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EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6

Unterzeichnung(en)

Betrag
76.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 76.000.000 €
Energie : 76.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2020 : 76.000.000 €
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24/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
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08/02/2021 - EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
Zugehörige Pressemitteilungen
Zypern: EIB fördert Energiewende mit Darlehen für 160-MW-Kraftwerk

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2020
20190376
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 76 million
EUR 152 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Installation of a new Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) at Vasilikos Power Station.

The new CCGT will ensure security and flexibility of electricity supply, in the context of an increasing roll-out of renewable energy sources in Cyprus.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on its technical characteristics, the Project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. An EIA has been submitted for the plant and positive feedback has been obtained from the relevant competent Authority. Town Planning Permit, Building Permit and Construction License have been granted by the relevant competent Authorities. The promoter has indicated that no environmental and social issuesi or concerns have arisen to date. Emissions from the plant will be in line with the relevant EU directive requirements.

The Promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
24/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
08/02/2021 - EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
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Zugehörige Pressemitteilungen
Zypern: EIB fördert Energiewende mit Darlehen für 160-MW-Kraftwerk

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
Datum der Veröffentlichung
24 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130185269
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190376
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
Datum der Veröffentlichung
8 Feb 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137305639
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190376
Letzte Aktualisierung
8 Feb 2021
Sektor(en)
Energie
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
Datenblätter
EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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