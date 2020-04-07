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FLAG DFI COMPLEMENTARY URBAN FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 25.000.000 €
Stadtentwicklung : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/07/2020 : 25.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLAG DFI COMPLEMENTARY URBAN FACILITY
Related public register
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FLAG DFI COMPLEMENTARY URBAN FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Bulgarien: EIB und FLAG unterzeichnen Darlehen von 25 Millionen Euro für bulgarische Städte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/07/2020
20190773
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FLAG DFI COMPLEMENTARY URBAN FACILITY
FUND FLAG EAD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 50 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A framework loan to FLAG to support the modernisation and expansion of the urban infrastructure of municipalities across Bulgaria. The loan will be additional to the investments supported by the urban development Decentralised Financial Instruments ("DFI") in Bulgaria and will cover smaller scale investments in multiple sectors.

The project is aimed at supporting multiple investments in urban regeneration and renewal of municipal infrastructure, energy efficiency in public buildings, open green areas, and sustainable urban transport. It is expected to achieve positive environmental and social impacts and contribute to the improvement in the quality of life for local residents and in the attractiveness and competitiveness of cities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal stage: Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU and/or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
01/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLAG DFI COMPLEMENTARY URBAN FACILITY
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FLAG DFI COMPLEMENTARY URBAN FACILITY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Bulgarien: EIB und FLAG unterzeichnen Darlehen von 25 Millionen Euro für bulgarische Städte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLAG DFI COMPLEMENTARY URBAN FACILITY
Datum der Veröffentlichung
1 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129285186
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190773
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FLAG DFI COMPLEMENTARY URBAN FACILITY
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238836724
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190773
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
01/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLAG DFI COMPLEMENTARY URBAN FACILITY
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17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FLAG DFI COMPLEMENTARY URBAN FACILITY
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FLAG DFI COMPLEMENTARY URBAN FACILITY
Datenblätter
FLAG DFI COMPLEMENTARY URBAN FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Bulgarien: EIB und FLAG unterzeichnen Darlehen von 25 Millionen Euro für bulgarische Städte

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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