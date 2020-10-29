© Unsplash

Europäische Investitionsbank bekräftigt ihr Vertrauen in den Fonds und investiert 75 Millionen Euro

Die französische Vermögensverwaltungsgesellschaft RGREEN INVEST hat heute den Abschluss der dritten Zeichnungsrunde ihres Fonds INFRAGREEN IV bekannt gegeben. RGREEN INVEST investiert in Infrastrukturprojekte für die Energiewende und die Anpassung an den Klimawandel. Der Fonds INFRAGREEN IV, für den 480 Millionen Euro zugesagt wurden, erreicht knapp sein Zielvolumen von 500 Millionen Euro.

RGREEN INVEST beabsichtigt, bis zum Ende der Zeichnungsperiode (März 2021) weiteres Kapital bis zur Obergrenze (Hard Cap) von 650 Millionen Euro einzuwerben. Ziel ist es, weiterhin Finanzmittel und Unterstützung für zahlreiche Projekte in ganz Europa bereitzustellen. Bislang hat INFRAGREEN IV über 150 Millionen Euro in europäische – insbesondere französische - Infrastrukturprojekte zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen investiert.

Nicolas Rochon, Gründer und Managing Partner von RGREEN INVEST: „Die erneute Unterstützung durch die Europäische Investitionsbank ist ein besonders wertvoller Vertrauensbeweis in diesen unsicheren Zeiten. Die privaten Investoren, die weiterhin an die Energiewende und die Notwendigkeit der Klimaanpassung glauben, wollen bestätigt sehen, dass die öffentlichen Institutionen ihrer Verantwortung gerecht werden und der Umwelt- und Klimawende Priorität einräumen.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Als Klimabank der EU freuen wir uns sehr, RGREEN INVEST zu unterstützen, deren Klimaziele mit unseren eigenen vergleichbar sind. Mit diesem neuen Engagement wollen wir zahlreiche europäische Investoren für die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Infrastrukturprojekte gewinnen und so die Zukunft vorbereiten. Wir unterstützen damit die künftigen Sieger der Energiewende.“

Die EIB bekräftigt ihr Vertrauen in RGREEN INVEST und investiert 75 Millionen Euro in den Fonds INFRAGREEN IV

Als Bank der EU hat die EIB 75 Millionen Euro in den Fonds INFRAGREEN IV investiert. Dieses Investment steht voll und ganz in Einklang mit den Prioritäten der EIB, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen, umweltfreundlichen und klimaresilienten Wirtschaft unterstützt. Die EIB ist aktuell der weltweit größte multilaterale Geldgeber für die Energiewende.

Die Bank investierte gleich am Anfang 50 Millionen Euro in den INFRAGREEN III, der im Dezember 2018 mit einem höher als erwarteten Volumen von 307 Millionen Euro geschlossen wurde.

INFRAGREEN IV unterstützt europaweit die Entwicklung erneuerbarer Energien

Der im Dezember 2019 aufgelegte Fonds INFRAGREEN IV stellt Eigenkapital und Quasi-Eigenkapital für Infrastrukturprojekte bereit, die der Energie- und Klimawende dienen. Diese Greenfield- und Brownfield-Projekte werden hauptsächlich im Europäischen Wirtschaftsraum durchgeführt. Der Fonds INFRAGREEN IV ist mit dem französischen Greenfin-Label (Greenfin Label France Finance Verte) ausgezeichnet.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank

Als Klimabank der EU will die EIB die Finanzierung von Klima- und Umweltprojekten ausweiten. Bis 2025 sollen bis zu 50 Prozent ihres Geschäfts auf diese Projekte entfallen. Dies bedeutet, dass die EIB-Gruppe bis 2030 mindestens eine Billion Euro für Investitionen mobilisieren wird, die zu den Klima- und Umweltzielen beitragen. Sie kündigte außerdem an, künftig alle Aktivitäten der EIB-Gruppe am Pariser Abkommen auszurichten. Deshalb wird sie ab Ende 2021 keine Projekte mehr finanzieren, die fossile Brennstoffe nutzen.

2019 hat die EIB in Frankreich 47 Prozent der Finanzierungen – etwa 3,28 Milliarden Euro – für den Kampf gegen den Klimawandel bereitgestellt.

RGREEN INVEST

Die unabhängige französische Vermögensverwaltungsgesellschaft RGREEN INVEST ist Teil der RGREEN-Gruppe. Sie wurde 2010 von Nicolas Rochon gegründet und ist auf grüne Infrastruktur spezialisiert. Sie bietet erstmals ein komplettes Spektrum maßgeschneiderter Finanzierungslösungen an und bedient Akteure, die die Energiewende in Europa voranbringen wollen.

Die Gesellschaft verfügt mit ihren rund 20 erfahrenen Fachleuten über eines der größten Teams von Experten, die sich der Finanzierung von Infrastrukturprojekten für die Energie- und Klimawende in Frankreich widmen. Angesichts der Klimakrise sieht sie die ESG-Grundsätze als zentralen Bestandteil ihrer Investitionskriterien. Dadurch können die institutionellen Anleger zur Energiewende beitragen und gleichzeitig Rendite erzielen.