EIB-Darlehen von 130 Millionen Euro an die CSOB Leasing

Mittel kommen kleinen, mittleren und Midcap-Unternehmen in Kohäsionsgebieten zugute

Förderung von Innovation und Wissen in der Tschechischen Republik

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der CSOB Leasing (Ceskoslovenska Obchodni Banka Group), einer führenden tschechischen Leasinggesellschaft, ein Darlehen von 130 Millionen Euro (im Gegenwert von 3,42 Milliarden tschechischen Konen) unterzeichnet, um KMU und Midcap-Unternehmen bei der Bewältigung der Coronafolgen zu helfen.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Die tschechische Wirtschaft ist sehr offen und exportorientiert, weswegen sie von der Covid-19-Krise besonders schwer betroffen ist – vor allem die kleinen Unternehmen, die das Rückgrat der tschechischen Wirtschaft sind. Die rechtzeitige Unterstützung der EIB deckt den finanziellen Bedarf von KMU und Midcap-Unternehmen und ist entscheidend, um weitere Schäden für die Wirtschaft zu vermeiden. Dieses Darlehen ist Teil der EIB-Soforthilfe zur Bewältigung der durch die Covid-19-Pandemie verursachten Wirtschaftskrise. Damit sollen die systemischen Auswirkungen gemindert, Arbeitsplätze erhalten und die notwendigen Voraussetzungen für ein weiteres Wachstum nach der Krise geschaffen werden. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit der CSOB Leasing daran arbeiten, die tschechische Wirtschaft krisenfester zu machen.“

Dieses Darlehen fällt unter das Programmdarlehen der EU im Umfang von 5 Milliarden Euro, um KMU und Midcap-Unternehmen in den Jahren 2020–2025 in der Coronakrise zu unterstützen. Die EIB setzt es um, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in ganz Europa abzufedern.

Monika Zahalkova, CEO des tschechischen Bankenverbands: „Der tschechische Bankenverband begrüßt die Maßnahmen der tschechischen Banken und ihrer Tochtergesellschaften, mit denen sie kleine und mittlere Unternehmen sowie größere Unternehmen (die sogenannten Midcaps) bei der Bewältigung der Coronafolgen unterstützen. Es ist ein positives Zeichen, dass diesmal die Europäische Investitionsbank mit ihnen zusammenarbeitet. Unsere Banken bieten die Produkte der EIB schon seit vielen Jahren am tschechischen Markt an – und es ist erfreulich, dass beide Seiten diese Zusammenarbeit fortsetzen wollen.“

Pavel Prokop, CEO der CSOB Leasing: „Unsere Zusammenarbeit mit der EIB ist auf längere Sicht ausgelegt, um den Investitionsbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen in der Tschechischen Republik zu finanzieren. Wir freuen uns, dass tschechische Unternehmen auf diese Weise neue oder umweltfreundlichere Maschinen, Ausrüstung und Technologien für den Produktionsprozess anschaffen und alte sowie weniger klimafreundliche Infrastruktur ersetzen können. Mithilfe dieser Ausrüstung können tschechische Unternehmen ihre Aktivitäten weiterentwickeln oder ausweiten; sie werden am Markt wettbewerbsfähiger und schaffen somit neue Arbeitsplätze in der Tschechischen Republik.“

Hintergrundinformationen

Die ČSOB-Gruppe

Die ČSOB Leasing bietet eine umfassende Palette von Finanzierungslösungen für Vermögenswerte wie Fahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung. Über ihr landesweites Netz betreut sie sowohl Firmen- als auch Privatkunden. Sie gehört zur starken ČSOB-Finanzgruppe, einem führenden Akteur auf dem tschechischen Bankenmarkt. Das Motto des Instituts – „Digital mit menschlichen Zügen“ – charakterisiert am besten die laufenden Investitionen in Innovation und Digitalisierung. So können die Kunden in den Zweigstellen und online besser betreut werden. Die Dienste stehen rund um die Uhr und sieben Tage pro Woche zur Verfügung. ČSOB Leasing setzt ein einzigartiges Allfinanzmodell ein, das alles aus einer Hand bietet, um die finanziellen Erfordernisse ihrer Kunden abzudecken: von Bankdienstleistungen unter den Marken ČSOB und Poštovní spořitelna, Versicherungen unter der Marke ČSOB Pojišťovna bis hin zu Baufinanzierungen der Hypoteční banka und Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring und Patria Finance. Das Institut bietet Dienstleistungen für ein breites Kundenspektrum, einschließlich Einzelpersonen, KMU sowie Firmen- und institutionelle Kunden, Die ČSOB-Gruppe ist Teil der internationalen Allfinanzgruppe KBC, die in Belgien und in Mittel- und Osteuropa tätig ist.