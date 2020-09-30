©Ungvari Attila/ Shutterstock

20 Prozent der Mittel fließen in Verbesserung der Energieeffizienz und Anpassung an den Klimawandel

Geförderte Projekte dürften während der Bauzeit rund 1 500 Arbeitsplätze schaffen

Europäische Plattform für Investitionsberatung bietet zusätzlich Beratung und technische Hilfe

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Fund for Local Authorities and Governments (FLAG) haben ein Darlehen von 25 Millionen Euro unterzeichnet, um die Stadterneuerung und ‑sanierung in Bulgarien zu fördern. Der Fonds ergänzt das Darlehen mit 25 Millionen Euro aus eigenen Mitteln und leitet den Gesamtbetrag von 50 Millionen Euro an Kommunen, kommunale Unternehmen und andere öffentliche Dienstleister weiter.

Gefördert werden Investitionen, die städtische Grünflächen und den öffentlichen Raum verbessern, den Stadtverkehr nachhaltiger gestalten sowie die Sanierung und den Umbau öffentlicher Gebäude (Schulen, Gesundheitszentren und Verwaltungsgebäude) zum Ziel haben. Im Fokus stehen auch die Modernisierung kleinerer Komponenten der städtischen Basisinfrastruktur (Straßennetze, Trinkwasserversorgung und Kanalisation) und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel.

Die Vereinbarung ist Teil einer umfassenderen Zusammenarbeit, die die Schlagkraft von Kohäsionsfinanzierungen für Stadtentwicklungsprojekte erhöhen soll. Anfang dieses Jahres haben die EIB, der Fund Manager of Financial Instruments in Bulgaria (Dachfonds) und der FLAG die bulgarische Beratungsplattform für städtische Investitionen eingerichtet. Die Plattform wird von der Europäischen Plattform für Investitionsberatung finanziert und soll bulgarischen Kommunen helfen, indem sie die Bemühungen von Finanzierungspartnern und Beratern auf europäischer und nationaler Ebene koordiniert und Mittel aus dem EU-Kohäsionsfonds über spezielle Finanzierungsinstrumente und Intermediäre mit Darlehen und Beratungsleistungen der EIB zusammenführt.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Beim Wiederaufbau unserer Volkswirtschaften nach der Covid-19-Krise müssen wir der Stadtentwicklung besondere Aufmerksamkeit schenken und sicherstellen, dass wir Städte auf lange Sicht zukunftsfest machen. Das heute unterzeichnete Darlehen ist ein wichtiger Schritt, mit dem die EIB ihr Engagement für bulgarische Städte ausweitet. Es wird zu Wirtschaftswachstum und Beschäftigung beitragen, die Energiekosten für Verbraucher senken und die Städte als Wirtschaftsstandorte und Tourismusziele attraktiver machen. Das EIB-Darlehen an den FLAG wird auch die Mobilisierung weiterer Mittel ermöglichen, sodass die jeweiligen Endkreditnehmer für ihre Stadtentwicklungsvorhaben zusätzliche Mittel aus den EU-Strukturfonds in Anspruch nehmen können. Als Bank der EU werden wir – getreu unserer Aufgabe – auch in Zukunft mit unseren Finanzierungen und Beratungsleistungen Kohäsions- und Klimaschutzprojekte in ganz Bulgarien unterstützen.“

Nadia Dankinova, Executive Director des FLAG: „Der Finanzierungsvertrag mit der EIB bringt den FLAG bei der Finanzierung von Stadtentwicklungsvorhaben weiter voran. Der Fonds hat in den letzten 13 Jahren bulgarische Gebietskörperschaften bei Investitionen in nachhaltige, grüne und dynamische Städte und Regionen unterstützt und sich dabei als zuverlässiger und bevorzugter Partner etabliert. Wir sind zuversichtlich, dass die neue Plattform Finanzierungslücken bei wichtigen Projekten aus kommunalen Investitionsprogrammen schließt. Die Partnerschaft zwischen der Bank der EU und dem bulgarischen Dachfonds ist von strategischer Bedeutung, und wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit lange andauern und zum Erfolg führen wird. Wir sind bereit, das mit diesem Finanzierungsvertrag geschaffene Instrument anzubieten, um die wirtschaftliche Erholung und nachhaltige Entwicklung bulgarischer Kommunen und Regionen zu beschleunigen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH) ist als gemeinsame Initiative der EIB-Gruppe und der Europäischen Kommission Teil der Investitionsoffensive für Europa. Die Plattform ist eine zentrale Anlaufstelle für umfassende Beratungsleistungen und technische Hilfe. Sie unterstützt die Ermittlung, Vorbereitung und Entwicklung von Projekten in der Europäischen Union. Die EIAH unterstützt Projektträger dabei, Stadtentwicklungsprojekte zu ermitteln, vorzubereiten und umzusetzen, die europäische Städte widerstandsfähiger und attraktiver machen. Das Partnernetzwerk der Plattform umfasst heute mehr als 40 Institute in den einzelnen Ländern; mit nationalen Förderbanken und ‑instituten (NPBI) und anderen Partnern wurden knapp 30 offizielle Vereinbarungen unterzeichnet. Über eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen bot die Beratungsplattform Finanzierungsmittel und technische Beratung an, damit die NPBI-Partner ihre lokalen Beratungskompetenzen aufbauen und Investitionen vor Ort fördern können. In diesem kurzen Video erfahren Sie mehr über die Leistungen der Beratungsplattform in Bulgarien.

Der Fund for Local Authorities and Governments (FLAG) ist ein strategisches Instrument des bulgarischen Staates und soll Kommunen bei der Finanzierung von Investitionsprojekten helfen, die mithilfe von Zuschüssen aus den operationellen Programmen oder aus anderen europäischen Initiativen durchgeführt werden. Der Fonds stellt Überbrückungskredite und langfristige Darlehen zur Finanzierung des Eigenbeitrags zur Verfügung. In den letzten zehn Jahren hat er 220 der insgesamt 265 bulgarischen Kommunen mit Darlehen von über 0,7 Milliarden Euro unterstützt