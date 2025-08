© Getty

Aus Mitteln Europäische Plattform für Investitionsberatung fördert die Tschechisch-Mährische Garantie- und Entwicklungsbank verstärkt Investitionen in vorrangigen Sektoren wie erneuerbare Energien, Verkehr und Kreislauf- und digitale Wirtschaft.

Der Beratungsdienst wird zahlreiche öffentliche und private Projektträger in der Tschechischen Republik betreuen.

Die Hilfe der EIB ergänzt die Maßnahmen der GD REFORM unter dem Programm zur Unterstützung von Strukturreformen.

Heute haben die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Tschechisch-Mährische Garantie- und Entwicklungsbank (ČMZRB) eine Vereinbarung unterzeichnet, die über die Europäische Plattform für Investitionsberatung finanziert wird. Dem vorausgegangen war eine Aufforderung der EIB, Vorschläge zur „Erbringung lokaler Investitionsberatungsdienste durch nationale Förderbanken“ einzureichen.

Aus den Mitteln der Europäische Plattform für Investitionsberatung kann die ČMZRB spezielle Beratungs- und Geschäftsentwicklungsdienste bereitstellen, die Investitionen in vorrangigen Sektoren der tschechischen Wirtschaft – erneuerbare Energien, Verkehr, Kreislaufwirtschaft, soziale Infrastruktur, digitale Wirtschaft sowie digitale und intelligente städtische Infrastruktur – ankurbeln sollen. Der Beratungsdienst ermittelt eine Pipeline von Projekten, für die Beratung erforderlich ist, und hilft dann Projektträgern in der Tschechischen Republik bei deren Vorbereitung, Finanzierung und Durchführung. Der Beratungsdienst ist sowohl für Großprojekte als auch für Projekte von kleinen Unternehmen und Midcap-Unternehmen verfügbar.

Im Rahmen dieses Programms konzentriert sich die ČMZRB auf verschiedene Geschäftsentwicklungs- und Kommunikationsaktivitäten, um Projektträger über die neuen Beratungsangebote zu informieren. Es hat sich gezeigt, dass Projektträger zu wenig über geeignete Hilfsmechanismen wissen. Dies ist eine besondere Marktschwäche, der die ČMZRB mit gezielten Aktionen gegensteuern will. Der neue Dienst hilft Projektträgern auch dabei, Kontakte mit Investoren zu knüpfen, und erleichtert ihnen so den Zugang zu Finanzierungen.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Beratungsdienste: „Wir freuen uns sehr, der ČMZRB beim Aufbau eines eigenen Beratungsdienstes zu helfen, der vorrangige Sektoren der tschechischen Wirtschaft unterstützen wird. Diese Vereinbarung setzt die langjährige Zusammenarbeit mit der ČMZRB fort und stellt einen wichtigen Meilenstein in der Kooperation mit unserem tschechischen Partner dar. Diese weitere Unterstützung durch die Bank der EU im Rahmen der Plattform für Investitionsberatung ermöglicht es der ČMZRB, maßgeblich zur Entwicklung nachhaltiger Investitionsprojekte beizutragen. Diese werden die Erholung des Landes fördern und den Übergang der Tschechischen Republik zu einer CO 2 -armen Wirtschaft erleichtern. Das wiederum stellt in Einklang mit unserem vor Kurzem genehmigten Klimabank-Fahrplan.“

Jiří Jirásek, Vorsitzender des Verwaltungsrats der ČMZRB: „Die ČMZRB arbeitet mit der EIB schon seit vielen Jahren auf vielen Gebieten zusammen. Die neue Beratungsplattform ist eine einzigartige Gelegenheit, unser derzeitiges Dienstleistungsangebot zu erweitern. Das strategische Ziel der ČMZRB als nationales Förderinstitut ist es, als Wissenszentrum für den Einsatz von Finanzierungsinstrumenten in der Tschechischen Republik zu fungieren. Wir glauben, dass wir mit der neuen Beratungsfunktion die bestehende Lücke schließen und das Investitionspotenzial tschechischer Projektträger fördern können.“

Die Vereinbarung wird die Beratung und technische Hilfe ergänzen, die die EIB bereits für öffentliche und private Projektträger in der Tschechischen Republik in den Bereichen Energieeffizienz, intelligente Städte und nachhaltige Infrastruktur bereitgestellt hat. Die ČMZRB nahm die Plattform für Investitionsberatung in Anspruch, um das Potenzial für eine Energieeffizienz-Investitionsplattform zu ermitteln. Als Vorbild diente in erster Linie das Modell der Energieleistungsverträge. Auch das Konzept der intelligenten Städte sollte von der Investitionsplattform abgedeckt werden. Die ČMZRB beteiligte sich auch an den vorbereitenden Arbeiten, um die Realisierbarkeit einer regionalen Beratungs- und Investitionsplattform für regional wichtige Infrastrukturprojekte in den V4-Staaten zu ermitteln. Neben der Unterstützung durch die Europäische Plattform für Investitionsberatung erhält die ČMZRB auch einen Zuschuss aus der ELENA-Fazilität. Damit hilft sie, ein Investitionsprogramm für Energieeffizienzmaßnahmen in privaten, nicht zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden und für Investitionen in öffentlichen Gebäuden auf der Basis von Energieleistungsverträgen vorzubereiten.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH)

Die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH) ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Investitionsbank-Gruppe und der Europäischen Kommission und Teil der Investitionsoffensive für Europa. Die Plattform ist eine zentrale Anlaufstelle für umfassende Beratungsleistungen und technische Hilfe. Sie unterstützt die Ermittlung, Vorbereitung und Entwicklung von Projekten in der Europäischen Union. Der Aufbau von Partnerschaften in ganz Europa ist seit ihrer Einrichtung im Jahr 2015 eine Priorität der Beratungsplattform. Das Partnernetzwerk der Plattform umfasst heute mehr als 40 Institute in den einzelnen Ländern; mit nationalen Förderbanken und ‑instituten (NPBI) und anderen Partnern wurden knapp 30 offizielle Vereinbarungen unterzeichnet. Über eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen bot die Beratungsplattform Finanzierungsmittel und technische Beratung an, damit die NPBI-Partner ihre lokalen Beratungskompetenzen aufbauen und Investitionen vor Ort fördern können. Hier erfahren Sie Näheres über die Maßnahmen der Beratungsplattform für Energieeffizienzinvestitionen in der Tschechischen Republik.

Die Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen, sowohl in Europa als auch weltweit. Die EIB ist seit 1992 in der Tschechischen Republik tätig und hat in dem Land Finanzierungen für Infrastruktur, kleine Unternehmen, Umweltschutz und Innovationen bereitgestellt. Bislang hat die EIB in Tschechien 22,51 Milliarden Euro für 185 Projekte vergeben.

Die ČMZRB

Die ČMZRB ist die einzige Förderbank der Tschechischen Republik und für die Verwaltung der Mittel zuständig, die der Staat für Hilfsprogramme bereitstellt, um die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen zu fördern. Die Mittel stammen aus nationalen oder EU-Quellen und werden für Garantien und Darlehen eingesetzt. Der Tätigkeit der ČMZRB liegt ihre langfristige Strategie zugrunde, die Wirtschaftspolitik der Tschechischen Republik und ihrer Regionen umzusetzen.