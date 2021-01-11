Präsident Hoyer bekräftigt Engagement der EIB für die Sahelzone und klimagefährdete Regionen in Afrika als Teil von Team Europe

EIB verstärkt finanzielle und technische Unterstützung für nachhaltige Landwirtschaft, saubere Energie, Wasserinfrastruktur und Mikrofinanz für neue Jobs und mehr Resilienz

Investitionen in die biologische Vielfalt in Afrika profitieren von wegweisenden Nachhaltigkeitsanleihen der EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute bekannt gegeben, die Bereiche nachhaltige Landwirtschaft, saubere Energie, Wasserinfrastruktur und den Privatsektor in elf vorrangig vom Klimawandel bedrohten Ländern der Sahelzone finanziell und technisch zu unterstützen.

Mit ihrer Unterstützung wird die EIB der Initiative „Great Green Wall“ mehr Durchschlagskraft verleihen. Ziel ist es, die biologische Vielfalt in der Sahelzone zu verbessern und die klimatischen und ökologischen Herausforderungen der Region besser zu bewältigen. Durch gezielte Investitionen mit hoher Entwicklungswirkung sollen ein gerechteres Wachstum ermöglicht und die Widerstandskraft der Region gestärkt werden, um Frieden und Stabilität zu fördern.

Mit ihrem verstärkten Engagement will die EIB besonders entwicklungswirksame Investitionen fördern und so eine Grundlage für neue Arbeitsplätze, bessere wirtschaftliche Chancen und einen besseren Zugang zu sauberer Energie und sauberem Wasser schaffen. EIB-Präsident Werner Hoyer skizzierte das geplante Engagement auf dem vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron ausgerichteten One Planet Summit for Biodiversity in Paris:

„Die Menschen der Sahelzone sind vom Klimawandel und immer häufiger auftretenden Dürren und Überschwemmungen bedroht und haben nur eingeschränkt Zugang zu Energie, Wasser und Nahrungsmitteln. Die Europäische Investitionsbank ist Teil von Team Europe und Mitglied der Sahel-Allianz und weiß, dass mehr Investitionen nötig sind, um diese Probleme zu beseitigen, eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen und die Region stabiler zu machen. Die EIB freut sich, zusammen mit ihren afrikanischen und internationalen Partnern im Rahmen der Initiative „Great Green Wall“ die Chancen und Lebensbedingungen in der Sahelzone zu verbessern. Bis 2025 will die wirkungsstarke öffentliche und private Investitionen in elf besonders klimagefährdeten Ländern der Sahelzone unterstützen, denn es ist unser Ziel, Investitionen mit hoher Entwicklungswirkung in Afrika stärker zu fördern. Dies ist ein Beitrag zu unserem weiter gefassten strategischen Engagement in Afrika und unserer 58-jährigen Erfolgsbilanz bei transformativen Investitionen auf dem Kontinent“, erklärte Werner Hoyer.

Weitere Redner auf dem One Planet Summit for Biodiversity waren der Prinz von Wales, der Präsident der Kommission der Afrikanischen Union sowie Verantwortliche der französischen Entwicklungsagentur, der afrikanischen Entwicklungsbank, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung.

Zusammenarbeit mit afrikanischen Partnern zur Mobilisierung besonders entwicklungswirksamer Investitionen in der Sahelzone

Auf dem One Planet Summit for Biodiversity unterstrich Präsident Hoyer die Wirkung der jüngsten EIB-Unterstützung. Dabei ging es um Wasserinvestitionen in Mali und Niger, saubere Energie in Westafrika und die Unterstützung des Privatsektors mit lokalen Mikrofinanz- und Bankpartnern.

Derzeit fördert die EIB Projekte gegen Bodenzerstörung und für einen besseren Zugang zu Finanzierungen von ländlichen Gemeinschaften und Kleinbauern in Mali und Äthiopien. Auch die Bodenerosion in Nigeria soll aufgehalten und verhindert werden. All diese Initiativen sind ein Modell für erfolgreiche Investitionen in die biologische Vielfalt in anderen afrikanischen Ländern.

EIB fördert Investitionen in die biologische Vielfalt über die globalen Kapitalmärkte

Die Investitionen der EIB in Projekte in den Bereichen nachhaltige Landwirtschaft und Umwelt in Afrika profitieren künftig von der Vorreiterrolle der EIB als erste internationale Finanzinstitution, die Anleihen zur Förderung von Investitionen in die biologische Vielfalt begibt.

Diese Woche wird die EIB, die weltgrößte supranationale Anleihenemittentin und Vorreiterin bei Umweltanleihen, ihre Nachhaltigkeitsanleihen um das Kriterium der biologischen Vielfalt erweitern.

Unterstützung der Initiative „Great Green Wall“ für mehr Chancen und bessere Lebensbedingungen in der Sahelzone

Ziel der Initiative „Great Green Wall“ ist es, geschädigte Landschaften in Afrika wiederherzustellen und das Leben der Menschen in der Sahelzone zu verbessern. Die elf Länder, in denen im Rahmen der Initiative Maßnahmen ergriffen werden sollen, sind Äthiopien, Burkina Faso, Dschibuti, Eritrea, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan und der Tschad.

Die Europäische Investitionsbank ist die weltweit größte international tätige öffentliche Bank. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Vor Kurzem hat die EIB-Gruppe ihren Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den nächsten zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem ab Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.