finanzierungen werden über die Banque des Territoires ergänzend zu ihren reglementierten Krediten an Sozialwohnungsträger vergeben.

Das Darlehen der EIB über 500 Millionen Euro soll angesichts der sich verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Bau von Sozialwohnungen beschleunigen. Die Banque de Territoires kann damit mehr ihrer „Booster“-Festzinskredite mit einer Laufzeit zwischen 35 und 40 Jahren ausreichen.

Das Darlehen der CEB von 150 Millionen Euro, das einen bereits unterzeichneten Vertrag auf insgesamt 300 Millionen Euro erhöht, soll die ergänzenden Kredite der Banque de Territoires unterstützen. Diese Kredite sind für angepassten Wohnraum insbesondere für Menschen in prekären Verhältnissen, begleitetes Wohnen und medizinisch-soziale Einrichtungen bestimmt.

Die Allianz wurde am Rande der Tagung zum Thema „Sozialwohnungen, Akteure des Wiederaufschwungs“ geschmiedet, die am 15. September von der Union sociale pour l‘habitat in Paris veranstaltet wurde. Sie ist Teil des Investitionspakts, den die Akteure des sozialen Wohnungsbaus am 25. April 2019 mit der französischen Regierung unterzeichnet haben.

Durch die Allianz wird die Rolle der Banque de Territoires bei der Mobilisierung europäischer Mittel der CEB und EIB für sozialen Wohnraum in Frankreich bekräftigt. Grundlage sind langfristige bilaterale Finanzierungsverträge zwischen diesen Geldgebern

Für die französischen Sozialwohnungsträger bedeutet die Zwischenschaltung eines Finanzinstituts vor Ort, dass sie einen einfachen, fairen und kohärenten Zugang zu europäischen Finanzierungen erhalten. Gefördert werden Projekte im Bereich der sozialen Infrastruktur unabhängig von Größe und Standort

Teil der Vereinbarung zur operativen Umsetzung der Allianz ist auch eine Werbekampagne, um infrage kommende Haushalte und lokale Akteure über die Förderungen der EU und des Europarats für nachhaltigen und inklusiven sozialen Wohnraum in ihrer Region zu informieren

Die sich ergänzenden Finanzierungen der EIB und der CEB tragen sowohl zum Kampf gegen den Klimawandel bei als auch zur sozialen Teilhabe gefährdeter Bevölkerungsgruppen in Einklang mit der revidierten Europäischen Sozialcharta des Europarats und der europäischen Säule sozialer Rechte der EU

Die Kommission unter Ursula von der Leyen hat in ihrem Arbeitsprogramm für 2021 zwei wichtige Initiativen im Bereich des sozialen Wohnraums gestartet: die Umsetzung der europäischen Säule sowie ihres Grundsatzes 19 „Zugang zu Sozialwohnungen“ und die thermische Sanierung von Gebäuden im Rahmen des Grünen Deals und der „Initiative bezahlbarer Wohnraum“ zur Renovierung von 100 Sozialwohnungsvierteln in der EU

Christos Giakoumopoulos, Generaldirektor Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit des Europarats: „Die Europäische Allianz für nachhaltigen und inklusiven sozialen Wohnraum ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Entwicklungsbank des Europarats gemeinsam mit anderen Partnern sowohl das in seiner Satzung verankerte Ziel des sozialen Fortschritts als auch die Ziele der internationalen Menschenrechtsnormen verfolgt.“

Emmanuelle Cosse, Präsidentin der Union Sociale pour l’habitat: „Mit dieser Allianz, die wir im Rahmen des Investitionspakts eingegangen sind, wollen wir in der Zeit nach Corona die neue Herausforderung meistern, vor die uns bezahlbarer Wohnraum in Frankreich und in Europa stellt. Gemeinwohlaufgaben sind ein Sektor im Umbruch. Künftig stehen uns jedoch die EU und der Europarat bei der Erfüllung dieser Aufgaben zur Seite, damit Sozialwohnungsträger leichter an langfristige europäische Finanzierungen kommen.“

Marianne Laurent, Direktorin Kredite der Banque des Territoires: „Die Banque des Territoires, ein wichtiger Geldgeber für den sozialen Wohnungsbau in Frankreich, arbeitet seit mehreren Jahren mit der Europäischen Investitionsbank und der Entwicklungsbank des Europarats zusammen. Durch diese Partnerschaft will sie ergänzend zu ihren eigenen Mitteln einen einfachen und fairen Zugang zu europäischen Finanzierungen für alle bieten. So kann der Sektor die ehrgeizigen Ziele erreichen, die für die Erholung der Bauwirtschaft und die energetische Sanierung gesetzt wurden.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die EIB, die Klimabank der EU, finanziert Träger des sozialen Wohnungsbaus, insbesondere im Bereich der thermischen Sanierung, und arbeitet deshalb seit einigen Jahren mit der Banque des Territoires zusammen. Mit dieser Partnerschaft bündeln unsere vier Einrichtungen ihr Know-how, um maximale Wirkung für bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum zu erzielen.“

Tomáš Boček, Vizegouverneur der CEB: „Diese Allianz beweist, dass sich unsere vier Einrichtungen ergänzen und ein in sich schlüssiges Wohnraumangebot, insbesondere für benachteiligte Bevölkerungsgruppen, nachhaltig fördern wollen. Die CEB, die soziale Entwicklungsbank für Europa, setzt seit 65 Jahren ihr Know-how für den sozialen Zusammenhalt ein – gemeinsam mit ihren vielen Partnern wie insbesondere der Caisse des Dépôts-Gruppe und der Banque des Territoires.“