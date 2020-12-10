©FG Trade/ Getty Images

EIB und EIF stellen ING Garantie von 795 Millionen Euro für neue Kredite an niederländische KMU und Midcaps, um Folgen der Coronakrise abzufedern

Synthetische Verbriefung gehört zu den im März bekannt gegebenen Covid-19-Maßnahmen der EIB-Gruppe, damit Unternehmen besser durch die Krise steuern

Teil der Verbriefung wird vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert, dem Kernstück der Investitionsoffensive für Europa der Europäischen Kommission

Die EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), hat der ING eine Garantie für die vorrangige und Mezzanine-Tranche bereitgestellt, die durch von der ING vergebene Kredite abgesichert sind. Damit können neue Kredite an niederländische KMU und Midcap-Unternehmen zur Abfederung der Coronakrise ausgereicht werden. Die Verbriefung von EIB und EIF in Höhe von 795 Millionen Euro ist die größte synthetische Verbriefung, die die EIB-Gruppe jemals abgewickelt hat. Unterstützt wird sie von der Investitionsoffensive für Europa. Die ING verpflichtet sich ihrerseits, angesichts der aktuellen schwierigen Rahmenbedingungen neue Kredite über insgesamt mehr als 1,1 Milliarden Euro an KMU und Midcap-Unternehmen zu vergeben. Für 702 Millionen Euro davon sehen die Vereinbarungen zwischen der ING und der EIB-Gruppe günstige Konditionen vor.

Ruud van Dusschoten, CEO der ING in den Niederlanden: „Wir freuen uns, heute diese wegweisende, umfangreiche Transaktion mit EIB und EIF und mit Unterstützung der EU bekannt geben zu können. In der nächsten Phase der Coronakrise ist es besonders wichtig, niederländischen Unternehmen mit solider Markt- und Finanzposition beim Neustart ihrer Investitionsprogramme und der Suche nach neuen Wachstumschancen unter die Arme zu greifen. Dank dieser Verbriefung können wir genau dafür an eine große Zahl unserer KMU- und Midcap-Kunden neue Kredite und Leasingfinanzierungen zu günstigen Bedingungen vergeben.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „KMU wurden besonders hart von der Krise getroffen und kommen ohnehin schwerer an Bankkredite. Dank der Garantie der EIB-Gruppe im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa kann die ING nun erheblich mehr zusätzliche Kredite an niederländische KMU vergeben. Dies ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass wir uns in diesen schweren Zeiten für Unternehmen jeder Größe starkmachen.“

EIB-Vizepräsident Christian Thomsen: „Die ING ist seit 2009 ein enger Partner der EIB-Gruppe. Für die EU-Wirtschaft steht so viel auf dem Spiel wie selten zuvor. Wir stehen daher gerne erneut als Partner bereit, um unsere Garantien in neue Finanzierungen für krisengeschüttelte Unternehmen zu verwandeln. KMU sind und bleiben das Rückgrat unserer Volkswirtschaften, sie können jede Hilfe gebrauchen, die sie bekommen.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Dies zeigt: Wenn es hart auf hart kommt, ist Europa zur Stelle. Der EIF und die EIB haben große Anstrengungen unternommen und in der Coronakrise rasch Mittel und zwischengeschaltete Institute wie die ING mobilisiert, die neue Kredite zur Verfügung stellen. Es freut uns, dass wir uns auf die ING verlassen können. Gemeinsam helfen wir niederländischen KMU und Midcaps, diesen Sturm unbeschadet zu überstehen.“

Bei der ING verbleibt eine Erstverlusttranche des garantierten Portfolios, der EIF besichert die vorrangige und die Mezzanine-Tranche. Die EIB wiederum stellt dem EIF eine Rückgarantie für die Mezzanine-Tranche und einen Teil der vorrangigen Tranche. Die Garantie der EIB für die Mezzanine-Tranche wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert, der das Kernstück der von der Europäischen Kommission ins Leben gerufenen Investitionsoffensive für Europa bildet.

Die ING ist ein weltweit tätiges Finanzinstitut mit einer soliden Basis in Europa, das über seine Tochtergesellschaft ING Bank Bankdienstleistungen anbietet. Die ING Bank will Menschen dabei helfen, im Alltag und im Beruf immer einen Schritt voraus zu sein. Die über 53 000 Beschäftigten der ING Bank betreuen Privat- und Firmenkunden in mehr als 40 Ländern.

Die Aktien der ING Group notieren an den Börsen in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brüssel und New York (ADR: NG US, ING.N).

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie der ING. Im Ranking von Sustainalytics nimmt die Bank eine führende Position innerhalb ihrer Branchengruppe ein. Im Rating-Universum von MSCI wird sie mit „A“ bewertet. Die Aktien der ING Group sind in wichtigen Indexprodukten führender Anbieter wie STOXX, Morningstar und FTSE Russell in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umwelt, Soziales und Governance (ESG) enthalten.