EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6

Übersicht
Installation of a new Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) at Vasilikos Power Station.
The new CCGT will ensure security and flexibility of electricity supply, in the context of an increasing roll-out of renewable energy sources in Cyprus.
Based on its technical characteristics, the Project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. An EIA has been submitted for the plant and positive feedback has been obtained from the relevant competent Authority. Town Planning Permit, Building Permit and Construction License have been granted by the relevant competent Authorities. The promoter has indicated that no environmental and social issuesi or concerns have arisen to date. Emissions from the plant will be in line with the relevant EU directive requirements.
The Promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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