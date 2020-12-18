EIB vergibt 76 Millionen Euro für Gas- und Dampf-Kombikraftwerk in Vasilikos

Neuer Block verbessert Energiesicherheit und ersetzt Schwerölbefeuerung

Die Europäische Investitionsbank hat ein Darlehen für einen neuen 152-Millionen-Euro-Kraftwerksblock genehmigt, den die Strombehörde von Zypern (Electricity Authority of Cyprus) in Vasilikos baut.

Mit dem neuen 160-MW-Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk wird die Abkehr von fossilen Brennstoffen vorangetrieben. Gleichzeitig dürften die Treibhausgasemissionen und andere Formen der Luftverschmutzung zurückgehen.

Michalis Komodromos, Chef der Strombehörde von Zypern: „Mit ihrer jüngsten Finanzierung für die Strombehörde von Zypern bekräftigt die EIB den wichtigen Beitrag, den das neue Kraftwerk in Vasilikos zu Zyperns Umstellung auf klimafreundlichere Energie leistet. Das langfristige Darlehen ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Bank der EU transformative Investitionen in unserem Land begleitet.“

Natasa Pilides, Ministerin der Republik Zypern für Energie, Handel und Industrie: „Die Europäische Investitionsbank verfügt über ausgezeichnetes technisches und finanzielles Know-how im Energiesektor. Für Zypern ist sie ein wichtiger Partner, weil sie unsere Energieprojekte fördert und uns so hilft, unsere Klimaziele zu erreichen und die ölbasierte Energieerzeugung zu überwinden. Mit dem neuen Kraftwerk in Vasilikos unterstützt die EIB Zyperns Energiewende – das freut uns sehr.“

Lilyana Pavlova, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank mit Aufsicht über Finanzierungen in Zypern: „Die Europäische Investitionsbank setzt sich für die Energiewende ein – in Zypern und weltweit. Als wir 2019 unsere neue Finanzierungspolitik im Energiesektor festlegten, sagten wir zu, verschiedene, bereits in der Prüfung befindliche Gasprojekte noch zu fördern. Nach 2021 konzentrieren wir uns ausschließlich auf Erneuerbare-Energien-Projekte. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir den Bau des neuen Kraftwerkblocks in Vasilikos und damit die Versorgungssicherheit in Zypern mit 76 Millionen Euro. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Strombehörde von Zypern und anderen Energieprojektpartnern, um in Zypern künftige Investitionen in saubere Energie auf den Weg zu bringen.“

Die EIB stellt ein Darlehen von 76 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 15 Jahren zur Verfügung. Damit finanziert sie den Bau und Anschluss des 152-Millionen-Euro-Kraftwerkblocks in Vasilikos, einem bestehenden Energie- und Industriestandort an der südlichen Küste Zyperns.

Nach seiner Inbetriebnahme wird das neue 160-MW-Gas-und-Dampfturbinenkraftwerk mit seiner Erzeugungskapazität dazu beitragen, dass veraltete, erdölbefeuerte Kraftwerke stillgelegt werden können.

Dank des neuen Kraftwerks kann Zypern künftig auch in größerem Umfang nicht durchgängig verfügbare Wind- und Sonnenenergie nutzen.

Durch das Projekt entsteht das effizienteste Gaskraftwerk des Landes mit hochmoderner Gas-und-Dampfturbinentechnologie.

Neue Finanzierungspolitik der EIB im Energiesektor

Das neue Kraftwerk in Vasilikos verursacht voraussichtlich absolute CO 2 -Emissionen von 380 Gramm pro Kilowattstunde.

Damit liegt es unter 550 Gramm CO 2 pro Kilowattstunde, dem Emissionsstandard der Europäischen Investitionsbank zum Genehmigungszeitpunkt des Projekts.