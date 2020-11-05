© GMP PROPERTY SOCIMI (Gmp)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Gmp Property SOCIMI (Gmp), einer der größten Immobilienkonzerne Spaniens, wollen gemeinsam grüne Investitionen in Madrid finanzieren, um den Energieverbrauch und die CO 2 -Emissionen in Bürogebäuden zu reduzieren. Die Bank der EU vergibt dafür ein Darlehen über 28 Millionen Euro an das spanische Unternehmen. Gmp wird damit Niedrigstenergiegebäude entwickeln und Renovierungsarbeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz durchführen. Ermöglicht wurde die Finanzierung durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), der das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa ist.

Mit der Unterstützung der EIB wird Gmp energetische Verbesserungen in dem bekannten Gebäude Paseo de la Castellana 81 auf einer Bruttofläche von 38 346 Quadratmetern sowie neue Niedrigstenergieprojekte wie den Arqbórea-Bau im Wohngebiet Las Tablas finanzieren. Die Primärenergieeinsparungen in den betroffenen Gebäuden werden auf 3 420 Megawattstunden pro Jahre geschätzt. Dies entspricht einer Reduzierung der jährlichen durchschnittlichen CO 2 -Emissionen von 124 Haushalten in der EU.

Die EIB-Finanzierung fördert die spanischen und europäischen Energieeffizienzziele und trägt dazu bei, den Klimawandel zu bekämpfen. Außerdem soll sie eine Katalysatorwirkung für den Bau hoch energieeffizienter Gebäude in Spanien haben. Gleichzeitig unterstützen diese Investitionen die wirtschaftliche Erholung aus der Covid-19-Krise und schaffen in der Durchführungsphase 600 (280) Arbeitsplätze.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Spanien: „Im spanischen Immobiliensektor ist der Energieverbrauch sehr hoch. Ohne eine Modernisierung und energetische Sanierung des Gebäudebestands kann das europäische Ziel Klimaneutralität bis 2050 nicht erreicht werden. Eines der vorrangigen Ziele der EIB ist daher, den Bau von Niedrigstenergiegebäuden zu unterstützen und ein Wachstum zu fördern, das zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt. Wir sind sehr zufrieden über diesen Vertrag mit Gmp, mit dem wir Investitionen fördern, die für den Übergang zu einer CO 2 -armen Wirtschaft notwendig sind. Zugleich tragen wir zur wirtschaftlichen Erholung bei und schaffen Arbeitsplätze.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Gute Nachrichten für das Klima und den schwer getroffenen Bausektor in Madrid: Die Investitionsoffensive für Europa unterstützt die Investitionen von Gmp in den Bau neuer und die Sanierung alter Bürogebäude, die die neuesten Emissions- und Energieauflagen erfüllen. Auf Gebäude entfallen nach wie vor 40 Prozent unserer Emissionen. Deshalb müssen wir sie sanieren, um unsere Klimaziele zu erreichen und Arbeitsplätze zu schaffen. Beim Wiederaufbau nach der Coronakrise sehen wir in den kommenden Jahren hoffentlich noch viele weitere Investitionen dieser Art in Spanien.“

José Luis García de la Calle, Konzern-CEO und Vorsitzender des CSR-Ausschusses von Gmp: „Wir freuen uns sehr über diesen Vertrag mit der Europäischen Investitionsbank. Er bestätigt unseren Einsatz für eine nachhaltige Unternehmensführung. Als Immobilieninvestment- und Entwicklungsgesellschaft für Premium-Bürogebäude in Madrid ist Umweltverantwortung ein strategischer Wert unseres Unternehmens. In unseren Investitionsplänen setzen wir auf emissionsarme und erneuerbare Energien für unsere Gebäude, damit die Folgen des Klimawandels gemindert und Energieeinsparungen und Energieeffizienz gefördert werden. Arqbórea, eines der finanzierten Projekte, ist ein Niedrigstenergiegebäude, das höchste Ansprüche an ökologische Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Gesundheit und Wohlergehen der Nutzer erfüllt.“

Die Bank der EU unterstützt dieses Projekt mit einem Darlehen für grüne Energieprojekte – eine Finanzierung für Projekte, die vollständig in Einklang mit den im Programm der Bank für Klimaschutzanleihen (Climate Awareness Bonds) festgelegten Erfordernissen stehen und die daher unter das Portfolio fallen, für das Emissionserlöse aus den Klimaschutzanleihen bereitgestellt werden können.

Die Klimabank der EU

Die EIB ist der weltweit größte multilaterale Geldgeber für den Klimaschutz. Sie will bei der Mobilisierung des Kapitals vorangehen, das notwendig ist, um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. So soll das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens erreicht werden. Am 14. November 2019 beschloss der Verwaltungsrat der EIB die neuen Klimaziele und die neue Finanzierungspolitik der Bank für den Energiesektor. Demnach wird die Bank den Anteil ihrer Klima- und Umweltfinanzierungen bis 2025 schrittweise auf 50 Prozent erhöhen. In den entscheidenden zehn Jahren bis 2030 will die EIB-Gruppe mindestens eine Billion Euro für Investitionen mobilisieren, die zum Erreichen ihrer Klima- und Umweltziele beitragen. Zudem wird sie alle ihre Aktivitäten auf das Pariser Abkommen abstimmen. Entsprechend finanziert die EIB ab Ende 2021 keine Projekte mehr, die auf fossilen Energieträgern basieren.

Die EIB ist der größte Emittent von grünen Anleihen weltweit und war 2007 die erste Organisation, die eine Anleihe dieser Art begab.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Gmp

Gmp ist einer der größten spanischen Immobilieninvestment-Konzerne. Das Unternehmen setzt seit seiner Gründung 1979 auf Immobilien als Investition. So konnte es sich als Spezialist für die Entwicklung, Investition und Verwaltung von Eigentumsobjekten eine solide Position auf dem spanischen Immobilienmarkt erarbeiten. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei Bürogebäude und Gewerbeparks. Nachhaltigkeit ist als strategischer Wert Teil der Unternehmensvision: ökologische Nachhaltigkeit ebenso wie Nachhaltigkeit in der Wertschöpfung durch Qualität und Innovation in Unternehmensführung, Prozessen und Produkten unter besonderer Berücksichtigung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Gebäudenutzerinnen und -nutzer. Gmp ist Vorreiter in Spanien bei LEED- und WELL-BUILDING-STANDARD-Zertifizierungen. Zum Portfolio des Unternehmens gehören Gebäude, die höchste Ansprüche an ökologische Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden erfüllen, darunter der Vorzeigebau Paseo de la Castellana 81 in Madrid, das erste LEED-Platin-Gebäude der Straße und das erste WELL-Gebäude Spaniens und fünfte WELL-Gold-Gebäude Europas.