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INFRAGREEN IV SLP

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 15.000.000 €
Frankreich : 26.250.000 €
Energie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2019 : 7.500.000 €
16/12/2019 : 7.500.000 €
16/12/2019 : 13.125.000 €
16/12/2019 : 13.125.000 €
16/12/2019 : 16.875.000 €
16/12/2019 : 16.875.000 €
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21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INFRAGREEN IV SLP
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04/03/2020 - INFRAGREEN IV SLP
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB bekräftigt ihr Vertrauen in INFRAGREEN IV und investiert 75 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2019
20190421
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INFRAGREEN IV SLP
RGREEN INVEST
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an investment fund focusing on renewable energy projects in the European Economic Area, with around 50% of the funds expected to be invested in France and Italy.

The fund will mainly invest equity and quasi-equity in small to medium size wind, solar and other/innovative technologies (biogas/biomass, energy storage, energy efficiency and green mobility), in the European Economic Area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the Fund's underlying infrastructure investments will either require a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether an EIA is required or not. The Bank will require the fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU directives and the environmental and social standards of the EIB.

The fund manager will be required to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund have been or will be (as appropriate) tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INFRAGREEN IV SLP
04/03/2020 - INFRAGREEN IV SLP
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB bekräftigt ihr Vertrauen in INFRAGREEN IV und investiert 75 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INFRAGREEN IV SLP
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95795240
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190421
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - INFRAGREEN IV SLP
Datum der Veröffentlichung
3 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127203195
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190421
Letzte Aktualisierung
4 Mar 2020
Sektor(en)
Energie
Länder
Frankreich, Italien, EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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INFRAGREEN IV SLP
Datenblätter
INFRAGREEN IV SLP
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB bekräftigt ihr Vertrauen in INFRAGREEN IV und investiert 75 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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